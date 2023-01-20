 لماذا يتردد شولتس في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.01.2023

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سياسة واقتصاد

لماذا يتردد شولتس في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد؟

يزداد الضغط الخارجي والداخلي على الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية من طراز ليوبارد. في المقابل يتمسك المستشار شولتس بموقفه المتردد والمعارض. فما أسباب هذا التردد؟ الأمر له علاقة بحزبه وتراثه أيضا.

المستشار أولاف شولتس أمام دبابة قتال من طراز ليوبارد 2

المستشار أولاف شولتس أمام دبابة قتال من طراز ليوبارد 2

يتمسك المستشار الألماني أولاف شولتس بموقفه، وعندما يتعلق الأمر بتسليم دبابات القتال إلى أوكرانيا، فإنه يشير دائمًا إلى أن الحكومة الألمانية لديها ثلاثة مبادئ: دعم أوكرانيا قدر الإمكان، ومنع نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا، وعدم قيام ألمانيا بعمل منفرد.

مختارات

وجدد المستشار الاشتراكي التذكير بموقفه هذا قبل أيام قائلا إنّ القرارات لن تتخذ إلا "بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا وحلفائنا". "لذلك لن يحدث في ألمانيا أن تدفعنا الآراء المتحمسة أو التصريحات السريعة أو الحاجة إلى قول شيء ما كل عشر دقائق، إلى الحديث عن مثل هذه الأمور الجادة التي لها علاقة بالحرب والسلام والتي تتعلق بأمن بلدنا وبأمن أوروبا، ولا يمكن اتخاذ قرار سريع والتخلص منها هكذا بسهولة".

يجب على ألمانيا القيادة

كيف يتناسب ذلك مع ورقة برنامجية سياسية من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) تدعو إلى دور قيادي أقوى لألمانيا في العالم؟ "نقطة تحول في سياستنا الخارجية - ردود الفعل الديموقراطية الاشتراكية لعالم في حالة اضطراب"، هو عنوان الصفحات الـ 23 للورقة التي قدمها لارس كلينغبايل، الرئيس المشارك للحزب.

بعد يوم 24 فبراير/ شباط 2022، وهو اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا وبعد خطاب المستشار شولتس وحديثه عن "نقطة التحول Zeitenwende"، طرح كلينغبايل السؤال التالي: "ماذا تعني نقطة التحول من وجهة نظر ديمقراطية اشتراكية؟ كيف هي علاقتنا مع روسيا والصين والولايات المتحدة؟ كيف يمكن لأوروبا الواثقة من نفسها وذات السيادة أن تعيد تعريف نفسها وما هو دور ألمانيا في هذا العالم سريع التغير؟".

القيادة لا علاقة لها بالدبابات

في وقت مبكر من الصيف الماضي، دعا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ألمانيا إلى لعب "دور قيادي قوي". هناك توقعات كبيرة تجاه ألمانيا، والمسؤولية نمت بشكل مطرد وعلينا أن نرتقي إليها. "في هذه الورقة، نقول بوضوح شديد إن الوقت قد حان للتخلي عن القليل من التردد الذي كان موجودًا في بعض الأحيان منذ عقود، وأن نتولى المزيد من القيادة".

بصفته رئيس الحزب، فإنه يمارس ضغوطًا عليهم، كما يقول كلينغبايل. لكن هذا ليس له علاقة بتسليم دبابات القتال. "ما لن أسمح به هو أن يقول الناس إننا سنعتمد ذلك عبر مسألة السلاح".

لارس كلينجبايل، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي

لارس كلينجبايل، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي

القيادة تحتاج للتعلم

على أي حال، لا يزال تسليم الأسلحة إلى مناطق الحرب أمرًا جديدًا على ألمانيا. لعقود من الزمان، كان هناك "تفاهم ألماني على وجه التحديد، يسعدنا أن نساهم به"، وكان ذلك "بعيدًا جدًا عن الأسلحة"، كما حذرت نيكول دايتيلهوف، الباحثة في شؤون السلام والصراعات. لكن هذا أمر اعتقد المرء أنه "مرغوب أيضًا باعتباره مسؤولية ألمانية".

لقد قادت ألمانيا "بالأحرى قادت في المنتصف أو من النهاية"، أي دائمًا "في مكان ما". سيظل هناك وقت طويل قبل أن تنفذ ألمانيا القيادة "في السياسة العملياتية والتخطيط الاستراتيجي".

