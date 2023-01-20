لماذا يتردد شولتس في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد؟

يتمسك المستشار الألماني أولاف شولتس بموقفه، وعندما يتعلق الأمر بتسليم دبابات القتال إلى أوكرانيا، فإنه يشير دائمًا إلى أن الحكومة الألمانية لديها ثلاثة مبادئ: دعم أوكرانيا قدر الإمكان، ومنع نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا، وعدم قيام ألمانيا بعمل منفرد.

وجدد المستشار الاشتراكي التذكير بموقفه هذا قبل أيام قائلا إنّ القرارات لن تتخذ إلا "بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا وحلفائنا". "لذلك لن يحدث في ألمانيا أن تدفعنا الآراء المتحمسة أو التصريحات السريعة أو الحاجة إلى قول شيء ما كل عشر دقائق، إلى الحديث عن مثل هذه الأمور الجادة التي لها علاقة بالحرب والسلام والتي تتعلق بأمن بلدنا وبأمن أوروبا، ولا يمكن اتخاذ قرار سريع والتخلص منها هكذا بسهولة".

يجب على ألمانيا القيادة

كيف يتناسب ذلك مع ورقة برنامجية سياسية من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) تدعو إلى دور قيادي أقوى لألمانيا في العالم؟ "نقطة تحول في سياستنا الخارجية - ردود الفعل الديموقراطية الاشتراكية لعالم في حالة اضطراب"، هو عنوان الصفحات الـ 23 للورقة التي قدمها لارس كلينغبايل، الرئيس المشارك للحزب.

بعد يوم 24 فبراير/ شباط 2022، وهو اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا وبعد خطاب المستشار شولتس وحديثه عن "نقطة التحول Zeitenwende"، طرح كلينغبايل السؤال التالي: "ماذا تعني نقطة التحول من وجهة نظر ديمقراطية اشتراكية؟ كيف هي علاقتنا مع روسيا والصين والولايات المتحدة؟ كيف يمكن لأوروبا الواثقة من نفسها وذات السيادة أن تعيد تعريف نفسها وما هو دور ألمانيا في هذا العالم سريع التغير؟".

القيادة لا علاقة لها بالدبابات

في وقت مبكر من الصيف الماضي، دعا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ألمانيا إلى لعب "دور قيادي قوي". هناك توقعات كبيرة تجاه ألمانيا، والمسؤولية نمت بشكل مطرد وعلينا أن نرتقي إليها. "في هذه الورقة، نقول بوضوح شديد إن الوقت قد حان للتخلي عن القليل من التردد الذي كان موجودًا في بعض الأحيان منذ عقود، وأن نتولى المزيد من القيادة".

بصفته رئيس الحزب، فإنه يمارس ضغوطًا عليهم، كما يقول كلينغبايل. لكن هذا ليس له علاقة بتسليم دبابات القتال. "ما لن أسمح به هو أن يقول الناس إننا سنعتمد ذلك عبر مسألة السلاح".

لارس كلينجبايل، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي

القيادة تحتاج للتعلم

على أي حال، لا يزال تسليم الأسلحة إلى مناطق الحرب أمرًا جديدًا على ألمانيا. لعقود من الزمان، كان هناك "تفاهم ألماني على وجه التحديد، يسعدنا أن نساهم به"، وكان ذلك "بعيدًا جدًا عن الأسلحة"، كما حذرت نيكول دايتيلهوف، الباحثة في شؤون السلام والصراعات. لكن هذا أمر اعتقد المرء أنه "مرغوب أيضًا باعتباره مسؤولية ألمانية".

لقد قادت ألمانيا "بالأحرى قادت في المنتصف أو من النهاية"، أي دائمًا "في مكان ما". سيظل هناك وقت طويل قبل أن تنفذ ألمانيا القيادة "في السياسة العملياتية والتخطيط الاستراتيجي".

