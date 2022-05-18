 لماذا يرغب الأميركيون في العودة إلى القمر؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 10.09.2022

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علوم وتكنولوجيا

لماذا يرغب الأميركيون في العودة إلى القمر؟

بعد أقل من خمسة عقود ونصف على رحلة أبولو 11 التي وضعت قدم أول إنسان على سطح القمر، تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج طموح للعودة إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس". ما الأهداف القريبة والبعيدة؟

صورة من الأرشيف لمهمة ناجحة على القمر عام 1972

صورة من الأرشيف لمهمة ناجحة على القمر عام 1972

في 12 أيلول/سبتمبر 1962، حدّد الرئيس الأميركي آنذاك جون كينيدي هدفاً للولايات المتحدة يتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر قبل نهاية ستينات القرن الفائت. وفي خطاب ألقاه في جامعة "رايس" بتكساس في خضم الحرب الباردة، قال كينيدي "اخترنا الذهاب إلى القمر (...) ليس لأنّ الأمر سهل بل لأنها مهمة صعبة".

"تأسيس وجود بشري دائم"

وبعد ستين عاماً، شارفت الولايات المتحدة على إطلاق أول مهمة ضمن برنامجها "أرتميس" للعودة إلى القمر، إلا أن السؤال المطروح يتمثل في السبب الكامن وراء إنجازها مهمة قد أتمّتها سابقاً.

مختارات

في خطوة متقدمة نحو الأمن الغذائي في الفضاء، تمكن علماء من زرع نباتات في تربة مأخوذة من سطح القمر بنجاح ما يعزز آمال الحلم الذي يراود الكثيرين بإمكانية العيش في الفضاء وجعله حقيقة في يوم من الأيام.

وتصاعدت الانتقادات التي طالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة، منها ما أطلقه رائد الفضاء في مهمة أبولو 11 مايكل كولينز الذي لام ناسا لعدم وضعها أهدافاً أكبر كالذهاب مباشرة إلى المريخ. إلا أنّ وكالة الفضاء الأميركية تعتبر أنّ الذهاب إلى القمر ضروري قبل أي مهمة نحو الكوكب الأحمر. وفي ما يلي حججها الأبرز:

تريد ناسا من خلال عودتها الى القمر ترسيخ وجود بشري دائم عليه مع إرسالها مهمات تبقى أسابيع عدة على سطحه، بينما لم تستمر مهمة "أبولو" سابقاً سوى بضعة أيام. وتسعى ناسا من خلال هذه الغاية لتتوصل إلى فهم أوضح لكيفية التحضير للانطلاق في مهمة إلى المريخ تستمر سنوات عدة.

ويكون الإشعاع الفضائي في الكواكب الأبعد أكثر كثافة ويشكل تهديداً كبيراً لصحة البشر. أما المدار المنخفض حيث تعمل محطة الفضاء الدولية فهو محمي جزئياً من المجال المغناطيسي للأرض، وهو ما ليس موجوداً في حالة القمر. وبدءاً من مهمة "أرتميس" الأولى، يُرتقب إجراء تجارب عدة لدراسة تأثير هذا الإشعاع على الكائنات الحية وتقييم فعالية السترات المضادة للإشعاع.

كيف كان العالم سيبدو بدون قمر؟

التموين ومشاكل أخرى

وبينما من الممكن إعادة تموين محطة الفضاء الدولية، إلا أن الرحلات إلى القمر (أبعد من المحطة بألف مرة) تتسم بتعقيد أكبر لهذه الناحية.

ولتجنب الحاجة إلى نقل كل ما يلزم خلال المهمات، وتخفيف التكاليف تالياً، ترغب ناسا في تعلّم كيفية استخدام الموارد الموجودة على سطح القمر أصلاً، وأهمها المياه الموجودة على شكل جليد والذي جرى التأكد من وجوده في القطب الجنوبي للقمر، ويمكن تحويله إلى وقود (يتكون الماء من الأكسجين والهيدروجين الذي تستخدمه الصواريخ كوقود).

