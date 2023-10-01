لماذا يتم منع بعض المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا؟

في حلقة جديدة من جعفر توك نناقش منع الشرطة الألمانية لبعض المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في بعض المدن الألمانية منها برلين بسبب شعارات معادية للسامية هنا في ألمانيا وتمجد العنف وتحتفل بالإرهاب. لكن البعض الآخر يرى المنع تعميما على جميع من يتضامن مع الفلسطينيين وانتهاك لحرية الرأي والتظاهر والبعض الآخر يقول إنه تهديد للسلم المجتمعي.

لكن البعض الآخر يرى المنع تعميما على جميع من يتضامن مع الفلسطينيين وانتهاك لحرية الرأي والتظاهر والبعض الآخر يقول إنه تهديد للسلم المجتمعي. يأتي هذا الجدل بعد الهجوم الإرهابي لحركة حماس التي تصنفها ألمانيا كمنظمة إرهابية منذ أسبوعين على إسرائيل وأعلنت إسرائيل بعد ذلك الحرب على غزة.

ضيوف الحلقة:

يزيد شموط، رئيس الجالية الفلسطينية في هانوفر

ديرك شتتنر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي قي برلمان برلين

جانان بايرام، برلمانية ألمانية من حزب الخضر

بياته أوسترتاغ، المتحدثة باسم شرطة برلين