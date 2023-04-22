 لماذا يصب خروج بايرن بـ"صفر لقب" في مصلحة الدوري الألماني؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.04.2023

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رياضة

لماذا يصب خروج بايرن بـ"صفر لقب" في مصلحة الدوري الألماني؟

ليست كل الخسارات كارثية، وإذا لم تكن مشجعاً متعصباً لفريق بايرن، فستكون في صف دورتموند هذه المرة. السبب؟ إعادة الحياة إلى الدوري الألماني الذي دخل حالة مطولة من الملل.

ماينز 05 أمام بيرن ميونيخ بتاريخ 22 أبريل 2023

نادي بايرن ميونيخ بعد الخسارة أمام ماينز 05

أضحى بايرن ميونيخ مهدداً بالخروج بصفر لقب هذا الموسم، فقد أقصي من دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي، ثم في كأس ألمانيا على يد فرايبورغ، وأخيراً خسر صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

غير أن خسارة الفريق البافاري للقب البوندسليغا قد يكون في صالح هذا الدوري. الأسباب متعددة حسب صحيفة سبورت بيلد، منها أن الدوري الألماني دخل في حالة من الملل بعدما حقق بايرن اللقب لعشر مرات على التوالي، وثانيا في صالح هذا الفريق بدوره حتى يقيم مساره ويعيد تجديد نفسه.

مختارات

منذ فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في عام الجائحة، لم يستطع أي ناد ألماني العبور لنصف نهائي البطولة. وتسخر جماهير، خصوصا الإنجليز، من الدوري الألماني ويلقبونه بـ"دوري الفلاحين". فما السبب؟ وهل البوندسليغا "دوري فلاحين"؟

توقع اللاعب الدولي السابق ديتمار هامان عودة الرئيس السابق لبايرن ميونيخ أولي هونيس لإدارة النادي بعد النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم، فيما أكد النادي أن منصب الرئيس التنفيذي أوليفر كان ليس في خطر.

وفعلاً، لم يعد الدوري الألماني يثير المتابعين خارج ألمانيا وحتى داخلها، باستثناء الصراع على المراكز المؤدية إلى المسابقات الأوروبية، أو صراع الفرق في آخر السلم للهرب من الهبوط، وأحياناً بعد الديربيات أو كلاسيكو الدوري بين بايرن ودورتموند، غير ذلك دخل الدوري في حالة من الرتابة.

ولم تبق سوى خمس جولات على نهاية الدوري. وإذا حقق بوروسيا دورتموند الفوز فيها كلها، سيكون البطل دون انتظار نتائج بايرن الذي لم يعد يملك مصيره بيده. وتظهر المباريات القادمة لبوروسيا دورتموند في المتناول، وأقواها هي مواجهة ماينز 05 في الجولة الأخيرة على ميدان دورتموند.

وآخر مرة استطاع فريق انتزاع اللقب من النادي البافاري كانت عام 2012 ولم يكن سوى دورتموند الذي حقق خلال ذلك العام لقب الدوري للمرة الثانية تواليا، بينما كان آخر نادي خارج هذا الثنائي يحقق اللقب هو فولفسبورغ عام 2009.

ومقارنة مع الدوريات الأوروبية، فالدوري الألماني هو الوحيد الذي شهد تتويج نادٍ معين عشر مرات على التوالي في العقد الأخير، بينما يعد الدوري الوحيد بين الدوريات الكبرى الذي شهد كل هذا التتويج المتتالي لنادٍ واحد.

ويلقي الكثير من مشجعي النادي البافاري بالمسؤولية على إدارة الفريق التي أقالت المدرب السابق يوليان ناغلسمان قبل أسابيع وعينت توماس توخيل محله، رغم أن النادي حينها كان يؤدي بشكل قوي في دوري الأبطال، عندما أقصى برشلونة وباريس سان جيرمان، كما كان يتصدر الدوري الألماني ويملك كذلك كل حظوظه في كأس ألمانيا.

ومنذ تولي توخيل المسؤولية، انهزم النادي في ثلاث مباريات، آخرها أمام ماينز 05، وتعادل في اثنين، وفاز في مثلهما. ويرى مراقبون كثر أن توقيت تعيين مدرب تشيلسي السابق لم يكن مناسباً على الإطلاق.

إ.ع

تعيين توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونيخ بدلا من ناغلسمان المقال

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