يقول سونكه نايتسل، المؤرخ العسكري وأستاذ التاريخ العسكري، في لقاء حواري مع القناة الألمانية الأولى (ARD): "لا أحد يريدنا أن نظهر كغوريلا بأي شكل من الأشكال". "لكن ألمانيا لديها مسؤولية وأعتقد أنه يمكننا القيام بالمزيد هناك. إذا أمكن، يمكننا التصويت أكثر في الخلفية ونحن أكبر من هولندا أو الدنمارك ولدينا مسؤولية هناك".

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

في ظل الولايات المتحدة

شولتس متهم أيضا بالاختباء وراء الأمريكيين. يرد لارس كلينغبايل على هذا الاتهام بالإشارة إلى الخيارات الألمانية المحدودة. وقال في التلفزيون الألماني نهاية الأسبوع "ما زلنا بعيدين عن أن نكون في وضع يمكننا فيه الاستغناء عن الأمريكيين. أعني، هذا وهم".

هذا أيضا له علاقة بحالة الجيش الألماني. يحذر الخبراء العسكريون من التخلي عن الكثير من المعدات والذخيرة التي يملكها الجيش. المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة، إيفا هوغل (وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً)، مقتنعة بأن دبابات ليوبارد 2 "ستساعد بالتأكيد بشكل حاسم" في أوكرانيا.

لكن علينا أن يدرس ما إذا كان الجيش الألماني يستطيع الاستغناء عنها على الإطلاق. "بالنسبة إلى الجيش، هذا يعني حمل إضافي لأنه لا يملك ما يكفي من الأسلحة ليكون مستعدا لمهامه، سواء في الدفاع عن التحالف أو في إدارة الأزمات الدولية"، تضيف هوغل.

قامت ألمانيا بالفعل بتسليم دبابة غيبارد المضادة للطائرات

القيادة في مجموعة

تحظى سياسة أولاف شولتس الحذرة بدعم واسع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. يقف الحزب وراء المستشار وخطه، كما يؤكد لارس كلينغبايل مرارًا وتكرارًا. في عرضه لورقة السياسة الخارجية والأمنية في برلين، قال إن هناك "دعما كاملا" للتنسيق الدولي الوثيق بشأن هذه القضية والتأكد من "أننا لن نصبح طرفًا في الحرب بأنفسنا".

لا تحدد ورقة كلينغبايل الحزبية أخذ زمام المبادرة، وأن على ألمانيا أن تمضي قدمًا بمفردها، فـ"القيادة لا تعني تجاهل الآخرين. بالنسبة لنا، إنها تعني أسلوب قيادة تعاوني".

المستشار والحزب الاشتراكي ينسقان معًا

ما يقوله كلينغبايل لا ينطبق فقط على الاتفاقيات السياسية الدولية. ويقاد مقر المستشارية ومقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل تعاوني. لا يتخذ شولتس قرارًا أبدًا دون إشراك الحزب. ينسق باستمرار مع قيادة الحزب، أي مع لارس كلينغبايل والرئيسة المشاركة ساسكيا إسكين.

من العوامل القوية أيضًا الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، والتي يرأسها رولف موتسنيش. وبينما تنتمي إسكين وموتسنيش إلى الجناح اليساري للحزب، ينتمي كلينغبايل وشولتس إلى الجناح اليميني، أي الجناح غير العقائدي، الواقعي والعملي.

رولف موتسنيش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي

الابتعاد عن روسيا

لطالما كان للجناح اليساري تأثير كبير في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. تلك القوى في الحزب كانت ولا تزال تقليديًا من السياسين الداعين للسلام. كانت العلاقات الجيدة مع روسيا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم حتى 24 فبراير 2022. كما كان إحلال السلام في أوروبا بدون روسيا أمرًا لا يمكن تصوره بالنسبة إليهم.

