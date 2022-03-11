لماذا يتمسك شرودر بصداقته مع بوتين؟

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تجريد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر من جزء من امتيازاته بسبب علاقاته مع روسيا والبرلمان الأوروبي يدعم وضعه على لائحة العقوبات، لماذا يتمسك شرودر بصداقته الوثيقة ببوتين؟
قررت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني تجريد مستشار ألمانيا الأسبق غيرهارد شرودر من جزء من امتيازاته بسبب علاقاته مع روسيا، يشمل التجريد أيضا إغلاق مكتبه في البرلمان الألماني "بوندستاغ".
بسبب قربه من بوتين، دعا سياسيون ألمان إلى فرض عقوبات على المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. وتتعالى الأصوات الداعية لطرد شرودر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد عضويته فيه لما يقرب من 60 عاما!
بعد جدل واسع حول علاقاته الوثيقة بالكرملين، تدرس ألمانيا إلغاء الامتيازات الممنوحة للمستشار الأسبق غيرهارد شرودر، خصوصاً بعد تأكيده رفض التخلي عن مناصبه في عدة شركات روسية كبرى وإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.
على خلاف المستشارين السابقين، اختار المستشار الألماني أولاف شولتس اليابان كأول دولة آسيوية يزورها، معتبراً أن ذلك "ليس صدفة". وأشاد شولتس من طوكيو بدعم اليابان لأوكرانيا، مؤكداً أن الديمقراطيات القوية اقتصادياً تتكاتف.
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