 لماذا يحجم كثير من الألمان عن التطوع في مجال مساعدة اللاجئين؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 29.09.2018

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ثقافة ومجتمع

لماذا يحجم كثير من الألمان عن التطوع في مجال مساعدة اللاجئين؟

تواصل منظمة "ابدأ مع صديق" الألمانية مساعيها لتقريب المسافات بين اللاجئين والألمان. لكنها تواجه صعوبات في ايجاد متطوعين ألمان، بعدما انخفض عددهم في السنيتين الأخيرتين. مهاجر نيوز تحدث مع المنظمة لمعرفة أسباب هذا التراجع.

Freiwillige bei SwaF Academy (SwaF Academy)

من مجموعة متطوعين صغيرة في برلين إلى منظمة تدار في أكثر من 22 مدينة في مختلف أنحاء ألمانيا، إنها منظمة "ابقى مع صديق" التي تهيء المكان والفرصة المناسبة للقاء يجمع بين الألمان واللاجئين. تعتمد المنظمة في ذلك على متطوعين ألمان يودون المساعدة والمشاركة في بناء صداقات مع اللاجئين. "في السنتين الأخيرتين تراجع عدد المتطوعين من الألمان، بينما ازداد عدد اللاجئين الراغبين في التسجيل" تقول مونيكا، مديرة مكتب المنظمة في مدينة هامبورغ، لمهاجر نيوز. أما هدف المشروع فهو تشجيع الحوار والتبادل الثقافي بين اللاجئين والألمان، تحت شعار "من غرباء نصبح أصدقاء".

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كما تتيح المنظمة للمتطوعين الألمان فرصة العمل بدوام جزئي والحصول على مؤهلات ومشاركة اجتماعية في آن واحد ضمن برنامج "زمالات/Fellowship"،  "بدأ البرنامج مطلع هذا العام ولدينا الآن 22 مشارك" تقول مونيكا لمهاجر نيوز، وتضيف "لقد أتحنا الفرصة للمتطوعين لكسب مؤهلات، إضافة إلى العمل بدوام جزئي من ضمن زمالة مدفوعة الأجر". المشاركون في هذه الزمالة مهمتهم الأولى هي إيجاد أعضاء للشراكة المتبادلة أو ما يعرف بـ (Tandempartnerschaft) ودعم العلاقات العامة للمنظمة والعمل عن كثب مع فرق المتطوعين. وفي نفس الوقت، يتمتع المشاركون في الزمالة بفرصة التعلم من خلال الجمع بين العمل التطوعي والعمل بدوام جزئي.

München Hauptbahnhof Ankunft der Flüchtlinge im Herbst 2015 (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

آلاف الألمان رحبوا باللاجئين لدى وصولهم إلى ألمانيا في عام 2015

وهذا ليس البرنامج التأهيلي الوحيد الذي أطلقته المنظمة، ففي سنة 2017 وضعت برنامجا باسم "سواف أكاديمي/SwaF Academy" الذي يمول من مؤسسة مصرف دويتشه بنك، و"يركز البرنامج على التطور الشخصي للمشاركين من منظور اجتماعي" وتضيف مونيكا "برنامج الزمالة هذا العام يتميز بتنوع أكبر مقارنة بالسابق، والهدف منه هو تعلم أناس من مختلف الخلفيات والثقافات من بعضهم البعض".

"البعض يعتقد أن اللاجئين لا يحتاجون للمساعدة"

تشير مونيكا في حديثها مع مهاجر نيوز إلى أن هناك حاجة كبيرة لمشاركة المزيد من المتطوعين الألمان، وتقول إن هناك كثير من الألمان "يعتقدون أن اللاجئين لا يحتاجون للمساعدة بعد الآن. والسبب يعود إلى الفترة الزمنية الطويلة في نظرهم التي قضوها في ألمانيا". وتلفت إلى أن موجة اللاجئين والاهتمام الكبير من قبل الإعلام بهم، حث الكثيرين من الألمان على المشاركة والتطوع لمساعدتهم. أما الآن فقد أصبح الإعلام "يتناول موضوع اللجوء واللاجئين بشكل آخر، وهذا ما أثر على البعض، إضافة إلى انخفاض معدل تكرار المواضيع الخاصة باللاجئين مقارنة بالسباق" وترى مونيكا أن "صورة اللاجئين قد تغيرت في الإعلام وحضورهم والمواضيع المعلقة بهم أقل". و لهذا تكثف المنظمة جهودها ومساعيها لكسب متطوعين جدد.

Freiwillige Carin mit dem Flüchtlinge Idris aus Eritrea (SwaF Academy)

كارين: كثير من الألمان يتردون بالتواصل مع اللاجئين اعتقادا منهم بأن عليه المبادرة إلى ذلك قبلهم.

أما عن تجربة المتطوعين مع اللاجئين فقد تحدثت كارين لمهاجر نيوز عن تجربتها مع لاجئ إرتيري وقالت بأنه كان لديها "وقت فراغ لا بأس به ولم أكن أعرف كيف أملأه. فبحثت في الإنترنت عن أشياء يمكنني القيام بها، خاصة تلك التي تتيح لي فرصة التعرف على أناس جدد للتعلم من خبراتهم". كارين (24 عاماً) تدرس في الجامعة وتقضي بعض الوقت في الخروج مع إدريس اللاجئ الإريتري الذي يصغرها بعام.

