 لماذا يخشى الألمان من الاستثمار في إفريقيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 21.11.2019

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سياسة واقتصاد

لماذا يخشى الألمان من الاستثمار في إفريقيا؟

العديد من رجال الأعمال الألمان يحجمون عن الاستثمار في أفريقيا لأسباب لا تقتصر على الصراعات والفساد، لكن مؤشر أعمال أفريقي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة ربما يساعد في بناء الثقة ويشجع على علاقات تجارية أفضل.

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فرص غير متكافئة في سوق العمل؟

يعد فانويل وونو رجل مرغوب فيه كلما جاء إلى ألمانيا  للمشاركة في ورش عمل ولقاء رجال أعمال. يمتلك وونو "مجموعة ابتكارات الساحل" وهي شركة لوجستية تقدم الخدمات لقطاع السياحة في غانا، لكنه أصبح وسيطا هاما للشركات الألمانية الباحثة عن العمل في الدولة الواقعة في غرب القارة الأفريقية، حيث يساعد شبكة الوفود الألمانية العاملة في غانا ويعرف احتياجاتهم وأهدافهم.

التفاهم بين الثقافات

يقول وونو: "أرى شركاء الأعمال الألمان متشككين للغاية ومباشرين وصارمين"، مضيفا أنه يشعر أن لديهم فكرة واضحة عما يريدون منه. لكنه رأى أن ذلك ربما يكون مخادعا لأن الأنظمة الاقتصادية في غانا ليست واضحة المعالم دائما، وهو أمر يمكن أن يسبب الإحباط. لهذا يريد وونو مساعدة الألمان لفهم عالم الأعمال في أفريقيا بشكل أفضل.

شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات بدأت بمشروع رائد في رواندا

فولكسفاغن واحدة من الشركات الألمانية الكبرى التي اتخذت خطوات للاستثمار في إفريقيا

يضيف وونو، وهو يضحك، أنه كان يجب عليه أولا أن يعتاد على تقاليد الألمان أيضا، مثلا على صعيد إدارة الوقت والتقيد بالمواعيد كانت لديه دائما مشكلة تواجهه: "عندما يقول الألمان الواحدة ظهرا، فإنهم يعنون حقًا الساعة الواحدة ظهرا" يقول وونو.

أبدى وونو اقتناعه بأنه إذا تعلم الطرفان الألماني والغاني فهم ثقافة ولغة بعضهما البعض وتبادلا الشعور بالثقة ستزدهر الأعمال بين الشركات الألمانية والغانية.

وبات هناك شيئا واحدا واضحا للجميع الآن: الأسواق الديناميكية في أفريقيا ومعدلات نموها تمثل فرصة مربحة للمستثمرين والشركات. ورغم ذلك، الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة مترددة في الدخول للسوق الأفريقية بسبب عدم الثقة. وحتى الآن لم تنجح المبادرات السياسية في طمأنتهم.

مختارات

أفريقيا لا تلعب إلى حد الآن دورا مهما بالنسبة إلى التجارة الخارجية الألمانية، لكن هذا قد يتغير. ففي 2019 ارتفعت الواردات والصادرات المتبادلة بين ألمانيا ودول أفريقية، والحكومة الألمانية تعتزم دعم المستثمرين في أفريقيا. (10.09.2019)

يبدأ المنتدى الاقتصادي الألماني ـ الإفريقي أعماله الأربعاء ويستمر حتى العاشر من شباط/فبراير الجاري. وبهذه المناسبة تحدثت DW مع المشرف على المنتدى وعضو مبادرة "إفريقيا جنوب الصحراء للاقتصاد الألماني هاينتس ـ فالتر غروسه. (09.02.2017)

مؤشر أعمال أفريقي لتحسين الوضع

ويرى خبير الأسواق الأفريقية بالمعهد الدولي للدراسات في جامعة بون راين سيغ- للعلوم التطبيقية (BRSU)، جان كوتسير، أن العديد من رواد الأعمال الألمان يرون أن أفريقيا مليئة بالفساد والصراعات. ولتوفير المزيد من المعلومات الدقيقة ونظرة عامة أفضل على السوق الأفريقية، نشر معهد دراسات جامعة بون والعديد من الشركاء مؤشر أعمال أفريقي للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية. وقد صُمم المؤشر خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الألمانية منها حيث يصنف 34 دولة أفريقية من حيث جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، كما يوفر للشركات فهما أفضل لمدى شعبية سلعهم وخدماتهم في الأسواق الأفريقية المختلفة، ومدى ضخامة هذه الأسواق والعقبات التجارية، إضافة  إلى ماهية البنية التحتية اللوجستية، وكيفية العثور على الشركاء والتخطيط لرحلات الأعمال.

