 لماذا يعتبر دور ألمانيا محوريا في نزع فتيل أزمة أوكرانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.01.2022

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سياسة واقتصاد

لماذا يعتبر دور ألمانيا محوريا في نزع فتيل أزمة أوكرانيا؟

هناك تطلع أن تلعب ألمانيا دورا محوريا في الأزمة الأوكرانية لأسباب عديدة بينها علاقاتها مع روسيا. لكن لا يزال الجدل محتدما في برلين حول الموقف والتموضع الصحيح لألمانيا في هذه الأزمة.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو 18.01.2022

ترى روسيا وأمريكا أن ألمانيا يمكن أن تعلب دروا مهما في الأزمة الآوكرانية فهل تنجح وساطة برلين في نزع فتيل الأزمة؟

تزداد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في أوروبا، خاصة بعد إعلان بريطانيا والولايات المتحدة سحب بعض موظفي سفارتيها في كييف "ردا على التهديد المتزايد من روسيا"، حسب ما أعلنته الخارجية البريطانية.
الوضع خطير: فليست قوات حلف شمال الأطلسي- الناتو، في حالة تأهب فقط كما أعلن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، وإنما قرار الحلف تعزيز وجوده في شرق أوروبابإرسال المزيد من القطع البحرية والطائرات المقاتلة إلى هناك.

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ويرى كريستوف هويزغن، السفير والمستشار الأمني للمستشارة السابقة، أنغيلا ميركل والرئيس القادم لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أن خطر غزو روسيا لأوكرانيا قائم. ويقول هويزغن في حوار مع DW "ما نريده هذه المرة، هو رد فعل قوي جدا". ويضيف بأنه يجب أن تعرف موسكو بالضبط ماذا سيحدث في حال غزت أوكرانيا فعلا. وأكد هويزغن على أهمية وحدة الموقف الغربي في مواجهة "اللهجة العدوانية جدا" لروسيا.

روسيا مورد مهم جدا للطاقة

في ألمانيا لا يزال الموقف من صراع أوكرانيا، موضع نقاش، ولا عجب في ذلك نظرا للعلاقات التاريخية والعميقة والاقتصادية القوية أيضا بين روسيا وألمانيا. ويكفي معرفة أن ألمانيا تستورد من روسيا 40 بالمائة من حاجتها من النفط و50 بالمائة من الغاز الطبيعي.
لذلك حذر رئيس وزراء ولاية بايرن، ماركوس زودر، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألغمانه زونتاغ تسايتونغ" من أن التهديدات و"دائما عقوبات أقوى" ضد روسيا "لا يمكن أن تكون وحدها الحل". فالعقوبات "منذ مدة طويلة غير مجدية" وفرض عقوبات جديدة "سيضرنا نحن أيضا بنفس القدر".

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وصول أول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا

مناشدات ورسائل مفتوحة متناقضة

تم نشر عدد من المناشدات والرسائل المفتوحة المتناقضة المحتوى. ففي أوساط شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، طالب 70 خبيرا في شؤون شرق أوروبا والأمن، بإنهاء "المسار الألماني الخاص" تجاه روسيا. داعين إلى عدم وقوف ألمانيا مكتوفة الأيدي تجاه أعمال روسيا العدوانية. حيث يرى هؤلاء أن ألمانيا دولة محورية في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ولها مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالقيم الغربية.
وعلى عكس هؤلاء الخبراء، نشر عدد من الدبلوماسيين والعسكريين السابقين ممن لديهم خبرة في الشأن الروسي، نداء تحت عنوان "الخروج من دوامة التصعيد" مقدمين أربعة اقتراحات محددة لنزع فتيل الأزمة. مطالبين بنتيجة رابح-رابح لتجاوز الاستعصاء الراهن، ومما يتصل بذلك هو "الاعتراف بالمصالح الأمنية للطرفين".

دور محوري لألمانيا؟

أصحاب هذا النداء أيضا يرون أن لألمانيا دور محوري، ومن الموقعين عليه راينر شفالب، الملحق العسكري السابق بسفارة ألمانيا في موسكو. ويقول في حواره مع DW "تلعب ألمانيا دورا مهما جدا، لأن برلين بالنسبة لأمريكا شريك في الحوار بين أوروبا وأمريكا". ويضيف شفالب بأن "الأمر ذاته ينطبق أيضا على نظرة روسيا لألمانيا".
ومن خلال محادثاته في موسكو، تكون لدى شفالب انطباع بأنه يُنظر إلى ألمانيا بشكل إيجابي هناك رغم تراجع العلاقات مع روسيا منذ عام 2014، "إذ يتم قبول السياسة الألمانية، وتركيزها على حقوق الإنسان والقيم أيضا هناك".

