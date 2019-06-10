 لماذا يصدح اسم أبو تريكة في ملاعب كأس أمم أفريقيا؟ | عالم الرياضة | DW | 24.06.2019

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عالم الرياضة

لماذا يصدح اسم أبو تريكة في ملاعب كأس أمم أفريقيا؟

يبدو أن محمد أبو تريكة يحظى بمكانة كبيرة في قلوب عشاق الساحرة المستديرة. اسم الدولي المصري السابق يعلو في ملاعب كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر، فيما تفاعل "الماجيكو" مع هتافات الجماهير باسمه.

Ägypten Fußballspieler Mohamed Abou Traika (Getty Images/AFP/T. Yamanaka)

محمد أبو تريكة، صورة من الأرشيف.

ليس سراً أن النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، يتمتع بشعبية كبيرة ليس فقط داخل مصر بل أيضاً في العالم العربي، فنجم فريق الأهلي السابق نشر سحره الكروي لعدة سنوات طويلة فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن أخلاقه وتواضعه، الذي يحظى بإعجاب كبير.

مختارات

كشفت مصادر قضائية إن محكمة مصرية ألغت قرارا أصدرته لجنة قضائية بالتحفظ على أموال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، للاشتباه في تقديمه دعما ماليا لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو ما ينفيه أبو تريكة. (21.06.2016)

رغم قرار محكمة النقض بإلغاء حكم تم بموجبه إدراج نجم كرة القدم محمد أبو تريكة والرئيس السابق محمد مرسي على قائمة الإرهاب، إلا أن الاثنين يبقيان على قائمة الحظر بسبب وجود حكم آخر بهذا الشأن. (04.07.2018)

وقبيل قص شريط بطولة كأس أفريقيا، التي تحتضنها مصر، أطلق عدة رواد على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ # اهتف – لتريكه  عند الدقيقة الثانية والعشرين من المباراة، وذلك في إشارة إلى الرقم الذي كان يحمله محمد أبو تريكة خلال فترة لعبه في نادي "القرن" الأهلي المصري.

 

وفي مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز منتخب "الفراعنة" على زيمبابوي بهدف دون رد، هتفت بعض جماهير المنتخب المصري باسم محمد أبو تريكة في الدقيقة الـ 22 من المباراة، التي احتضنها إستاد القاهرة الدولي.

ولم يتردد محمد أبو تريكة في التفاعل مع هتافات الجماهير باسمه، حيث قال خلال ظهوره على شبكة "بي إن سبورت" إن "اللي بيخرج من القلب يوصل القلب...أنا بحب بلدي بقلبي وعنيا.."، وأضاف متأثراً "اللي صنع اسمي واسم وائل جمعة الناس اللي في الشعب المصري، أنا بحب بلدي مصر، والشعب المصري، مش محتاج لهتافات، لكن بشكرهم عليها".

ولم يقتصر هتاف الجماهير باسم محمد أبو تريكة عند مباراة مصر أمام زيمبابوي، ففي لقاء بين المنتخب المغربي ونظيره الناميبي (1-0)، هتفت جماهير "أسود الأطلس" للنجم المصري أبو تريكة في الدقيقة الـ 22 من المباراة.

من جانبه، هنأ محمد أبو تريكة في تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منتخب المغرب بتحقيق الفوز في مباراته الأولى في كأس الأمم الأفريقية، كما تمنى أبو تريكة، الذي يُلقب بـ "الماجيكو" التوفيق للمغرب في باقي المباريات.

كما تكرر الهتاف أيضاً باسم محمد أبو تريكة في مباراة أمس الأحد (23 يونيو/حزيران 2019) بين المنتخب السينغالي وتنزانيا، إذ هتفت بعض الجماهير الحاضر في ملعب المباراة باسم أبو تريكة.

في المقابل، رد رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس بشكل مفاجئ على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ قال المتابع "هتاف أبو تريكة ممكن يجيب جلطة لأمثال سوايرس"، فيما علق هذا الأخير على ذلك قائلاً :" لا طبعاً أنا كنت بهتف معاهم...هو يظل أبو تريكة بطلنا...".

يشار إلى أن محمد أبو تريكة، فاز مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الأفريقية في العامين 2006 و 2008. وعُرف عن "الماجيكو" أسلوب لعبه النظيف فوق المستطيل الأخضر ومهارته الكبيرة. ويعيش أبو تريكة حالياً في قطر، حيث يعمل مُحللاً رياضيا في شبكة "بي إن سبورت" ولا يمكنه العودة إلى مصر بسبب مشاكل مع القضاء هناك.