يقول سونكه نايتسل، المؤرخ العسكري وأستاذ التاريخ العسكري، في لقاء حواري مع القناة  الألمانية الأولى (ARD): "لا أحد يريدنا أن نظهر كغوريلا بأي شكل من الأشكال". "لكن ألمانيا لديها مسؤولية وأعتقد أنه يمكننا القيام بالمزيد هناك. إذا أمكن، يمكننا التصويت أكثر في الخلفية ونحن أكبر من هولندا أو الدنمارك ولدينا مسؤولية هناك".

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

في ظل الولايات المتحدة

شولتس متهم أيضا بالاختباء وراء الأمريكيين. يرد لارس كلينغبايل على هذا الاتهام بالإشارة إلى الخيارات الألمانية المحدودة. وقال في التلفزيون الألماني نهاية الأسبوع "ما زلنا بعيدين عن أن نكون في وضع يمكننا فيه الاستغناء عن الأمريكيين. أعني، هذا وهم".

هذا أيضا له علاقة بحالة الجيش الألماني. يحذر الخبراء العسكريون من التخلي عن الكثير من المعدات والذخيرة التي يملكها الجيش. المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة، إيفا هوغل (وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً)، مقتنعة بأن دبابات ليوبارد 2 "ستساعد بالتأكيد بشكل حاسم" في أوكرانيا.

لكن علينا أن يدرس ما إذا كان الجيش الألماني يستطيع الاستغناء عنها على الإطلاق. "بالنسبة إلى الجيش، هذا يعني حمل إضافي لأنه لا يملك ما يكفي من الأسلحة ليكون مستعدا لمهامه، سواء في الدفاع عن التحالف أو في إدارة الأزمات الدولية"، تضيف هوغل. 

قامت ألمانيا بالفعل بتسليم دبابة غيبارد المضادة للطائرات

قامت ألمانيا بالفعل بتسليم دبابة غيبارد المضادة للطائرات

القيادة في مجموعة

تحظى سياسة أولاف شولتس الحذرة بدعم واسع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. يقف الحزب وراء المستشار وخطه، كما يؤكد لارس كلينغبايل مرارًا وتكرارًا. في عرضه لورقة السياسة الخارجية والأمنية في برلين، قال إن هناك "دعما كاملا" للتنسيق الدولي الوثيق بشأن هذه القضية والتأكد من "أننا لن نصبح طرفًا في الحرب بأنفسنا".

لا تحدد ورقة كلينغبايل الحزبية أخذ زمام المبادرة، وأن على ألمانيا أن تمضي قدمًا بمفردها، فـ"القيادة لا تعني تجاهل الآخرين. بالنسبة لنا، إنها تعني أسلوب قيادة تعاوني".

المستشار والحزب الاشتراكي ينسقان معًا

ما يقوله كلينغبايل لا ينطبق فقط على الاتفاقيات السياسية الدولية. ويقاد مقر المستشارية ومقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل تعاوني. لا يتخذ شولتس قرارًا أبدًا دون إشراك الحزب. ينسق باستمرار مع قيادة الحزب، أي مع لارس كلينغبايل والرئيسة المشاركة ساسكيا إسكين.

من العوامل القوية أيضًا الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، والتي يرأسها رولف موتسنيش. وبينما تنتمي إسكين وموتسنيش إلى الجناح اليساري للحزب، ينتمي كلينغبايل وشولتس إلى الجناح اليميني، أي الجناح غير العقائدي، الواقعي والعملي.

رولف موتسنيش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي

رولف موتسنيش رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي

الابتعاد عن روسيا

لطالما كان للجناح اليساري تأثير كبير في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. تلك القوى في الحزب كانت ولا تزال تقليديًا من السياسين الداعين للسلام. كانت العلاقات الجيدة مع روسيا أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم حتى 24 فبراير 2022. كما كان إحلال السلام في أوروبا بدون روسيا أمرًا لا يمكن تصوره بالنسبة إليهم.

كان "التغيير من خلال التقارب" ثم "التغيير من خلال التجارة" من المبادئ التوجيهية للحزب. كان من المفترض أن العلاقات الجيدة يمكن أن تشمل روسيا وحتى التأثير عليها وتغييرها. وكان هذا التصور خاطئا، كما اعترف لارس كلينغبايل كواحد من أوائل الاشتراكيين الديمقراطيين بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.

الدبلوماسية بدلاً من الأسلحة

لا يزال المدافعون عن الخط السياسي المناهض للعسكرية والموجه نحو مبادرات السلام في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقوياء. بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، انتقل العديد من الاشتراكيين الشباب إلى الكتلة البرلمانية للحزب، والذين دعموا رولف موتسنيش.

