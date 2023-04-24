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لماذا يصوت الأتراك في ألمانيا لأردوغان؟

يلعب كل صوت موجود في الخارج دورًا هاماً في تحديد ما إذا كان أردوغان سيتمكن من الحفاظ على سلطته في الانتخابات المقبلة. وكالمعتاد يعبرالكثير من الأتراك في ألمانيا عن دعمهم الكامل له. لكن لماذا يميل الشتات التركي في ألمانيا إلى التصويت لأردوغان؟