ووفق المؤشر، تعد كل من المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وكينيا من الأسواق الواعدة للمستثمرين الأجانب. ويقول كوتسير إن الشركات الألمانية تميل لأن تكون أكثر تجنبا للمخاطرة من الشركات الأوروبية الأخرى، موضحا أنه على سبيل المثال رجال الأعمال الفرنسيين والبريطانيين يستثمرون في الدول الأفريقية منذ وقت طويل. " ويعود ذلك بشكل جزئي إلى جذور الروابط التي تعود لعهد الحقبة الاستعمارية الفرنسية والبريطانية في أفريقيا"، بحسب الخبير الاقتصادي. كما أن كل من البلدين يشجعان أيضا على العمل مع القارة الإفريقية، بعكس "ألمانيا التي بدأت فقط من الآن التركيز على تعزيز الأعمال في أفريقيا"، يقول كوتسير.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع زعماء إفريقيا على هامش مؤتمر ميثاق مع أفريقيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع زعماء إفريقيا على هامش مؤتمر "ميثاق مع أفريقيا"

العلاقات الأوطد تساعد على بناء الثقة

ويرى الخبير الاقتصادي الكيني جيمس شيكواتي أن تشجيع رواد الأعمال الألمان والأفارقة على التواصل المباشر هو مفتاح النجاح، مضيفا أن نقص البيانات [الاقتصادية] يمثل مشكلة وأن بيئة الأعمال تلعب دورًا أيضاً.

ويقول شييكواتي، إن الألمان يسمعون الكثير عن الاقتصاد غير الرسمي لأفريقيا، وهو الأمر الذي يبعدهم عن القارة السمراء. لكنه يضيف أنه "إذا عرفوا (رجال الأعمال الألمان) مقدار الربح الذي حققه هذا القطاع فمن المؤكد أنهم يرغبون بالمشاركة".

 

ولفت إلى أنه حتى الآن الحكومات الأفريقية هي التي تزود المستثمرين ببيانات السوق الداخلية، لكنه يقول إنه ينبغي عليهم بدلا من ذلك تكثيف الزيارات والاتصالات بين الشركات الألمانية والإفريقية. ويوضح الخبير أن الشركات الألمانية حريصة على الحصول على بيانات اقتصادية موثوقة لاتخاذ القرارات، لكن هذه البيانات غالباً ما يصعب الحصول عليها في أفريقيا. ولهذا السبب حث شييكواتي، الشركات الأفريقية على أداء دورها أيضاً. ويضيف: "يتعين على الشركات الأفريقية الصغيرة أن تحدد احتياجاتها وبعدها يتم التواصل مع الشركات الألمانية للاتفاق على صفقات مفصلة."

في الوقت نفسه، يقوم وونو بهذا الدور بالفعل حيث يلتقي هذه المرة المشرعين من شمال الراين وستفاليا الراغبين في تشجيع الشركات الألمانية المحلية للعمل مع الشركات الغانية. وتجربته تجعله الآن الشخص المرغوب فيه للقيام بدور الوسيط.

مارتينا شفيكوفسكي/ م.م

  • Exhibition German colonialism in Deutsches Historisches Museum (picture alliance/dpa/K-D.Gabbert)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    "مستقبلنا على الماء"

    في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. سعى الإمبراطور ويليام الثاني، الذي توج في عام 1888 إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، الظاهرة في الصورة. فقد أرادت الإمبرطورية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام 1897.

  • German colonies in Africa, map from 1902 (picture-alliance / akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    المستعمرات الألمانية

    كانت معظم المستعمرات تتمركز في منطقة المحيط الهادئ (شمال غينيا الجديدة، أرخبيل بيسمارك، جزر مارشال وسليمان، ساموا) وفي الصين. حدد المؤتمر الذي عقد في بروكسل عام 1890 ضم مملكتي رواندا وبوروندي إلى الإمبراطورية الألمانية في شرق أفريقيا الألماني. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت المستعمرات الألمانية في أوجها.