وفي إحدى الأمسيات التي تقيمها المنظمة مرتين في الشهر، وتعرض فيها معلومات عن المنظمة ونشاطاتها وكيفية التعرف وتكوين علاقة مع اللاجئين، حضرت كارين وتحدثت مع المنظمين وطرحت بعض الأسئلة عليهم و" هم بدورهم قاموا بطرح أسئلة عن مواهبي واهتماماتي ليتم البحث عن الشخص المناسب لي". هكذا تعرفت كارين على إدريس والتقت به، وتقول عن بداية تعرفها عليه "لقد كنا في بداية الأمر مترددين بالتحدث، لكن في اللقاء الثاني أصبح الأمر أسهل".

منظمة "ابدأ مع صديق" تترك المجال وحرية القرار للمشتركين بتنظيم وقتهم كما يشاؤون، "الجميل في هذه المنظمة هو عدم الالتزام بمواعيد وأوقات محددة، فهو يعتمد بالدرجة الأولى على التفاهم بين الطرفين" تقول كارين لمهاجر نيوز.

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التردد في التعرف على اللاجئين

ذكرت كارين أثناء حديثها مع مهاجر نيوز أنها حاولت إقناع أصدقائها بدعم عمل المنظمة، لكن محاولتها باءت بالفشل "لقد أخذت إدريس معي إلى حفلة عيد ميلاد صديقتي، الكل رحب به، لكن بعد دقائق انشغل الجميع ولم يتحدث معه أحد" وتضيف أن "الجميع كانوا مترددين في الحديث معه ولم يعرفوا أي طريقة هي الأفضل، ومنهم من انتظر من إدريس المبادرة في الكلام". هذا هو أحد الأسباب التي تمنع بعض الألمان من التعرف على اللاجئين، إما بسبب قلة الوقت أو أنهم لا يعرفون كيف يتعاملون معهم".

ودمج العمل التطوعي مع الحصول على مؤهلات إضافة إلى العمل بدوام جزئي هو ما دفعني إلى المشاركة في برنامج الزمالة" يقول فيليكس لمهاجر نيوز. والحالات المختلفة التي يراها فيليكس كل يوم أثناء عمله وتواصله مع اللاجئين من مختلف الجنسيات هي ما تثير اهتمامه، ويقول إن حياته كانت "مملة بعض الشيء قبل أن أبدأ بمزاولة هذا العمل، لكن حين بدأت به تعلمت الكثير من تجارب اللاجئين التي تختلف عن حياتنا تماماً" ويضيف "للأسف انخفض عدد المساهمين في العمل التطوعي عن ما كان عليه في عامي 2015 و 2016 لأن قضية اللاجئين ربما أصبحت لا تحظى بالاهتمام في الإعلام كما في السابق، إضافة إلى بعض الإعلام الذي أثر بشكل سلبي على قضية اللاجئين".

زينب عباس كريم

المصدر: مهاجر نيوز

  • Flüchtlingskrise Deutschland Flüchtlinge am Bahnhof in München

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    المحطة الأولى للوافدين الجدد كانت على الغالب محطة مدينة ميونيخ الرئيسية، حيث وقف أعداد كبيرة من المتطوعات والمتطوعين الألمان لاستقبال الناس والترحيب بهم وتقديم بعض الخدمات الأولية كزجاجات مياه الشرب لهم.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Flüchtlingshilfe

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    وكان جمع الملابس، وبينها حفاضات الأطفال، من المبادرات السريعة. التي أطلقها المتطوعون الألمان لمساعدة العائلات الوافدة مع أطفالها.

  • Deutschland Initative Freifunk für Asylbewerber

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن المبادرات التي تفنن بها المتطوعون الألمان لمساعدة اللاجئين، تلك التي أطلقها مجموعة من الشباب في دورتموند تحت أسم "فريفونك" أي "الاتصال الحر" ومكنت اللاجئين من استخدام الانترنت مجاناً.

  • Deutschland Günter Reichert Initiator der Asylothek

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن المبادرات الشخصية لمساعدة اللاجئين أيضاً، قدم المعماري غونتر رايشيرت خدمة تعليم القراءة والكتابة باللغة الألمانية لأطفال اللاجئين في مدينة نورينبيرغ. وعلى ضوء تلك المبادرة تأسست لأول مرة أول مكتبة لطالبي اللجوء سميت "أزولوتيك".

  • Deutschland Stiftung Gute-Tat.de in Berlin

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    وساهمت مؤسسة "كات تات دي أي" الخيرية في العاصمة برلين في تقديم خدمة الاستشارات العامة للاجئين وذلك بهدف حفظ حقوقهم وإرشادهم خلال العملية البيروقراطية في دوائر الدولة.

  • Deutschland Symbolbild Flüchtlinge Wirtschaft Fabrik Ausbildung

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ولم يغيب دور الشركات الألمانية في الإسراع بتقديم تسهيلات وخدمات لدمج المهاجرين الجدد في سوق العمل، بينها تقديم دورات مهنية تأهيلية وزج البعض من اللاجئين في العملية الإنتاجية في المصانع لكسب الخبرة والمهارة.

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن أبرز الشركات الألمانية التي ساهمت في مبادرة دمج اللاجئين في سوق العمل، شركة مرسيدس لصناعة السيارات المعروفة عالمياً على نطاق واسع.

    الكاتب: حسن ع. حسين


مختارات

أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

مع زيادة أعداد اللاجئين الوافدين على ألمانيا انطلقت عدة مبادرات ألمانية بهدف مساعدتهم ما عكس "ثقافة ترحيب" كبيرة. تلك المبادرات ساهمت في تخفيف حدة معاناة اللاجئين ومساعدة السلطات المعنية في تنظيم شؤونهم بشكل سليم وسريع. (13.12.2015)  

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