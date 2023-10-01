  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسة

لماذا يتم منع بعض المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في ألمانيا؟

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣

https://p.dw.com/p/4XzIJ

في حلقة جديدة من جعفر توك نناقش منع الشرطة الألمانية لبعض المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في بعض المدن الألمانية منها برلين بسبب شعارات معادية للسامية هنا في ألمانيا وتمجد العنف وتحتفل بالإرهاب. لكن البعض الآخر يرى المنع تعميما على جميع من يتضامن مع الفلسطينيين وانتهاك لحرية الرأي والتظاهر والبعض الآخر يقول إنه تهديد للسلم المجتمعي. 

 

لكن البعض الآخر يرى المنع تعميما على جميع من يتضامن مع الفلسطينيين وانتهاك لحرية الرأي والتظاهر والبعض الآخر يقول إنه تهديد للسلم المجتمعي. يأتي هذا الجدل بعد الهجوم الإرهابي لحركة حماس التي تصنفها ألمانيا كمنظمة إرهابية منذ أسبوعين على إسرائيل وأعلنت إسرائيل بعد ذلك الحرب على غزة.

 

ضيوف الحلقة:

يزيد شموط، رئيس الجالية الفلسطينية في هانوفر 

ديرك شتتنر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي قي برلمان برلين

جانان بايرام، برلمانية ألمانية من حزب الخضر

بياته أوسترتاغ، المتحدثة باسم شرطة برلين

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Jaafar Talk Sendungslogo

جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

الانتقال إلى برنامج جعفر توك