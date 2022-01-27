 لماذا يبدو تركيان كرعاة البقر في قلب إسطنبول؟ | عينٌ على أوروبا | DW | 27.01.2022

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عينٌ على أوروبا

لماذا يبدو تركيان كرعاة البقر في قلب إسطنبول؟

ماذا عن تركيين يبدوان وكأنهما شخصيتان بطوليتان من رعاة البقر في فيلم أمريكي - لكنهما شخصيتان حقيقيتان - يشربان الشاي التركي بدلا من الويسكي - فماذا يفعلان على أرض الواقع في قلب إسطنبول عند مضيق البوسفور؟

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