ترغب ناسا أيضاً في إجراء اختبارات على القمر في شأن التقنيات التي ستتيح لها الذهاب إلى المريخ، أهمها بزات فضاء جديدة مخصصة للطلعات خارج المركبات. وكُلّفت شركة "أكسيوم سبايس" تصميم البزات التي ستُخصص لأول مهمة ستهبط على القمر والمتوقعة سنة 2025 على أقرب تقدير.

وتبرز من المعدات الأخرى التي تحتاج ناسا إلى اختبارها مركبات (مضغوطة أو غير مضغوطة) تتيح لرواد الفضاء التنقل، هذا بالإضافة إلى المساكن.

وبهدف التوصل إلى مصدر للطاقة مُتاح بصورة دائمة، تعمل ناسا على تطوير أنظمة انشطار نووي محمولة.

وسيصبح حل أي مشكلة تواجه رواد الفضاء أسهل بكثير على القمر الذي يستغرق الوصول إليه أياماً، منه على المريخ الذي يحتاج الوصول إلى سطحه أشهراً عدة أقلّه.

ويبرز من بين أهداف برنامج "أرتميس" الأخرى بناء محطة فضائية في مدار حول القمر باسم "غايتواي" والتي ستكون بمثابة محطة وسيطة قبل المهمات نحو المريخ.

ويوضح شون فولر، وهو مسؤول في برنامج "غايتواي"، لوكالة فرانس برس أنّ المعدات الضرورية كلها يمكن إرسالها في "عمليات إطلاق عدة"، قبل أن يتبعها الطاقم في رحلة طويلة، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة مشابهة لعملية التوقف عند محطة الوقود والتأكد من صحة عمل كل التفاصيل.

صورة نشرتها الصين لما قالت إنه رحلة لاستكشاف القمر

صورة نشرتها الصين لما قالت إنه رحلة لاستكشاف القمر

سباق فضاء مع الصين

وإلى جانب التحضير لمهمات نحو المريخ، يرغب الأميركيون من خلال برنامج "أرتيميس" أن يرسخوا وجوداً بشرياً على القمر قبل أن تُقْدم الصين على هذه الخطوة.

وبينما كان التنافس حول السباق إلى الفضاء محتدماً بين الولايات المتحدة وروسيا في ستينات القرن الفائت، تشكل الصين حالياً المنافس الأبرز لواشنطن. وتخطط بكين لإرسال بشر إلى القمر بحلول عام 2030.

وكان مدير ناسا بيل نيلسون قال في مقابلة تلفزيونية نهاية آب/أغسطس "لا نريد أن تذهب الصين إلى القمر وتقول هذه أرضنا".

ورغم أنّ مهمة "أبولو" أفضت إلى إحضار 400 كيلوغرام من الصخور القمرية إلى الأرض، إلا أن عينات جديدة من شأنها تعزيز المعرفة العلمية حول القمر وتكوينه.

وتقول رائدة الفضاء جيسيكا ماير لوكالة فرانس برس إن "العينات التي جُمّعت ضمن مهمة أبولو غيرت نظرتنا للنظام الشمسي"، مشيرةً إلى انّ هذا التطور في المعرفة العلمية "سيستمر أيضاً مع برنامج أرتميس".

وتتوقع ماير أن يفضي برنامج "أرتميس" إلى نتائج ملموسة على كوكب الأرض (تطوير تقنيات، تطويرات هندسية...) على غرار ما حصل نتيجة مهمة "أبولو"، وذلك بسبب الاستثمارات والحماسة العلمية المرتبطة بالمهمات الجديدة نحو القمر.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Full moon in the night sky (picture-alliance/Arco Images/B. Lamm)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    القمر يتقلص!

