لماذا يصوت الأتراك في ألمانيا لأردوغان؟

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يلعب كل صوت موجود في الخارج دورًا هاماً في تحديد ما إذا كان أردوغان سيتمكن من الحفاظ على سلطته في الانتخابات المقبلة. وكالمعتاد يعبرالكثير من الأتراك في ألمانيا عن دعمهم الكامل له. لكن لماذا يميل الشتات التركي في ألمانيا إلى التصويت لأردوغان؟
قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات التركية وفي خضم حملة انتخابية محتدمة، برزت تساؤلات وثارت تكهنات عن صحة الرئيس رجب طيب إردوغان بعد قطع البث خلال مقابلة تلفزيونية ومن ثم إلغاء أنشطة انتخابية، فكيف ردت الرئاسة التركية؟
في ظل وقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لأنشطة انتخابية بسبب "إنفلونزا في المعدة"، انطلقت الانتخابات التركية في خارج البلاد لاختيار برلمان ورئيس جديد. ويحق لحوالي 1.5 ناخب تركي في ألمانيا بالمشاركة في هذا الاستحقاق.
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تكون سهلة المنال كسابقاتها بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيد أن أردوغان يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين الأتراك في ألمانيا. فما سبب ذلك؟
بعد 10 دقائق من ظهوره قطع الرئيس التركي أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة بسبب "وعكة صحية" بعد أن كان قد بدأ ظهوره التلفزيوني متأخرا، فيما كسر منافس أردوغان القوي كليتشدار أوغلو أحد المحرمات في السياسة التركية.
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