 لماذا لن يوقف الاتحاد الأوروبي مساعداته للفلسطينيين بعد هجوم حماس؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لماذا لن يوقف الاتحاد الأوروبي مساعداته للفلسطينيين بعد هجوم حماس؟

بعد معلومات عن تعليقها، مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ومراقبون يحذرون من أن وقف المساعدات عن الجانب الفلسطيني غير عادل، فضلا عن أنه سيقوض المصالح الأوروبية، كيف يبدو الجدل الأوروبي حول ذلك؟

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل.

لماذا تخبط الاتحاد الأوروبي في ملف المساعدات للفلسطينيين بعد هجوم حماس؟

على وقع صدمة الهجوم الإرهابي المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل السبت (7 أكتوبر / تشرين الأول)، عانت سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الملف الفلسطيني من تخبط في أعقاب التصريحات المفاجئة التي أدلى بها مفوض الجوار الأوروبي أوليفر فارهيلي عن تعليق المساعدات للفلسطينيين ردا على الهجوم.

مختارات

وكتب فارهيلي في تغريدة على موقع إكس، تويتر سابقا، "تقوم المفوضية الأوروبية باعتبارها أكبر  طرف مانح للفلسطينيين بمراجعة مجموعة كاملة من مشاريع التنمية بقيمة تزيد عن 691 مليون يورو" مضيفا في هذا السياق بأن "نطاق الإرهاب والوحشية تجاه إسرائيل وشعبها وصل إلى نقطة تحول".

وأثار تصريح المسؤول الأوروبي معارضة من أيرلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ، فيما سارعت المفوضية الأوروبية إلى إصدار بيان أكدت فيه أنه "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات في الوقت الحالي".

وقالت المفوضية إنها ستُجرى مراجعة عاجلة لمساعدات التنمية لضمان "عدم وصول إلى تمويل من الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر لأي منظمة إرهابية ما يساعدها في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل" في إشارة ضمنية إلى حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء (11 أكتوبر / تشرين الأول) إن 1200 إسرائيلي قتلوا وأن أكثر من 2700 شخصا أصيبوا في الهجوم مع ترجيحات بارتفاع الحصيلة بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ الأخرى من قطاع غزة فيما ترد إسرائيل منذ السبت بقصف عنيف ومكثف للقطاع. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة مقتل أكثر من 1350 شخصا فضلا عن إصابة الآلاف حتى الآن.

إدانة حماس، لكن دون إنزال "عقاب جماعي"

وعقب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الثلاثاء (10 أكتوبر / تشرين الأول)، خرج   مسؤول السياسة الخارجية  في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ليؤكد على أن التكتل الأوروبي سيواصل العمل مع السلطة الفلسطينية في قرار حظى بموافقة غالبية الدول الأعضاء في التكتل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان بأشد العبارات هجمات حماس حيث شدد على تضامنه مع إسرائيل فيما قال بوريل للصحافيين في سلطنة عمان: "ليس جميع أبناء الشعب الفلسطيني إرهابيين. لذا فإن العقاب الجماعي سيكون غير عادل وغير فعال، و سيكون ضد مصالحنا وضد مصلحة السلام".

أصدقاء واقرباء يبكون أيلاي بار سادي الذي قُتل خلال الحرب الدائرة في جنوب إسرائيل

ما زالت إسرائيل في حالة صدمة على وقع هجوم حماس المباغت عليها، ما خلفية نجاح حماس المباغتة؟

وشدد المسؤول الأوروبي على أن المخصصات المالية للفلسطينيين لا تذهب إلى حماس، التي ادرجتها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على لائحة الإرهاب، مضيفا أنه سيكون هناك مراجعة لمساعدات التنمية من أجل ضمان التحقق من الأمر مجددا.

الجدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد اتهمت الاتحاد الأوروبي في السابق بتمويل حماس عن غير عمد رغم تأكيد التكتل على أن المساعدات المالية إلى الجانب الفلسطيني تخضع لرقابة مشددة للغاية. وإزاء ذلك، يطرح مراقبون تساؤلا حيال الأهداف التي تحققها المساعدات الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الجدير بالذكر أن حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية، قد سيطرت على قطاع غزة في يونيو / حزيران 2007 بعد طرد السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً.

