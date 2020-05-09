لماذا نحتاج الفيتامينات والمعادن؟

الزكام بين الزملاء وفي مكان العمل.. ما الحل؟

المرض والزكام قد يصبح مرافقاً يومياً للموظفين في مكان العمل. وقد تنتقل الفيروسات من خلال السعال والكحة. ولكن كيف يتعامل الزملاء في العمل مع وزميلهم المزكوم؟ ومتى يكون بقاء الموظف بالبيت هو الحل الأفضل؟ هنا بعض النصائح.