 لماذا يتزايد إحجام الرجال عن الزواج في العالم؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.11.2023

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منوعات

لماذا يتزايد إحجام الرجال عن الزواج في العالم؟

يرى خبراء في علم النفس والاجتماع أن هناك توجهاً لدى الرجال حول العالم آخذ في الانتشار وهو الإحجام عن الزواج. ويقول هؤلاء إن الكثيرات من النساء حاولن البحث عن شريك حياة يلتزم بالعلاقة لفترة طويلة لكنهن فشلن، فما الأسباب؟

صورة تعبيرية لسيدة وحيدة وحزينة

يقول خبراء في العلاقات الاجتماعية إن كثيراً من النساء بحثن عن علاقات طويلة الأمد مع رجال دون جدوى

يقول خبراء في العلاقات الاجتماعية وعلماء نفس إن إحجام الرجال عن الزواج أصبح أمراً متزايداً في الولايات المتحدة بشكل خاص وفي أوروبا وحول العالم بشكل عام.

مختارات

الرجال يحذرون بعضهم!

وحذر خبراء في العلاقات الاجتماعية وعلماء نفس من تزايد هذا التيار الرافض للزواج بين الرجال والذي بدأ ينتشر حول العالم، الأمر الذي يؤدي لانخفاض أعداد الأطفال وتراجع عدد الأسر.

وقال براد ويلكوكس من معهد الدراسات الأسرية، والذي يستعد لطرح كتاب بعنوان "الزواج: لماذا يجب على الأميركيين تحدي النخب، وتشكيل أسر قوية، وإنقاذ الحضارة" إن الكثير من الأمريكيين - وخصوصاً من الرجال - لم يعد لديهم الرغبة في الارتباط طويل الأمد وتكوين أسر وتربية أطفال.

وتقول آنا لويز سوزمان خبيرة العلاقات الاجتماعية والمواعدة إن عدداً متزايداً من الرجال أصبحوا ينصحون - بل ويحذرون - بعضهم البعض من الإقدام على الزواج وأن هذا الأمر منتشر بشكل أكبر بين الرجال عنه بين النساء. وأضافت أن السيدات في الوقت الحالي قد يخضن تجارب طويلة من المواعيد والتعرف على الرجال دون أن ينتهي بهن الأمر إلى الزواج وتكوين أسرة.

تجميد البويضات انتظاراً للشخص المناسب

وقالت عالمة الإنثروبولوجيا في جامعة ييل إن النساء المتعلمات بدأت يتجهن إلى تجميد بويضاتهن لأنهن غير قادرات على العثور على شريك مناسب، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد النساء والرجال الحاصلين على تعليم جامعي لصالح النساء، بل إن بعضهن قمن بإزالة درجة الدكتوراة من ملفهن الشخصي في تطبيقات المواعدة لإفساح المجال أمام عدد أكبر من الشركاء المحتملين الذي قد يرون أن سيدة بهذه المؤهلات ربما تكون أكبر في السن.

معمل لتجميد البويضات في تايلاند

قالت خبيرة علاقات اجتماعية إن النساء المتعلمات بدأت يتجهن إلى تجميد بويضاتهن لأنهن غير قادرات على العثور على شريك مناسب

في أواخر تسعينيات القرن العشرين، أجرى عالما الاجتماع كاثرين إدين وماريا كيفالاس مقابلات مع 162 من الأمهات العازبات ذوات الدخل المنخفض في عدة مدن أمريكية لفهم سبب إنجاب أطفال دون زواج، وأفادت الدراسة أنه "نادراً ما كان المال السبب الرئيسي في ذلك"، وأن الكثير من الرجال يريدون من يستمع إليهم دون التقيد بواجبات رب الأسرة.

أضافت الدراسة أن عدداً غير قليل من النساء العازبات تركن شركاءهن بسبب تعاطي الرجل للمخدرات أو إمانه على الكحول أو كان لديه سلوكاً إجرامياً وما يترتب على ذلك من سجن، أضافة للخيانة المتكررة والعنف الجسدي.

وقالت سوزمان في مقال نُشر بصحيفة نيويورك تايمز إن نساء حاولن الدخول في علاقات لكن الرجل كان يختفي بعد عدة مواعدات دون سابق إنذار: "هناك نساء يحاولن فقط إنجاح الأمر، لكن كثير من الرجال ليسوا مستعدين أو لا يهتمون في الأغلب."

ووجد دانيال كوكس، وهو زميل بارز في معهد أمريكان إنتربرايز الذي أجرى مؤخراً استطلاعاً لأكثر من 5000 أمريكي حول المواعدة والعلاقات، أن ما يقرب من نصف النساء الحاصلات على تعليم جامعي واجهن صعوبة في العثور على شخص يلبي توقعاتهن، مقابل ثلث الرجال.

وقال إن المقابلات المتعمقة مع الأشخاص محل الدراسة كشفت أنه بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الرجال في مواعدة النساء أو البحث عن شريكة حياة، يكونون "محدودين نسبيا في قدرتهم واستعدادهم ليكونوا حاضرين عاطفيا ومتاحين بشكل كامل".

مخاوف الرجال

لكن على الجانب الآخر، يقول ويليام يوليوس ويلسون خبير العلاقات الاجتماعية إن عدداً غير قليل من الرجال يشكون من النساء اللواتي يصعب إرضاؤهن أو ممن لديهن متطلبات عالية ومرهقة للغاية فيما يقدمن أقل القليل للرجل.

بيد أنه أشار إلى أن هناك ما يعرف باسم انجراف الذكور male drift وهي الحالة التي لا يسيطر فيها الرجل على حياته بشكل جيد فيبتعد عن الدراسة او يتسرب من قيود العمل او يفشل في العناية بصحته وهي أمور قد تمثل عوامل طرد للنساء الراغبات في الارتباط.

صورة تعبيرية عن أسرة انفصل فيها الوالد والوالدة

يقول خبراء إن عدداً متزايداً من الرجال يخشون بشدة من عواقب الطلاق سواء فقدان الثروة أو فقدان الأطفال

وتقول سيلفيا سميث خبيرة العلاقات الاجتماعية أن أحد أهم أسباب إحجام الرجال عن الزواج هو الخوف من فقدان الحرية رغم حبهم للطرف الآخر أو من فقدان القدرة على اتخاذ القرارات بحرية فيما يتعلق بجميع جوانب حياتهم، بحسب موقع "ماريج.كوم".

وتضيف سميث أن أكثر من يجعل الرجال وخصوصا في الغرب يحجمون عن الزواج هي الخسائر التي يتعرضون لها عند الطلاق سواء من ناحية المال او من ناحية فقدان الأولاد .

وتقول سميث إنها تحدثت مع أشخاص أكدوا لها عدم استعدادهم تقاسم ثروة تعبوا في تكوينها مع شريك حياة قرر في لحظة أنه لا يريد الاستمرار وأنه يريد نصف هذه الثروة، حتى أن أحدهم قال لها: "ليس لدي أي رغبة في إقحام الدولة في علاقتي العاطفية لمجرد تسليم شخص ما أداة لتدمير حياتي."

وتضيف سميث أن بعض الرجال لا يكون لديهم الرغبة في تقديم التضحيات للطرف الآخر لانجاح العلاقة، فيما يتطلب استمرار علاقة الزواج التضحية والاخلاص والوفاء بين الطرفين، كما أنهم قد لا يكونون راغبين في إجراء أي تعديلات جوهرية على نمط حياتهم من أجل شخص آخر.

عماد حسن

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    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

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    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


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