أين تذهب أموال الاتحاد الأوروبي؟

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد  الجهات المانحة الرئيسية  للشعب الفلسطيني إذ خصص العام الماضي حوالي 300 مليون يورو في صورة مساعدات مالية، منها 200 مليون يورو لدعم نفقات السلطة الفلسطينية من رواتب ومعاشات وتكاليف اجتماعية وطبية فضلا عن تخصيص حوالي مئة مليون يورو لمساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

كذلك يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية إلى منظمات حقوقية فلسطينية رغم تعرض هذه المساعدات إلى انتقادات من بعض دول التكتل. ويٌضاف إلى ذلك ما تقدمه دول الاتحاد الأوروبي من تبرعات فردية للجانب الفلسطيني.

وأشار مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن الهدف الرئيسي من كافة المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي يتمثل في المساعدة على تحقيق حل الدولتين ودعم إنشاء "دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

وفي مقابلة مع DW، قال هيو لوفات، محلل شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات المالية. وأضاف "تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة ويعصف بها عجز كبير فضلا عن أزمات أخرى لا تعد ولا تحصى وافتقارها إلى الشرعية...هذه السلطة تعد كيانا سلطويا إذ لا تحظى بتمثيل شعبي حيث لم تجر انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006."

في المقابل، حذر مراقبون من أن  وقف تمويل الاتحاد الأوروبي  سيكون أمرا خطيرا. وفي ذلك، قال لوفات إن قرار وقف مساعدات التنمية التي تصب في صالح السلطة الفلسطينية سيكون بمثابة الخطأ الكبير حيث تساهم "المساعدات الاجتماعية والاقتصادية في تعزيز استقرار الضفة الغربية وتساهم في تجنب انفجار العنف الذي من شأنه أن يلحق الضرر بإسرائيل أيضا". وأضاف أن قرار قطع المساعدات الأوروبية سيدفع الفلسطينيين ربما صوب العنف، قائلا: "ستكون حماس سعيدة للغاية بهذا القرار في ضوء خصومتها مع السلطة".

قال بوريل إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني.

قال بوريل إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، "لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني."

وكانت عدة دول في  الاتحاد الأوروبي  قد أعلنت إجراء مراجعات فردية للمخصصات المالية إلى الجانب الفلسطيني، لكن لوفات أشار إلى عدم وجود دليل دامغ يثبت أن أموال الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أيدي حماس.

بدوره، قال جوست هيلترمان، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، إن قطع المساعدات من شأنه أن يبعث برسالة سلبية إلى الفلسطينيين، مضيفا "سيخلق حجب المساعدات تأثيرا كبيرا، بمعنى أن الفلسطينيين سيشعرون بأن الاتحاد الأوروبي قد تخلى عنهم، فضلا أنهم سيرون الاتحاد الأوروبي يقف وراء إسرائيل بشكل كامل ولم يعد بالطرف المحايد في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى الدعم السياسي".

ورغم أن  الاتحاد الأوروبي  يتخذ قراراته بشكل جماعي، إلا أن بعض الدول الأعضاء - مثل أيرلندا وهولندا ولوكسمبروغ - تميل إلى التعاطف بشكل أكبر مع الفلسطينيين في حين تميل دول أخرى مثل المجر والنمسا إلى دعم إسرائيل.

في هذا السياق، شدد هلترمان على أهمية المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجانب الفلسطيني، لكنه قال إن هذه الأموال لا تدعم تعزيز المجتمع الفلسطيني، مضيفا "لقد مكنت من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يصب في صالح إسرائيل مع تلاشي حل الدولتين وتوسيع بناء المستوطنات".

ورغم ذلك، يعارض الباحث خفض المساعدات لأنها - على حد قوله - تُحدث فرقا كبيرا في حياة الفئات الأكثر ضعفا في الضفة وقطاع غزة.

