لماذا لن تحضر ميغان تتويج الملك تشارلز الثالث؟

أكد قصر باكنغهام في بريطانيا أن الأمير هاري (38 عاما) سيحضر تتويج والده الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا (75)، لكنه لن يصطحب زوجته الدوقة ميغان (41 عامًا) وابنه أرشي (3 أعوام) وابنته ليليبت (1) والذين سيبقون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان صدر مؤخرًا "يسر قصر باكنغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر حفل التتويجفي وستمنستر يوم 6 مايو، في حين ستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت". ويعيش هاري مع عائلته في كاليفورنيا منذ عام 2020.

وحتى الآن لا يوجد سبب رسمي لعدم قدوم ميغان وأطفالها إلى بريطانيا، لكن حسب المطلعين فإن الأمر يرجع إلى تزامن حفل التتويج باحتفال ابن هاري وميغان آرتشي بعيد ميلاده الرابع يوم 6 مايو. ويعتقد الخبير الملكي أوميد سكوبي والذي يعتبر أيضًا صديقًا مقربًا لعائلة ساسكس أن عيد ميلاد أرشي "لعب دورًا في قرار الزوجين". حسب ما جاء على موقع غالا الألماني.

عودة سريعة لهاري إلى الولايات المتحدة

وقد يكون السبب الآخر هو أن القصر وجه الدعوة فقط لهاري وميغان قبل بضعة أسابيع. وذكرت صحيفة صنداي تلغراف مؤخرًا أن آرشي وليليبت لم يذكر اسمهما في الدعوة، والتي قال متحدث باسم العائلة إن الزوجين تلقياها عبر البريد الإلكتروني.

هاري وميغان في وثائقي نتفليكس: يثيران ردود فعل متباينة

ويتوقع سكوبي أيضًا أن هاري قد يبقى في لندن لفترة قصيرة فقط وسيعود إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. ونشر سكوبي تدوينة على توتير تشير إلى ذلك جاء فيها "رحلة سريعة جدًا [...] للأمير هاري، الذي سيحضر فقط حفل التتويج في وستمنستر ". وإذا كان سكوبي محقا، فمن الواضح أن هاري لن يحضر الاحتفالات الأخرى لتتويج والده والمخططة في السابع والثامن من مايو.

وقال صديق مقرب من الأمير هاري لمجلة "بيبول" الأمريكية إن هاري أراد دعم والده في هذه اللحظة المهمة من حياته. و ذلك أيضًا على الرغم من أن العلاقة بين هاري ووالده الملك تشارلز وأخيه ولي العهد ويليام تعتبر متوترة جدًا.

فمنذ انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة، قام هاري وميغان مرارًا وتكرارًا بانتقاد أعضاء من العائلة المالكة في عدة مقابلات وفي فيلم وثائقي على Netflix وأيضا في كتاب عن مذكرات الأمير هاري. وفي بعض الأحيان اتسمت تلك الانتقادات بالشدة.

هـ.د