  • Colonial ruler being carried in Madagascar (picture-alliance/dpa/arkivi)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    العنصرية

    كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات، أقل من 1% من السكان. عاش حوالي الـ 25 ألف ألماني في المستعمرات في عام 1914، أقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب أفريقيا الألمانية. أعتبر الـ13 مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

  • Genocide against the Herero and Nama in German South-West Africa (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين

    تعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)، من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمارية. هرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام 1904 عبر الصحراء، حيث قطعت القوات الألمانية وصولهم إلى المياه بشكل ممنهج. قدر عدد الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ 60 ألف من السكان الأصليين.

  • Surviving Herero after flight through desert (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الجريمة الألمانية

    لم ينج سوى ما يقارب الـ 16 ألف شخصاً من الهيريرو من الإبادة الجماعية، إلا أنهم احتجزوا في معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير. وما زال العدد الحقيقي للضحايا يشكل نقطة جدلية. كم من الوقت نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء بالرغم من نحولهم؟ بجميع الأحوال، فقدوا كل ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش وأية تطلعات مستقبلية.

  • Maji-Maji warriors in 1906 (Downluke)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    حرب استعمارية مع عواقب قريبة المدى

    تصاعد تحالف من المجموعات العرقية ضد الحكم الاستعماري في شرق أفريقيا الألمانية. وقدر عدد الذين ماتوا في ثورة ماجي ماجي بـ 100 ألف شخص. بالرغم من تجنب مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

  • Bernhard Dernburg in German East Africa in 1908 (picture alliance/akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإصلاحات 1907

    في أعقاب الحروب الاستعمارية، أعيدت هيكلة الإدارة في المستعمرات الألمانية بهدف تحسين شروط المعيشة. عُيّن رجل الأعمال الناجح برنارد ديرنبرغ وزيراً لشؤون المستعمرات في عام 1907 الذي قدم مجموعة من الإصلاحات في السياسات الاستعمارية لألمانيا.

  • Robert Koch's microscopic specimens from East Africa (Deutsches Historisches Museum/T. Bruns )

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    علوم ومستعمرات

    جنباً إلى جنب مع إصلاحات ديرنبرغ، أنشئت المؤسسات العلمية والتقنية للتعامل مع القضايا الاستعمارية وأسست الكليات في الجامعات التي تعرف اليوم بـ جامعة هامبورغ وجامعة كاسل. حضّر روبرت كوخ بعثة علمية إلى شرقي أفريقيا في عام 1906. في الصورة أعلاه تظهر العينات المجهرية التي جمعت هناك.

  • Exhibition on German colonialism (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    خسارة المستعمرات

    بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقعت ألمانيا معاهدة السلام في مؤتمر فرساي عام 1919 التي تنص على أن البلاد تتخلى عن سيادتها في مستعمراتها. تظهر الملصقات الظاهرة في الصورة مخاوف ألمانيا من تبعات الخسارة: ضعف القوة الاقتصادية والفقر والحياة البائسة في الوطن.

  • German colonialism exhibition in Deutschen Historischen Museum (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الطموحات الإستعمارية للرايخ الثالث

    عادت الطموحات الاستعمارية بالظهور في عهد النازيين، ولا تقتصر على تلك المنصوص عليها في (الخطة الرئيسية للشرق) التي تمثلت بالإبادة الجماعية والعرقية في وسط وشرق أوروبا. وهدف النازييون أيضاً لاستعادة المستعمرات التي خسروها في أفريقيا، كما توضح هذه الخريطة المدرسية من عام 1938. كانت المستعمرات لتوفير الموارد اللازمة لألمانيا.

  • CSU delegate Dagmar Wöhrl in Namibia (Dagmar Wöhrl)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    نهج شائك

    تدخل المفاوضات من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في هيريرو وناما مرحلة صعبة. في حين تماطل ألمانيا فيما يتعلق بالتعويض المالي، هناك تخاذل أيضاً في البنية السياسية في نامبيا. رفع ممثلوا هيريرو مؤخراً شكوى رسمية للأمم المتحدة اعتراضاً على إقصائهم من المفاوضات الحالية. جوليا هيتز/ ريم ضوا.


مختارات

ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

ربما يعرف القليلون أن لألمانيا ماضيا استعماريا، وخصوصا في القارة الإفريقية. المتحف التاريخي في برلين يستضيف وللمرة الأولى معرضاً يكشف فصولاً مؤلمة من تاريخ ألمانيا الاستعماري. (29.10.2016)  

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