عقب هجوم حماس، بعث الاتحاد الأوروبي برسائل متضاربة بشأن مصير مساعداته إلى الفلسطينيين

عقب هجوم حماس، بعث الاتحاد الأوروبي برسائل متضاربة بشأن مصير مساعداته إلى الفلسطينيين

ماذا بعد؟

وفي السياق ذاته، قال هلترمان إنه يجب على  الاتحاد الأوروبي  أن يكون حريصا على إدانة أي جرائم حرب ترتكبها حماس أو إسرائيل على قدم المساواة حتى يتحلى بمصداقية بين الفلسطينيين، مضيفا "أعتقد أنه يجب تفادي أي غموض أخلاقي أو أي معايير مزدوجة."

وكان بوريل قد أكد الثلاثاء (10 أكتوبر / تشرين الأول) على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، "لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني،" في إشارة إلى الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على إيصال الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة. 

وأفادت الأمم المتحدة، الخميس(12 اكتوبر تشرين أول)، بنزوح أكثر من 338 ألف شخص من سكان قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل 
المتواصلة لليوم الخامس على التوالي. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية "اوتشا"، في بيان، إن النزوح الجماعي يستمر في جميع أنحاء قطاع غزة، وارتفع بنسبة 30% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الآن إلى 338 ألفا و934 شخصا.
وذكر البيان أن أكثر من ثلثي النازحين يعيشون في 92 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيما لجأ 14 ألفا و837 نازحًا إلى 18 مدرسة حكومية.
وفى ذلك، قال لوفات إن إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون ضمان إنشاء ممرات إنسانية إلى غزة عبر مصر فضلا عن ضرورة أن يفعل التكتل كل ما بوسعه للحيلولة دون انتشار الصراع إلى الضفة الغربية أو شمال لبنان.

وأضاف أنه يتعين على  الاتحاد الأوروبي  أن ينتقد إسرائيل مع تصاعد التوتر رغم التحالف الوثيق معها خلال السنوات الماضية، قائلا "أعتقد أنه عندما يرى المسؤولون الأوروبيون في مرحلة ما حجم المذبحة التي ترتكب في غزة كل مرة وربما تكون أسوأ هذه المرة، سيدركون أن الأمور في طريقها إلى الوراء".

واتفق لوفات هلترمان في القول بأن "لا حل عسكري لهذا الصراع".

إيلا جوينر - بروكسل / م. ع

  • مقاتلون من حماس

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    هجوم مفاجئ من حماس

    في خطوة مباغتة، قامت حركة حماس، يوم السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم كبير على إسرائيل عبر إطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه بلدات ومدن إسرائيلية، فضلاً عن اختراق عدد من المسلحين للسياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول غزة. وقتل عدد كبير من المدنيين وعناصر من جهازي الشرطة والجيش، فضلاً عن أسر العشرات، في الهجوم الإرهابي.

  • نقل جرحى إسرائيليين إلى المستشفيات

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    حصيلة القتلى في ارتفاع وجلهم مدنيين

    الهجوم الصادم اعتبرته واشنطن "أسوأ هجوم تتعرّض له إسرائيل منذ 1973". تجاوزت حصيلة القتلى الإسرائيليين 700 شخص، بينهم 73 عسكرياً فضلا عن مئات الجرحى. القتال استمر داخل مدن إسرائيلية محاذية لغزة لليوم الثالث تواليا، ما دفع إسرائيل إلى إخلاء جميع سكان غلاف غزة، معلنة أنها في "حالة حرب".

  • جانب من الدمار في إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    إسرائيل تتوعد بالرد

    أطلقت حماس، المصنفة حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اسم "طوفان الأقصى" على هجومها قائلة إنه جاء ردا على "العدوان الإسرائيلي" في القدس. في المقابل أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية"، واستدعت 300 ألف جندي احتياط، وقصفت المئات من الأهداف في قطاع غزة. كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية فرض حصار مطبق على القطاع.