    وفقا لبحوث ناسا، تنخفض درجات حرارة القمر ببطء، مما يتسبب في ذبول سطحه مثل العنب الذي يتحول إلى زبيب. لكن هذا ليس كل شيء: إذ إن طبقاته الداخلية تتقلص أيضاً، فقد تقلص حجم القمر بحوالي 50 مترا (150 قدما) على مدى مئات الملايين من السنين.

  • Buzz Aldrin and a US flag on the moon (picture-alliance/Photoshot/Neil A. Armstrong)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    كيف يرفرف علم الولايات المتحدة؟

    يعتقد أصحاب نظرية المؤامرة أن الهبوط على القمر كان مزيفا، وأن نيل أرمسترونغ وباز ألدرين تجولا في 21 تموز/ يوليو 1969، على منصة مفبركة بدلاً من القمر. ويشيرون إلى حقيقة أن العلم الذي زرعه ألدرين كان يرفرف وكأن الريح تحركه، وهو أمر مستحيل في فراغ الفضاء. تفسير ناسا: كان ألدرين يدير سارية العلم ذهابا وإيابا لاختراق التربة القمرية بشكل أفضل، ولهذا السبب بدا العلم وكأنه يرفرف.

  • Man is wiping sweat off his head (picture alliance/dpa/S. Kahnert)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    شديد الحرارة وشديد البرودة

    إذا كنت تعاني من حر الصيف، تذكر أن درجات الحرارة أكثر تطرفا على سطح القمر. عندما تضرب الشمس سطحه، يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 127 درجة مئوية (260 درجة فهرنهايت). ودون الوهج الدافئ، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -153 درجة مئوية (-243 درجة فهرنهايت).

  • Man's silhouette seen in front of the moon (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    رجل على القمر

    إن أسطورة الشخص الذي يعيش على القمر موجودة منذ زمن طويل. يرى بعض الناس وجها على سطح البدر، وهو عبارة عن توزيع غير متناسق للأحواض الاصطدامية الضخمة الناتجة عن ارتطام كويكبات بسطح القمر. ونسجت ثقافات عديدة حكايات وأساطير عن شخص ارتكب جريمة ما ونُفي بسبب ذلك إلى القمر. ومع ذلك، لم يصادف رواد الفضاء بعد.

  • Solar eclipse (Reuters/J. Ernst)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    نهاية كسوف الشمس

    يبتعد القمر عن الأرض بسرعة 4 سم تقريبا (1.5 بوصة) سنويا. وكلما كان القمر بعدا، كلما بدا لنا أصغر. مما يعني أنه في حوالي 550 مليون سنة، سيبدو أصغر من أن يغطي كل الشمس، حتى في أقرب موقع لها من الأرض. وهذا يعني بدوره عدم حدوث كسوف الشمس الكلي حينها.

  • Wolf howling at the night sky (Imago/Anka Agency International/G. Lacz)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    الذئاب لا تهتم

    هل هناك علاقة بين عواء الذئاب والقمر المكتمل؟ هذا المشهد الذي تكاد لا تكتمل أفلام الرعب القديمة دونه. لكن في الواقع، لا تكثف الذئاب عواءها عندما يصبح القمر بدرا، ولا توجه عواءها نحو القمر أيضا. والسبب ببساطة لأن الذئاب حيوانات ليلية، لا تنشط أثناء النهار وتتواصل مع بعضها بهذه الطريقة.

  • Neil Armstrong and Apollo 11 crew meeting President Obama in the White House (picture-alliance/dpa)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    المشاة على القمر

    سار 12 رجلاً على سطح القمر حتى الآن، وفي حين أنهم من خلفيات مهنية مختلفة، إلا أنهم يشتركون في نقاط معينة: جميعهم أمريكيون، وجميعهم من البيض، وجميعهم رجال. لننتظر ونرى من أين سيأتي أول شخص غير أمريكي ليسير على سطح القمر، وقد تكون امرأة!. طارلا بلايكر/ ريم ضوا


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