كان "التغيير من خلال التقارب" ثم "التغيير من خلال التجارة" من المبادئ التوجيهية للحزب. كان من المفترض أن العلاقات الجيدة يمكن أن تشمل روسيا وحتى التأثير عليها وتغييرها. وكان هذا التصور خاطئا، كما اعترف لارس كلينغبايل كواحد من أوائل الاشتراكيين الديمقراطيين بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.

الدبلوماسية بدلاً من الأسلحة

لا يزال المدافعون عن الخط السياسي المناهض للعسكرية والموجه نحو مبادرات السلام في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقوياء. بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، انتقل العديد من الاشتراكيين الشباب إلى الكتلة البرلمانية للحزب، والذين دعموا رولف موتسنيش.

يعرف شولتس وكلينغبايل ذلك جيدا. فمن يريد الشروع في مسار جديد، عليه أن يفعل الكثير من الإقناع للقيام بذلك. هذا يستغرق وقتا. ليس من دون سبب هو تأجيل التصويت على الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية والأمنية حتى نهاية العام الحالي في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

في عام 2003، شغل أولاف شولتس منصب الأمين العام للحزب وجنبه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك المستشار غيرهارد شرودر

شولتس يجب أن يأخذ الحزب في الاعتبار

مع أولاف شولتس هناك شيء آخر. في عام 2019، أراد أن يصبح رئيس للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكنه هُزم في تصويت الأعضاء. شولتس هو أحد الأعضاء المخضرمين ويعرف حزبه جيدًا. كان يعمل في السياسة منذ عقود وشهد العديد من الصراعات بين الأجنحة داخل الحزب.

سقوط رؤساء وزعماء أحزاب، كان ذلك شائعا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لعقود. كان الأمر دائمًا يتعلق برغبة القيادة في شيء مختلف عما يرغب به الجناح اليساري والقاعدة ذات الميول اليسارية.

لم يكن أولاف شولتس أبدًا أحد المسؤولين الحزبيين الذي يتمتعون بشعبية كبيرة لدى قاعدة الحزب، ودائمًا ما كان يحصل على نتائج سيئة في التصويت في الانتخابات الداخلية للحزب. اكتسب الاحترام من خلال نجاحاته كرئيس للحكومة في هامبورغ وانتصاره في الانتخابات الاتحادية. لكن هذا لا يعني أنه يستطيع تمثيل وفرض خط سياسي يتعارض مع اتجاه الحزب.

أين يقف المواطنون؟

كما يراقب شولتس ناخبيه أيضاً. ويقول إن "غالبية المواطنين يؤيدون الموقف الحكيم والمتوازن للحكومة الاتحادية التي تتخذ قراراتها بعناية". "أعلم أن عمل الحكومة الاتحادية التي أقودها يحظى بدعم الغالبية العظمى من المواطنين".

لكن، هل هذا صحيح؟ يسأل معهد أبحاث الرأي (إنفرا تيست ديامب) لصالح القناة التلفزيونية الألمانية الأولى باستمرار عن اتجاه الرأي العام، وكيف يقيم المواطنون شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

عندما سئلوا عن تسليم دبابات القتال، 46 في المئة يؤيدون ذلك حاليا و43 في المئة يعارضون. ومن بين مؤيدي التحالف المسيحي المعارض، صوت 66 في المئة لصالحه و29 في المئة ضده.

يمكن أيضًا العثور على أغلبية لذلك بين مؤيدي حزب الخضر بنسبة 61 بالمئة لصالحه و21 بالمئة ضده. وكانت النتيجة عند مؤيدي الاشتراكيين الديمقراطيين هي 40 بالمئة لصالحه و49 بالمئة ضده، وعند مؤيدي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) هي 48 بالمئة متساوية لصالح ولضد تسليم دبابات القتال لأوكرانيا، لذلك فإن ناخبيه هم من يفكر فيهم شولتس قبل كل شيء.

زابينه كينكارتس/ترجمة: زمن البدري