  • قصف إسرائيلي على غزة

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    المأساة كذلك في غزة

    في الجانب الفلسطيني، الوضع الإنساني كذلك في غاية الصعوبة، وزارة الصحة في غزة أكدت وقوع حوالي 500 قتيل ومئات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي، فيما أكدت الأمم المتحدة نزوح 123 ألف شخص داخل القطاع الذي يعاني مسبقا من تدهور الخدمات الأساسية، كما سقط قتلى فلسطينيون في الضفة الغربية في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

  • ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    الغرب يدعم إسرائيل

    ألمانيا أكدت وقوفها إلى جانب إسرائيل وقالت إنه من حق هذه الأخيرة الدفاع عن نفسها أمام "الهجمات الهمجية"، لكنها حذرت من تطور الصراع. الولايات المتحدة أعلنت تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، كما أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات وأبدى تضامنه مع إسرائيل. وتصنف كل هذه الأطراف حماس حركة إرهابية.

  • انقسام عربي

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    انقسام عربي

    الإمارات وصفت هجوم حماس بـ"التصعيد الخطير" وأكدت "استياءها إزاء تقارير اختطاف المدنيين الإسرائيليين". المغرب أدان استهداف المدنيين من أي جهة كانت لكنه أشار إلى تحذيره السابق من "تداعيات الانسداد السياسي على السلام". وحذرت مصر من تداعيات "التصعيد" لكنها دعت المجتمع الدولي لحث إسرائيل "على وقف اعتداءاتها"، فيما أكدت قطر انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

  • ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    حصيلة ثقيلة جراء الهجوم على إسرائيل.. انقسام عربي وإدانة غربية

    ماذا بشأن السعودية وإيران وتركيا؟

    توجهت أيضا الأنظار لموقف السعودية التي يتردد أنها مقبلة على التطبيع مع إسرائيل. الرياض طالبت بوقف التصعيد، لكنها ذكرت "تحذيراتها من انفجار الأوضاع نتيجة الاحتلال". إيران وقفت بوضوح إلى جانب حماس لكنها نفت ضلوعها في الهجوم ردا على اتهامات إسرائيلية وأمريكية، فيما دعت تركيا التي تحسنت علاقاتها بإسرائيل مؤخراً، إلى "دعم السلام" و"عدم الإضرار بالمدنيين".


مواضيع ذات صلة

Israeli soldiers look at the remains of a police station which was the site of a battle following a mass infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, in Sderot, southern Israel October 8, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

هجوم حماس المباغت على إسرائيل.. ما هي الأهداف والحسابات؟ 11.10.2023

يفرض الهجوم المباغت لحماس في العمق الإسرائيلي تساؤلات عديدة. ويرى خبراء أن الحركة تهدف لتحقيق عدد من المكاسب ليس لها فحسب، بل لأطراف أخرى متداخلة في الصراع. فما هذه الأهداف؟ وهل فاق الرد الإسرائيلي حتى الآن توقعات حماس؟

09.10.2023*****10/09/2023 Gaza, Palestine. People queue up to collect clean water from a dispenser due to the lack of water after Israel suspended the water flow from Israel to Gaza in Khan Yunis, Gaza, on October 10, 2023. (Photo by Mohamed Zaanoun / Middle East Images / Middle East Images via AFP) (Photo by MOHAMED ZAANOUN/Middle East Images/AFP via Getty Images)

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" 12.10.2023

حذر الصليب الأحمر من أن الوضع الإنساني في غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف والحصار من جانب إسرائيل، التي تنفي تنفيذ "قصف كاسح" هناك، بيد أنها تشترط إفراج حماس عن المختطفين لعودة الخدمات الأساسية إلى القطاع.

A worker of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), clad in mask and protective gear due to the COVID-19 coronavirus pandemic, stands in the back of a truck delivering food aid to families in need in Gaza City on September 15, 2020. (Photo by Mohammed ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

بعد اعتراضات.. المساعدات الأوروبية للفلسطينيين تخضع لإعادة التقييم 10.10.2023

بعد إعلان مفوض أوروبي "التعليق الفوري" للمساعدات التنموية الأوروبية إلى الفلسطينيين، أعلن الاتحاد الأوروبي "إعادة تقييم" تلك المساعدات، وسط اعتراض دول على تعليقها. وألمانيا تؤكد ضرورة مواصلة "المساعدات الإنسانية".