لماذا يحتاج الجسم للماء

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لا يمكن أن تكتمل أيّة عملية كيميائية تحدث في الجسم دون وجود الماء. فالماء يشكل من 50 إلى 80% من جسم الإنسان. كما ينظم الماء درجة حرارة الجسم عن طريق التعرّق ويسهم في عملية هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية وغيرها.
شغف البشر باستكشاف الفضاء يقودهم إلى فكرة غريبة تحوّل حلم بناء وحدات سكنية مستقبلية للعيش على كوكب المريخ، إلى واقع. فبعد سنوات من البحث والدراسة توصل علماء بريطانيون إلى ما كانوا يبحثون عنه في أجسام رواد الفضاء!
يستخدم عقار الفياغرا للمساعدة في التخلص من الضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي ، والذي يشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، لكن باحثين أخذوا العقار في اتجاه آخر قد يمثل باب أمل لمرضى الزهايمر حول العالم.
إنه أمر غير مستحب ومسبب للإحراج، بيد أنه يحصل للبعض، وخاصة في فصل الصيف: تعرق الأقدام وظهور رائحة غير مستحبة. نقدم إليك بعض النصائح الكفيلة بالتخلص من هذه المشكلة!
عندما نتعرض للدغ من البعوض، كثيراً ما يتردد على مسامعنا أننا نمتاز بدم حلو الطعم أو أن تشغيل ضوء الغرفة، قد جذب البعوض إلينا. هذه الخرافات ظلت تلاحق البعوض، لكنه بريء منها!
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