تبدو ألمانيا وكأنها على كل طاولات الحوار المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وربما هذا هو الوضع الصحيح لمن يلعب دور الوسيط. ويؤكد الدبلوماسي السابق، كريستوف هويزغن على ذلك بقوله لـ DW "لقد رأينا هذا في المرة السابقة أيضا حين غزت روسيا أوكرانيا، حيث نجحت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند في جمع الرئيس الأوكراني آنذاك بوروشينكو ونظيره الروسي بوتين حول طاولة واحدة"، وهو ما تمخضت عنه ما يعرف بمبادرة "نورماندي". وتخطط الحكومة الألمانية الآن، حسب تصريحات لوزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، لاجتماع وساطة جديد يضم ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا.

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مسائيةDW : المحادثات الأمريكية - الروسية حول أوكرانيا...طريق مسدود؟

القاسم المشترك الأصغر

توجت محادثات عام 2015 باتفاقية منسك2. صحيح أن تطبيق الاتفاقية تعرض لعراقيل، لكن يمكن اليوم البناء عليها وعلى القرارات التي تم اتخاذها لاحقا، يقول توماس كونتسه، مدير مكتب مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في موسكو. ويضيف في حوار مع DW بأن "اتفاقية مينسك هي القاسم المشترك الأصغر"، ويشير كونتسه إلى ما تم التوصل إليه في الاتفاقية: "من وقف إطلاق النار إلى سحب الأسلحة الثقيلة، مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاتفاق على شكل الحوار والانتخابات البلدية في أوكرانيا، وتبادل الأسرى، والمساعدات الإنسانية، وغيرها. فهناك الكثير ما يمكن للمرء البناء عليه حين يتم وقف التصعيد".

ويرى كونتسه، أن روسيا قد حققت الشيء الأساسي الذي تطالب به"لقد وصلت إلى التفاوض مع أمريكا على نفس المستوى. إحياء مجلس الناتو- روسيا، وتمكنت من الحديث عن مناطق النفوذ".

مساحة آمنة للجميع

لكن كونتسه لا يعتقد أن النظام في أوروبا سيعتمد من جديد على مناطق نفوذ القوى العظمى، ويقول "على العكس من ذلك علينا التفكير بالمستقبل، للوصول إلى نظام في أوروبا يوفر مساحة آمنة مشتركة والأمن للجميع".
ويؤكد الملحق العسكري السابق في سفارة ألمانيا بموسكو، راينر شفالب على أهمية الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية، ويستشهد بقول السفير الألماني السابق في موسكو، روديغر فون فريتش الذي يرى أن الدبلوماسية تعني "تسلق نفس الجدار دائما، وإذا سقطت عشرين مرة، فعليك المحاولة للمرة الحادية والعشرين".
وعلى كل حال لا تفكر ألمانيا حاليا في سحب دبلوماسييها من أوكرانيا. وقد أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في بروكسل، أنها لا ترى سحب موظفي السفارة الألمانية في كييف مفيد في الوقت الراهن.

ماتياس فون هاين/ ع.ج

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Stalin und Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    24 حزيران/ يونيو 1945: استعراض النصر الأول

    الاحتفال بالنصر الأول للجيش الأحمر كان من فكرة يوزيف ستالين (وسط الصورة). كان يريد إحياء نصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الفاشية بموكب كبير. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 1945 سار في شوارع موسكو 40.000 جندي و 1850 عربة عسكرية. وكان ستالين يتطلع لاستقبال الموكب وهو يمتطي حصاناً.

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    شوكوف بدلا عن ستالين فوق صهوة جواد أبيض

    وفي النهاية كان قائد القوات الأعلى غيورغي شوكوف هو من اعتلى صهوة الجواد الأبيض . والسبب هو أن ستالين لم يكن متمكنا من ركوب الخيل، وسقط خلال صولة التدريب العامة من صهوة الحصان وأصيب في كتفه. ولهذا أمر الدكتاتور الجنرال شوكوف باعتلاء الجواد والسير في طليعة الموكب. فيما تتبع ستالين الحدث الضخم من مدرج الشرف على ضريح لنين.

