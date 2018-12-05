 لماذا يعارض بعض الإسبان الاحتفال بيوم″ استعادة غرناطة″؟ | عالم المنوعات | DW | 03.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

لماذا يعارض بعض الإسبان الاحتفال بيوم" استعادة غرناطة"؟

يصادف الثاني من كانون الثاني/ يناير ما يعرف عربياً بـ"سقوط غرناطة"، فيما يطلق عليه الإسبان "استعادة غرناطة"، التي تحيى ذكراها هناك سنوياً. الاحتفال أثار جدلاً في البلاد بين مؤيدين ومعارضين. فما السبب؟

Spanien Alhambra Palast (picture-alliance/Lou Avers)

في ذكرى ما يسمى في إسبانيا بـ"استعادة غرناطة"، التي يصادف إحياؤها الثاني من كانون الثاني/ يناير من كل عام، قام الحزب الشعبي في غرناطة بتوزيع أربعة آلاف علم لإسبانيا أمس الأربعاء. ويحتفي سكان غرناطة باستعادتها من قبل الملوك الكاثوليك وانتهاء حكم آخر ملوك المسلمين في الأندلس عام 1492. وقد وصف ممثلو الحزب الشعبوي توزيع الأعلام بأنها بادرة "رمزية" للدفاع عن "الجذور الشعبية والتقليدية" للاحتفال، و"الأهمية التاريخية" لليوم كسابقة للدولة الحديثة.

مختارات

مشروع المسارات السياحية، الذي أنشأته مؤسسة "التراث الأندلسي" التابعة لحكومة الأندلس الإقليمية، رفع معدلات السياحة في الإقليم، وذلك لعدة أسباب من أهمها ثراء المنطقة بالتراث العربي وتنوعه. (27.08.2013)

تحت عنوان "أسلحة ومعدات للدفاع النصري"، يستضيف متحف الحمراء التابع لـ"مؤسسة رعاية قصر الحمراء وحدائق العريف" معرضا مؤقتا يضم تشكيلة من قطع ذات أهمية كبيرة تمثل شاهدا ماديا على أسلحة استخدمها بنو نصر آخر حكام ملوك غرناطة. (17.10.2013)

ففي حين احتفل بعض الإسبان في غرناطة بتلك الذكرى، حيث تجمعوا في ساحة البلدية، كانت هناك مظاهرات مناهضة لإحياء تلك الذكرى، إذ يعتبر البعض الاحتفال مسيئاً لصورة المدينة التي تفتخر بالتعايش والتآخي الإنساني بين الطوائف والأعراق المختلفة. كما يشير معارضو الاحتفال إلى أنه قد يؤجج العنصرية ويعزز كراهية الأجانب والتفرقة، الأمر الذي جعل من الاحتفال عرضة للجدل ولحملة انتقادات كبيرة في البلاد، خصوصاً من قبل جماعات حقوق الإنسان وغيرها، مثل "جماعة غرناطة المنفتحة"، التي تطالب بإلغاء هذا الاحتفال السنوي، والذي يتعارض - من وجهة نظرهم - مع تقاليد الدولة العلمانية والدستور الإسباني، وفقاً لما نشره موقع (إل بايس) الإخباري الإسباني.

من جهة أخرى، ذكر المرشح لمنصب رئيس بلدية غرناطة، سيباستيان بيريز، أن الثاني من يناير عام 1492 كان يعني بالنسبة لإسبانيا "ولادة الدولة الحديثة والتوحيد التاريخي لشبه الجزيرة الأيبيرية"، وطالب باحترام طقوس وتقاليد المدينة: "نريد أن ننقلها (التقاليد) ونعلمها لأجيالنا الشابة والمستقبلية".

وقد خصصت الشرطة المحلية نحو 70 عنصراً لتغطية ساحة "بلازا ديل كارمن" والمناطق المجاورة لها. وسجلت الشرطة الوطنية كل ما حدث في "بلازا ديل كارمن" بواسطة الكاميرات الأمنية.

ر.ض/ ي.أ

  • Spainien Königlicher Platz in Barcelona (19. Jahrhundert) (picture-alliance/Prisma Archiv)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1932

    بعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.

  • Spanien Francisco Franco (picture alliance/AP Photo)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1939-1975

    لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

  • Juan Carlos Spanien 200 Jahre der Verfassung von Cadiz (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1979

    بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.

  • Flash-Galerie Katalanen mit Fahnen (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2006

    مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".

  • Spanien Referendum Katalonien Demonstration (picture-alliance/Zumapress/M. Oesterle)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2010

    قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.

  • Spanien Unabhängigkeit Katalonien (AFP/Getty Images)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2012

    تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.

  • Spanien Parlament Katalonien (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2014

    في تحد لمدريد، تجري كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.

  • Spanien das Regionalparlament von Katalonien beschließt Abspaltung (picture-alliance/dpa/EFE/A. Dalmau)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2015

    في انتخابات الإقليم حصلت القوى المؤيدة للانفصال عن إسبانيا على الأغلبية المطلقة في برلمان كاتالونيا.

  • Spanische Pyrenäen Catalonia (Imago/Nature Picture Library)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    يقع إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، و تبلغ مساحته نحو 32106 كلم مربع، ويعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا.

  • Demonstration für Unabhängiges Katalonien Pep Guardiola (picture alliance/AP/dpa/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم مثل بيكيه وتشافي ومدرب النادي السابق بيب غوارديولا يدعمون الاستفتاء الإقليم، لكن إدارة النادي لم تؤيد الاستفتاء صراحة، مؤكدة على حق الكاتالونيين بحرية التصويت.


مختارات

مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

الخلاف حول الاستفتاء بين الحكومة المركزية في مدريد وإقليم كاتالونيا وتاريخ طويل من العلاقات المضطربة بين الجانبين تحولا إلى أكبر الأزمات التي تشهدها إسبانيا. (01.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

Spanien Andalusien l spanische Rechtsaußen-Partei Vox erstmals im Parlament

اسبانيا واليمين المتطرف.. الاقتحام من بوابة الأندلس! 05.12.2018

مع حزب فوكس في الأندلس يدخل منذ حكم فرانكو الدكتاتوري حزب يميني إلى برلمان محلي. وفي حديث مع DW يشرح خبير العلوم السياسية لويس مورينو فرنانديس ماذا يعني ذلك بالنسبة لاسبانيا. اليمين الشعبوي يوسع رقعة نفوذه في أوروبا.

أبرز مظاهر الاحتفال بمهرجان أبريل في إشبيلية 17.04.2018

ترتدي إشبيلية أبهى حللها كل أبريل، حيث يقام مهرجان أبريل الذي بدأ في عام 1847 كسوق لبيع المواشي. لكنه مع مر السنين أصبح تقليداً سنوياً ينتظره سكان إشبيلية بفارغ الصبر.

Libanon Anhänger von IKRG Präsident Masoud Barzani

كيف دخل الحلم بدولة كردية في العراق نفقاً مظلماً؟ 20.12.2017

جاءت المظاهرات الأخيرة في محافظة السليمانية بكردستان العراق لتشكل أزمة جديدة لحكومة الإقليم، تضاف لأزماتها السابقة بعد تداعيات الاستفتاء على الاستقلال وسيطرة الحكومة العراقية على كركوك ومناطق أخرى "متنازع" عليها.

إعلان
Themenbild Facebook

 