يعرف شولتس وكلينغبايل ذلك جيدا. فمن يريد الشروع في مسار جديد، عليه أن يفعل الكثير من الإقناع للقيام بذلك. هذا يستغرق وقتا. ليس من دون سبب هو تأجيل التصويت على الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية والأمنية حتى نهاية العام الحالي في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

في عام 2003، شغل أولاف شولتس منصب الأمين العام للحزب وجنبه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك المستشار غيرهارد شرودر

في عام 2003، شغل أولاف شولتس منصب الأمين العام للحزب وجنبه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك المستشار غيرهارد شرودر

شولتس يجب أن يأخذ الحزب في الاعتبار

مع أولاف شولتس هناك شيء آخر. في عام 2019، أراد أن يصبح رئيس للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكنه هُزم في تصويت الأعضاء. شولتس هو أحد الأعضاء المخضرمين ويعرف حزبه جيدًا. كان يعمل في السياسة منذ عقود وشهد العديد من الصراعات بين الأجنحة داخل الحزب.

سقوط رؤساء وزعماء أحزاب، كان ذلك شائعا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لعقود. كان الأمر دائمًا يتعلق برغبة القيادة في شيء مختلف عما يرغب به الجناح اليساري والقاعدة ذات الميول اليسارية.

لم يكن أولاف شولتس أبدًا أحد المسؤولين الحزبيين الذي يتمتعون بشعبية كبيرة لدى قاعدة الحزب، ودائمًا ما كان يحصل على نتائج سيئة في التصويت في الانتخابات الداخلية للحزب. اكتسب الاحترام من خلال نجاحاته كرئيس للحكومة في هامبورغ وانتصاره في الانتخابات الاتحادية. لكن هذا لا يعني أنه يستطيع تمثيل وفرض خط سياسي يتعارض مع اتجاه الحزب.

أين يقف المواطنون؟

كما يراقب شولتس ناخبيه أيضاً. ويقول إن "غالبية المواطنين يؤيدون الموقف الحكيم والمتوازن للحكومة الاتحادية التي تتخذ قراراتها بعناية". "أعلم أن عمل الحكومة الاتحادية التي أقودها يحظى بدعم الغالبية العظمى من المواطنين".

لكن، هل هذا صحيح؟ يسأل معهد أبحاث الرأي (إنفرا تيست ديامب) لصالح القناة التلفزيونية الألمانية الأولى باستمرار عن اتجاه الرأي العام، وكيف يقيم المواطنون شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

عندما سئلوا عن تسليم دبابات القتال، 46 في المئة يؤيدون ذلك حاليا و43 في المئة يعارضون. ومن بين مؤيدي التحالف المسيحي المعارض، صوت 66 في المئة لصالحه و29 في المئة ضده.

يمكن أيضًا العثور على أغلبية لذلك بين مؤيدي حزب الخضر بنسبة 61 بالمئة لصالحه و21 بالمئة ضده. وكانت النتيجة عند مؤيدي الاشتراكيين الديمقراطيين هي 40 بالمئة لصالحه و49 بالمئة ضده، وعند مؤيدي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) هي 48 بالمئة متساوية لصالح ولضد تسليم دبابات القتال لأوكرانيا، لذلك فإن ناخبيه هم من يفكر فيهم شولتس قبل كل شيء.

زابينه كينكارتس/ترجمة: زمن البدري

  • Deutschland Geschichte Vereinigungskongress der deutschen Sozialdemokratie in Gotha (ullstein bild)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المرحلة الجنينية والولادة

    تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.

  • Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1909 (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الانشقاق

    انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

  • Ermächtigungsgesetz 1933 (dpa/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الحظر

    بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.

  • Mauerchronik 2_10 (1950-59) (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    بعد الحرب - عقدان في المعارضة

    بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.

  • Grosse Koalition: Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في أول ائتلاف حكومي

    في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.

  • 50 Jahre Farbfernsehen - Willy Brandt (picture-alliance /dpa/W. Gutberlet)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الفوز الكبير..وتشكيل حكومة

    بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.

  • Bonn 1976 Bundeskanzler Helmut Schmidt im Arbeitszimmer (picture-alliance/dpa/F. Fischer)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة هيلموت شميت

    بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.

  • Flash-Galerie Altkanzler Kohl

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    سحب الثقة

    بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.

  • Deutschland Gerhard Schröder mit Zigarre 1998 (picture alliance/dpa/W. Baum)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة غيرهارد شرويدر

    حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.

  • Flash-Galerie Woche 38_09 (dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في حكومة ميركل

    حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009 (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    إلى المعارضة درّ!

    تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Bundestag Rede Angela Merkel Peer Steinbrück 27.6.2013 (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد

    في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.

  • Deutschland Martin Schulz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    هزيمة كبرى في 2017

    مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Berlin Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

    أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك


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