لماذا يعارض جورج كلوني نشر صور طفليه من اللبنانية أمل علم الدين؟

طلب الممثل الأميركي جورج كلوني علنا من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر صور لتوأميه تفاديا لتعريضهما للخطر، وقال نجم فيلم "أوشنز إيليفنز" إن عمل زوجته أمل علم الدين كمحامية متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ قد يجعلها عرضة لأشخاص خطرين كما قد يجعل طفليهما هدفا لهؤلاء.
وكتب جورج كلوني في رسالة مفتوحة عبر مجلة "فراييتي" ومنشورات متخصصة أخرى: "عمل زوجتي يجعلها تواجه وتقاضي منظمات إرهابية ونحن نتخذ كل الاحتياطات الممكنة لنحافظ على أمن عائلتنا". وأضاف: "لا يمكننا حماية طفلينا إذا ما نشرت أي وسيلة إعلامية وجهيهما على الصفحة الأولى".
وأشار النجم الأميركي إلى أنه أرسل هذه الرسالة إلى صحيفة "ديلي ميل" ووسائل إعلام أخرى، لافتا إلى أن هذه الفكرة راودته بعدما رأى على الإنترنت صورا لابن الممثلة بيلي لورد البالغ عاما واحدا فقط.
وأوضح كلوني "أنا شخصية عامة وأقبل بالصور التي تنطوي في أحيان كثيرة على تطفل، على أنها جزء من الثمن الذي عليّ دفعه في مهنتي"، لكن "هذا لا يسري على طفليّ".
وأضاف أنهم لم يقوموا يوما ببيع صورة لطفليهما، ولا وجود لهما على الشبكات الاجتماعية ولا ينشرون صورا البتة لأن ذلك سيهدد حياة الطفلين التوأمين المولودين عام 2017.
واتهم الممثل الأميركي في السابق صحيفة "ديلي ميل"، أشهر الأسماء في مجال الصحافة الصفراء في بريطانيا، بفبركة مقالا ادعت فيه أن حماته، والدة زوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين، كانت تعارض زواجهما سنة 2014، وتقدمت الصحيفة حينها باعتذار لم يقبله كلوني.
م.ش/خ.س
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2 + 2 يساوي 4
تربع جورج كلوني لأطول زمن على عرش هوليوود للعزوبية، وقد اصطادته المحامية اللبنانية البريطانية أمل كلوني ووضعته في قفص الزوجية عام 2014، وهي اليوم حامل تنتظر توأما كما أكدّ اقارب وأصدقاء البطلين ومنهم مات ديمون. في عالم النجوم تعتبر ولادة توأم حدثا صاخبا.
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