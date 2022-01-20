 لماذا يحتاج الجسم للماء | صحتك بين يديك | DW | 20.01.2022

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صحتك بين يديك

لماذا يحتاج الجسم للماء

لا يمكن أن تكتمل أيّة عملية كيميائية تحدث في الجسم دون وجود الماء. فالماء يشكل من 50 إلى 80% من جسم الإنسان. كما ينظم الماء درجة حرارة الجسم عن طريق التعرّق ويسهم في عملية هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية وغيرها.

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