لماذا يتمسك شرودر بصداقته مع بوتين؟

سياسيون ألمان يطالبون بفرض عقوبات على المستشار الأسبق شرودر

بسبب قربه من بوتين، دعا سياسيون ألمان إلى فرض عقوبات على المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. وتتعالى الأصوات الداعية لطرد شرودر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد عضويته فيه لما يقرب من 60 عاما!