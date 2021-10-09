لماذا يستمتع بعض الناس بتتبع الفضائح مهما كانت؟

العديد من الأشخاص يحبون النميمة، أو على الأقل الحديث عن آخر الأخبار السلبية المتعلقة بالأقارب أو الجيران أو زملاء الدراسة. هذه العادة تنتشر كثيراً، لكنها تتفاوت من شخص لآخر. ويصل الأمر عند كثيرين إلى حد الاستمتاع بتتبع الفضائح، مهما كانت. فلماذا يحب العديد من الأشخاص الفضائح إلى هذا الحد؟
الفضائح تعزز مكانة الفرد اجتماعياً
يذكر موقع "تسايت يونغ" الألماني، أن فضائح الآخرين تكون فرصة للأفراد لتسلق السلم الاجتماعي، فمن خلال تصنيف شيء ما أو شخص ما على أنه "فاضح"، فإننا نضع أنفسنا وأفكارنا الأخلاقية في صورة أفضل، وبالتالي "نضفي الشرعية على أنفسنا"، بحسب الموقع.
إغراء كسر القواعد
يذكر موقع "سايكولجي توداي" أن هناك رغبة في خرق القواعد، مشيراً إلى أن كل شخص يميل إلى كسر القواعد والحدود، ولكن غالباً ما يقاوم، وهذا ما يجعل من رؤية فرد ما يرتكب "فضيحة ما" متعة، كما يقول الموقع.
لذة معاقبة المعتدي
يذكر الموقعان أيضاً أن هناك متعة جماعية في معاقبة المعتدي، مضيفين أن هناك شعوراً بالرضا الأخلاقي عندما يتعرض الشخص الذي يرتكب الفضيحة للإذلال أو العقاب، فهذا يعيد الإيمان بنظام الكون الأخلاقي. فالفضائح تضخم الإحساس بوجود أشخاص طيبين سيئين، على حد تعبير الموقعين.
الإفلات من العقاب
هناك متعة ما في مشاهدة شخص ما "يفلت بفعلته"، ويشرح موقع "سيكولوجي توداي" أنه حينما نرى مرتكب الفعل "الفاضح" يفلت من العقاب، فإنه يسمح للأشخاص الآخرين بارتكاب هذا الفعل وهذه "التجربة المثيرة" دون عقاب.
الرغبة في الاعتذار
طلب أصحاب "الفضيحة" الغفران والاعتذار، يثير الشعور بالقوة والانتصار لدى الأفراد الآخرين، ما يمنح الشخص الذي لم يرتكب الفضيحة شعوراً بالتفوق ويذلّ المخالف، كما يشرح الموقع.
الإلهاء
الروتين اليومي يجعل الحياة مملة في كثير من الأحيان، وحينما يقوم شخص ما بعمل لا يتفق مع المعايير المجتمعية، فهو يصبح إلهاء عن مشاكل اليوم، ويؤكد أن مشاكلنا صغيرة يمكن التحكم فيها مقارنة مع "فضائح" الآخرين الهائلة.
م.ش/ م.ع.ح
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
أغنية شعبية سنغالية للمستشارة
مما لاشك فيه أن المستشارة أنغيلا ميركل جميلة، ولكن هل كان ضروريا استقبالها خلال زيارتها إلى السنغال بأغنية "أيتها البنت الجميلة، هل لديك اليوم وقت لي"؟ مهما كانت فكرة قسم البروتوكول، فإن رئيس السنغال كان محظوظا: فالمستشارة كان لديها بعض الوقت له.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
موقع تحت الشمس
قائمة المواقف الحرجة في زيارات الخارج طويلة. وغالبا ما يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو القصر الملكي البريطاني. هنا في هذا الموقف يرتكب ترامب الأخطاء، بينما كانت الملكة "ضحية" تعطل البروتوكول. في 2018 تركها ترامب تنتظر 12 دقيقة تحت الشمس وكان يمشي خلال العرض الفخري أسرع منها.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
رقصة رئيسة الوزراء
تتعرض تيريزا ماي في وطنها لضغوط بسبب عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وكانت رئيسة الوزراء البريطانية مؤخرا وخلال زيارة إلى جنوب إفريقيا راغبة ببساطة في الرقص. أما الصدى فكان مدمرا، لأن الصحافة الشعبية وصفت المحاولة بأنها محرجة.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
سيدة أولى "لذيذة"
هناك آخرون ليسوا محميين من زلات لسان، وبالأحرى فرنسيون يتحدثون الإنجليزية، فرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وصف عقيلة رئيس الوزراء الأسترالي السابق في مايو 2018 بأنها "لذيذة". يا لها من زلة. لكن يجب القول بأن كلمة "لذيذ" يمكن أن تعني بالفرنسية أيضا "فاتنة".
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
ترودو في مظهره الهندي
ارتداء لباس بشكل خاطئ إجراء تقليدي عندما نريد إفشال زيارة دولة. رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أراد كسب شعبية عندما وضع في مارس 2018 لباسا تقليديا خلال زيارته للهند. هذه الخطوة جلبت نتيجة عكسية وعم الاستهزاء مواقع التواصل الاجتماعي. وبالنتيجة فمن الأفضل له مستقبلا ترك موضة بوليود للسياح والمرتادين على الكرنفال.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
لا تمسيني
ميشيل أوباما عقيلة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تضع يدها في 2009 على كتف الملكة إليزابيت الثانية. هذه الحركة كانت في هذه الحالة خرقا صارخا للبروتوكول الذي يكون صارما في زيارات الملكة البريطانية.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
بطل الزلات
الأمير فيليب لم يتقيد بالبروتوكول بشكل صارم في السابق. والكثير من زلاته الشفوية مشهورة. في عام 1997 رحب بالمستشار الألماني هلموت كول بالقول: "أهلا بالسيد مستشار الامبراطورية". وفي أستراليا سأل في 2002 أحد السكان الأصليين هل "مازالوا يرمون بالرماح"!، أما المراقبون فلم يتبقى لهم سوى لجم الضحك.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
قبعة تتكلم
الشيطان يختبئ في التفاصيل، هذا ما سجله المسؤول عن منصة المتحدث خلال زيارة الملكة البريطانية إليزابيث في 1991 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. خلال تغيير ارتفاع المنصة التي تحدث منها جورج بوش الطويل كي تتحدث الملكة إليزابيث القصيرة تم للأسف نسيان خفض الارتفاع أو ربما رفع الملكة.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
نشيد وطني عفا عليه الزمن
أحيانا تكون الكلمة السحرية هي الحفاظ على الهدوء. وهذا ما قام به على سبيل المثال في 1995 الرئيس الألماني رومان هرتسوغ في البرازيل. خلال الترحيب به قامت الفرقة الموسيقية بعزف نشيد ألمانيا الديمقراطية سابقا بدلا من عزف نشيد ألمانيا الموحدة. جاء ذلك بعد خمس سنوات على إعادة توحيد ألمانيا.
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أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة
دوما المشكلة في هذه التقنية!
خلال قمة مجموعة العشرين في كان الفرنسية 2011 اغتاب كل من رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي والرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. الغبي فقط هو أن الميكروفونات كانت تعمل. بعض الصحفيين سمعوا كيف قال ساركوزي:" لم أعد أطيق رؤيته، إنه كذاب". وردا على ذلك قال أوباما:" لكنني مجبر على تحمله كل يوم!"