  • Russland Moskau Siegesparade 1995 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إحياء التقليد: 1995

    بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ألغي الاستعراض لبضع سنوات. وفي 9 حزيران/ مايو 1995 أعيد إحياء التقليد تحت قيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إثر مرور 50 عاما على نهاية الحرب. ومنذ تلك اللحظة بات استعراض النصر يقام مجددا كل سنة. وحدات عسكرية تسير عبر الميدان الأحمر ومن ضريح لنين يُلقي الأقوياء خطبهم التذكارية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 Schröder und Chirac (Getty Images/AFP/P. Kovarik)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الذكرى الستين: زوار من أنحاء العالم

    ويحضر الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء بموسكو غالباً رؤساء دول وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وفي الذكرى السنوية الستين عام 2005 كان من بين الحضور المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع عقيلته السابقة دوريس والرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ونظيره الأمريكي (الأسبق) جورج دبليو بوش.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    استعراض المحاربين القدامى

    بالنسبة لروسيا يكون "يوم النصر" يوماً مقدساً مكرساً لإحياء ذكرى ضحايا الاتحاد السوفياتي في "الحرب الوطنية العظمى"، كما يطلق الروس على الحرب العالمية الثانية. وتحيي العائلات ذكرى ذويها وتضع زهوراً حمراء على المآثر والقبور. وفي كثير من الأماكن تصدح أغاني الحرب الحماسية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2008 (Imago Images/UPI)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    عودة التقنية العسكرية

    موكب النصر من شأنه استعراض القوة الروسية على وجه الخصوص. وفي التاسع من أيار/ مايو 2008 تم لأول مرة استعراض تقنية عسكرية ثقيلة ـ للبرهنة للعالم وللمواطنين على قدرة البلاد على الدفاع. ومن أجل ذلك لا يتم توفير التكاليف: 40 مليون يورو كانت تكلفة الخسائر في الطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تتسبب فيها العربات الثقيلة فحسب.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    قلما يحصل تعاطي واقعي مع التاريخ

    لا تحصل معالجة نقدية وتعاطي واقعي مع التاريخ الروسي أثناء الاحتفالات بالنصر. فمواضيع التاريخ المعاصر وضحايا الحرب وستالين والفواجع التي أصابت الجنود الروس هي من المحرمات. فالحفل من شأنه أن يرمز للوطنية والوحدة.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    2010: أكبر استعراض عبر الأزمنة

    أكثر من 10.000 جندي ـ بينهم لأول مرة قوات من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا أو بولندا ـ ساروا في الذكرى السنوية الـ 65. وكان يعتبر إلى تلك اللحظة أكبر استعراض للأسلحة. وأفادت وسائل إعلام روسية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتفالات. وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتبعت حينها الاستعراض.

  • Russland Moskau Siegesparade 2015 Unsterbliches Regiment (picture-alliance/Russian Look/D. Golubovich)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الكتيبة الخالدة

    الذكرى السنوية الـ 70 في 9 مايو 2015 أُقيمت بدون مشاركة زعماء دول غربية. وغالبية رؤساء الدول المدعوين لم تحضر بسبب أزمة القرم. وفي ختام الاستعراض أُقيم نشاط "الكتيبة الخالدة" شارك فيها 500.000 من أحفاد قدماء المحاربين، أرادوا إحياء ذكراهم برفع صور لهم. وحتى بوتين شارك بصورة لوالده.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    9 أيار/ مايو 2020 : استعراض جوي بدلاً عن موكب عسكري

    بسبب جائحة كورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري لهذه السنة. ففي "يوم النصر" أقيم حفل هادئ حضره الرئيس الروسي ونُقل عبر التلفزيون. ونُظم استعراض جوي للقوات الجوية الروسية.

  • Russland Moskau Wladimir Putin Gedenktag Tag der Befreiung Zweiter Weltkrieg (Reuters/A. Druzhinin)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    تظاهرة جماهيرية في زمن كورونا

    تنتقد المعارضة الروسية فلاديمير بوتين لأنه يريد تنظيم الموكب العسكري السنوي رغم أعداد الإصابات المتزايدة بكورونا. عمدة موسكو هو الآخر اقترح على المواطنين متابعة العرض من خلال شاشات التلفزة . كما أن منتقدين يتهمون بوتين بتوظيف الاستعراض في التصويت على التعديل الدستوري الذي يتواصل حتى فاتح يوليو تموز، وسيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2036.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إعادة تنظيم أكبر استعراض عسكري في التاريخ

    أن يكون عدد أقل من الجنود مشاركين في الذكرى السنوية الـ 75 مقارنة مع السنوات الماضية لم يكن خيارا للرئيس بوتين. فبالرغم من وباء كورونا سار 13.000 جندي في العاصمة في صفوف متراصة. إنه أكبر استعراض عسكري في التاريخ. وحتى في مدن أخرى نُظمت مواكب، وحسب وزارة الدفاع شارك 64.000 جندي في مختلف أنحاء البلاد.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    بوتين: إحياء الذكرى رغم قيود كورونا

    في الحقيقة تبقى الاحتفالات والحشود الجماهيرية بسبب جائحة كورونا محظورة في موسكو. لكن بوتين والقيادة العسكرية أكدوا أن الاستعراض يقام بالأساس لتكريم ضحايا عمليات تحرير أوروبا من فاشية هتلر. وفضل عدد كبير من المدعويين في العالم البقاء في بيوتهم بسبب الجائحة.