  • Fußball Africa Cup Cairo Stadion (picture-alliance/Ulmer)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    ملعب أسطوري

    يعد استاد القاهرة الدولي ملعبا أسطوريا في مصر وأفريقيا، مثل ويمبلي بإنجلترا وماراكانا بالبرازيل. هنا ركض أساطير الكرة العالمية: بيليه، بيكنباور، زيدان وميسي. وهنا أيضا بكى أساطير الكرة الأفريقية: ميلا، دروغبا وإيتو وغيرهم. بُني الملعب على طراز ملعب ميونيخ الأوليمبي وافتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960، وكان يطلق عليه "استاد ناصر".

  • Cairo International Stadium (picture-alliance/empics/BackpagePix)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    مسرح الافتتاح والختام

    على استاد القاهرة الدولي اقيمت مباريات افتتاح والختام لثلاث بطولات أمم أفريقية سابقة: 1974، 1988 و2006. ويستضيف هذا الملعب في النسخة 32 مباريات المجموعة الأولى وتضم مصر والكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي. تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي الجمعة 21 يونيو/ حزيران، أما المباراة النهائية للبطولة فتقام على نفس الملعب في 19 يوليو/ تموز. ويتمنى المصريون طبعا أن يكون منتخبهم طرفا فيها أيضا.

  • Fußball-WM 2010 - Qualifikation: Ägypten - Algerien (picture-alliance/Pressefoto ULMER)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    الزمن لا يبقى على حاله

    يقع استاد القاهرة الدولي في حي مدينة نصر بشرق العاصمة المصرية، ويبتعد عن مطار القاهرة بنحو 8 كيلومترات. كان يتسع لـ120 ألف متفرج، كأكبر الملاعب اتساعا في مصر وأفريقيا. وحضور هذا العدد من الجماهير كان أمرا معتادا، خصوصا في المباريات المصيرية لمنتخب مصر (الصورة مباراة الجزائر 2009). وبعد تجديد مدرجاته أصبح يتسع رسميا لنحو 74 ألف متفرج، ليحتل المركز الثاني خلف برج العرب، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

  • Ägypten Schifffahrt auf dem Nil (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    مدينة النيل والأهرامات

    وإضافة إلى استاد القاهرة الدولي هناك ملعبان آخران في العاصمة المصرية سيستقبلان مباريات مجموعتين من المجموعات الستة بالبطولة. وستكون فرصة رائعة بجانب مشاهدة نجوم الكرة الأفريقية مشاهدة الأهرامات والقيام برحلة نيلية. كما يمكن زيارة المتاحف والآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية الكثيرة التي تنتشر في ربوع القاهرة.

  • Africa Cup 2019 Stadion in Alexandria, Ägypten (DW/A. Essam)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    أقدم الملاعب المصرية

    مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا، غينيا، مدغشقر وبوروندي، ستقام على ملعب الإسكندرية، أقدم الملاعب المصرية، والذي افتتحه الملك فؤاد الأول في المدينة الساحلية عام 1929، وأطلق عليه اسمه قبل أن يتغير بعد ثورة يوليو 1952 إلى ملعب البلدية. صممه معماري روسي مستوحيا مدخله من الطابع اليوناني الروماني لمدينة الإسكندرية، كما تعكس أسواره أيضا مظاهر العمارة الإسلامية.

  • Africa Cup 2019 Stadion in Alexandria, Ägypten (DW/A. Essam)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    الأضواء الكاشفة

    كان ملعب الإسكندرية أول ملعب في مصر تنصب فيه الأضواء الكاشفة من أجل اللعب ليلا. وفي فترة الصيف كانت تقام فيه منذ عقود الدورة الصيفية، وهي بطولة ودية بين الأندية المصرية في فصل الصيف وكان يشارك فيها أيضا أندية عربية. أقيمت على الملعب بعض مباريات كأس أفريقيا 2006 وتم تجديد مقاعده لتتسع الآن لـعدد 20 ألف متفرج.

  • Ägypten Alexandria (picture-alliance /akg-images/H. Champollion)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    عروس البحر

    يطلق على الإسكندرية "عروس البحر المتوسط"، ويعدها كثيرون أجمل المدن المصرية. في هذا المكان مثلا "كوبري ستانلي" يستمتع الزوار بمشهد البحر صيفا وشتاء. والاسكندرية مدينة عالمية يعود سكانها لأصول مختلفة، مصرية قديمة ويونانية ورومانية وعربية وأفريقية، وغيرها. وبها قصور صيفية لحكام مصر عبر الزمان أشهرها قصر المنتزه الذي بني نهاية القرن الـ19.

