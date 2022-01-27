عينٌ على أوروبا

لماذا يبدو تركيان كرعاة البقر في قلب إسطنبول؟

ماذا عن تركيين يبدوان وكأنهما شخصيتان بطوليتان من رعاة البقر في فيلم أمريكي - لكنهما شخصيتان حقيقيتان - يشربان الشاي التركي بدلا من الويسكي - فماذا يفعلان على أرض الواقع في قلب إسطنبول عند مضيق البوسفور؟