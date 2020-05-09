 لماذا نحتاج الفيتامينات والمعادن؟ | صحتك بين يديك | DW | 18.11.2021

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صحتك بين يديك

لماذا نحتاج الفيتامينات والمعادن؟

جهازنا المناعي وكذلك عضلاتنا تحتاج إلى الفيتامينات والمعادن - فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل أجسامنا قادرة تماما على التحمل.

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