  • 30 June Stadium Ägypten (gemeinfrei)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    ذكرى أليمة لعشاق الكرة

    يقع استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. إنه جزء من منشآت قرية أولمبية بناها الدفاع الجوي المصري وافتتح عام 2012، ويسمى أيضا ملعب 30 يونيو، في إشارة إلى ذكرى بناء حائط الصورايخ غربي قناة السويس عام 1970. يتسع الملعب لـ30 ألف متفرج. هنا وقع في 2015 حادث تدافع لجماهير الزمالك راح ضحيته 22 مشجعا. ويستقبل الملعب مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.

  • Africa Cup 2019 Al Salam-Stadion in Ägypten (DW/A. Essam)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    استاد السلام- معلب عسكري ثان

    أما المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا فتلعب مبارياتها على استاد السلام، الذي يطلق عليه أيضا اسم ملعب الانتاج الحربي، فهو أيضا تابع للقوات المسلحة المصرية. يقع الملعب في مدينة السلام بشرق القاهرة ويتميز بوجود مهبط للطائرات.

  • Al Salam Stadium Ägypten (gemeinfrei)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    "إشادة الفيفا"

    افتتح عام 2009 لاستقبال مباريات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي نظمتها. وطبقا لموقع وزارة الانتاج الحربي المصرية يتسع ملعب السلام لـ25 ألف متفرج وبه تجهيزات حديثة مقارنة مثل قاعة المؤتمرات الصحفية وكبائن الترجمة وأماكن مخصصة للإعلاميين والكافتيريات، وتقول الوزارة "تمت الإشادة به من جميع المسئولين المحليين والعالميين وخاصة الاتحاد الدولى لكرة القدم".

  • Suez Army stadium (Getty Images/K. Desouki)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    اسقاط اسم مبارك بعد ثورة

    مباريات المجموعة الخامسة، وهي الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين: تونس وموريتانيا، إضافة إلى مالي وأنغولا ستقام على استاد الجيش بالسويس. من داخل مدرجات الملعب يمكنك أن ترى السفن التي تعبر القناة من وإلى خليج السويس. وتم الانتهاء من بنائه عام 2009 وأطلق عليه في البداية استاد مبارك الدولي، قبل أن يتم تغيير اسمه بعد سقوط مبارك عام 2011. ويتسع الملعب لـ40 ألف متفرج.

  • Eroeffnung des Suezkanals (picture-alliance/akg-images)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    شريان التجارة العالمي

    سميت قناة السويس على اسم مدينة السويس، ومنذ افتتاحها قبل قرن ونصف (افتتحت عام 1869) أصبحت تلك المنطقة شاهدة على تاريخ العالم الحديث. هنا يمر شريان التجارة العالمي الذي يربط أوروبا بشرق أفريقيا وجنوب أسيا، وهنا وقعت حروب مصيرية، ومن هنا عبرت جيوش خاضت معارك غيرت وجه العالم المعاصر. وعندما أغلقت القناة بعد حرب 1967 عانى العالم حتى إعاد السادات افتتاحها من جديد عام 1975.

  • Africa Cup 2019 Ismailia-Stadion in Ägypten (DW/A. Essam)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    الكرة عند العاشقين لها

    يستضيف ملعب الاسماعيلية مباريات المجموعة السادسة، التي تضم الكاميرون وغانا وبينين وغينيا بيساو إنه ثاني أقدم الملاعب المصرية. افتتح عام 1939 في قلب الإسماعيلية، أحد أجمل المدن المصرية ويتسع لحوالي 18.5 ألف متفرج. هنا تقام عادة مباريات نادي الإسماعيلي العريق، الملقب لاعبوه بالدراويش، الذي يشجعه عشاقه على أنغام "السمسمية" وهي آلة موسيقية تربط بمنطقة القناة التي تضم أيضا السويس وبورسعيد.

  • Ismailia Stadion (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

    اعتراض غاني

    أفادت أنباء أن غانا اعترضت على هذا الملعب عند القرعة في أبريل/ نيسان، خشية ألا يكون جاهزا قبل انطلاق البطولة. لكن محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة، صرح في منتصف يونيو/ حزيران أن الملاعب كلها جاهزة تماما. كما أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للكرة أن كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة متوفرة، مشددا على وجود "دعم كامل من الدولة المصرية لتكون أفضل نسخة في تاريخ القارة".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019

بعد 60 عاما من استضافتها كأس الأمم الأفريقية أول مرة تستضيف مصر البطولة مجددا. البداية كانت بثلاثة فرق، أما نسخة 2019 فتضم 24 فريقا. واختيرت ستة ملاعب في أربع مدن لاستضافة المباريات. جولة مع الملاعب ولمحات عن المدن. (21.06.2019)  

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