لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي لإحياء العلاقات مع تركيا؟

قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي بصدد العمل على تسريع خططه لتحسين العلاقات مع تركيا بهدف تعزيز العلاقات التجارية العام القادم، حتى في الوقت الذي تتطلع فيه أنقرة بشكل متزايد نحو تكتلات متعددة الأطراف منافسة بعد أن شعرت بالإحباط تجاه عدم إحراز تقدم مع بروكسل بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بدعوى مناقشة مباحثات سرية، قولها إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد خطة من ثلاث مراحل من شأنها زيادة عدد الاجتماعات رفيعة المستوى، وإعادة إطلاق عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في تركيا، وتتوج الخطة بمحادثات جديدة لتحديث الاتحاد الجمركي بين الجانبين.

وتعد الخطة التي ناقشتها المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء جزءا من محاولة لتعزيز العلاقات مع شركاء في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي أن تساعد تركيا في منع التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

وتضطلع أنقرة أيضاً بدور رئيسي في الجهود المبذولة لوقف تدفقات الهجرة غير القانونية نحو أوروبا، كما أنها تقوم بدور مهم في مجال الدفاع باعتبارها عضواً في حلف شمال الأطلسي.

خ.س/ف.ي (د ب أ)