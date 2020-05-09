لماذا نحتاج الفيتامينات والمعادن؟

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جهازنا المناعي وكذلك عضلاتنا تحتاج إلى الفيتامينات والمعادن - فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل أجسامنا قادرة تماما على التحمل.
من يطهو طعامه باستخدام بعض الأطعمة الطازجة والصحية، يقوي جهازه المناعي، ويحسن مزاجه، ويساعد جسمه في مقاومة العدوى الفيروسية. إليكم هذه النصائح لتحقيق ذلك.
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
المرض والزكام قد يصبح مرافقاً يومياً للموظفين في مكان العمل. وقد تنتقل الفيروسات من خلال السعال والكحة. ولكن كيف يتعامل الزملاء في العمل مع وزميلهم المزكوم؟ ومتى يكون بقاء الموظف بالبيت هو الحل الأفضل؟ هنا بعض النصائح.
قيل قديما "المعدة هي بيت الداء"، هذه الحكمة العربية القديمة والتي تشير إلى ربط المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام بصحتنا، بات العلم الحديث يؤكدها. فما علاقة تكرار نزلات البرد والزكام بصحة الجهاز الهضمي ولا سيما الأمعاء؟
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