لماذا يحذر الخبراء من الإفراط في استعمال معقم اليدين؟

منذ بدء جائحة كورونا في أوائل هذا العام يحاول الجميع الوقاية من العدوى عن طريق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية وغسل اليدين باستمرار. غير أن الكثيرين أصبحوا يستعيضون بمعقم اليد عن غسل اليدين ، وهو الأمر الذي يحذر منه الخبراء لتوابعه الصحية السلبية.

بحسب تقرير للقناة الأولى الألمانية، فإن مكونات المواد المعقمة غالباً ما تكون مسببة للأورام السرطانية أو للحساسية، كما يمكنها الإضرار بالأعصاب. ويقول موقع ذا ستريت إن أغلب معقمات اليدين يكون أساسها كحولي، مثل الإيثانول، وهي الأنواع الأكثر انتشاراً.

مخاطر صحية

أما معقمات اليدين ذات الأساس غير الكحولي فتحتوي على مادة مضادة للبكتيريا بإسم "تريكلوسان"، وبحسب الموقع فإن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تقول إن "تريكلوسان" قد يسبب مخاطر على صحة الإنسان. فوفقاً للموقع قد يتسبب "تريكلوسان" في مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، وهو ما يضعف جهاز المناعة ويعرضه للأمراض البكتيرية. كما قد يتسبب "تريكلوسان" باضطراب هرمونات وضعف للمناعة بحسب ما نقل الموقع عن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية.

ويشير تقرير القناة الأولى الألماني إلى أن العديد من مواد التعقيم تحتوي على تحذيرات بأخطارها الصحية، غير أنها تباع دون أي قيود في الأسواق.

غسل اليدين أفضل

يفضل خبراء "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكي غسل اليدين على استعمال المطهرات. وبحسب موقع المركز فإن غسل اليدين بطريقة صحيحة بالماء والصابون أفضل من استخدام المعقمات، وذلك لأن غسل اليدين يقاوم بعض أنواع الجراثيم بطريقة أفضل من مواد التعقيم.

ويضيف المركز أن الكثيرين لا يستخدمون مواد التعقيم بطريقة صحيحة أو لا يضعون كمية مناسبة من المعقم على اليدين، وهو الأمر الذي قد يقلل من فعالية المعقم. كما يقول المركز إن معقمات اليدين لا تكون فعالة إذا ما كانت اليد مغطاة بالشحوم أو الدهون على سبيل المثال بعد الطهي أو العمل في الحديقة أو ممارسة الرياضة.

غير أن المركز يوصي باستخدام المواد المعقمة في حالة تعثر غسل اليدين، وينصح تقرير القناة الأولى الألمانية باستخدام معقمات اليدين التي يكون أساسها كحولي بنسبة 70 بالمئة على الأقل والتي تحتوي على مادة الغلسرين لترطيب البشرة.

وفيما يتعلق بطريقة تطهير اليدين الصحيحة ينصح موقع ويب إم دي بغسل اليدين والمعصمين لمدة 20 ثانية على الأقل من أجل أفضل النتائج، بينما يكون الاستخدام الصحيح للمعقم عن طريق وضع كمية مناسبة (ضغطة أو إثنتين) ثم فرك اليدين معاً وتفريق المعقم على المعصمين وبين الأصابع وتحت الأظافر لمدة 20 ثانية على الأقل ثم الانتظار حتى يجف المعقم بشكل كامل.

س.ح/ع.ش