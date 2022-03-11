 لماذا يتمسك شرودر بصداقته مع بوتين؟ | مسائية DW | DW | 19.05.2022

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مسائية DW

لماذا يتمسك شرودر بصداقته مع بوتين؟

تجريد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر من جزء من امتيازاته بسبب علاقاته مع روسيا والبرلمان الأوروبي يدعم وضعه على لائحة العقوبات، لماذا يتمسك شرودر بصداقته الوثيقة ببوتين؟

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