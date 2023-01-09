 لماذا لن تحضر ميغان تتويج الملك تشارلز الثالث؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.04.2023

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منوعات

لماذا لن تحضر ميغان تتويج الملك تشارلز الثالث؟

تأكد رسميا أن الأمير هاري سيحضر مراسيم تتويج والده الملك تشارلز الثالث بدون زوجته الدوقة ميغان. ما دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن السبب الحقيقي وراء هذا الغياب، خاصة في ظل توتر العلاقة مع العائلة الملكية في بريطانيا.

الأمير هاري سيحضر مراسيم تتويج والده الملك تشارلز الثالث دون زوحته ميغان

الأمير هاري سيحضر مراسيم تتويج والده الملك تشارلز الثالث دون زوحته ميغان

أكد قصر باكنغهام في بريطانيا أن الأمير هاري (38 عاما) سيحضر تتويج والده الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا (75)، لكنه لن يصطحب زوجته الدوقة ميغان (41 عامًا) وابنه أرشي (3 أعوام) وابنته ليليبت (1) والذين سيبقون في الولايات المتحدة الأمريكية.

مختارات

وجاء في بيان صدر مؤخرًا "يسر قصر باكنغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر حفل التتويجفي وستمنستر يوم 6 مايو، في حين ستبقى دوقة ساسكس في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت". ويعيش هاري مع عائلته في كاليفورنيا منذ عام 2020.

وحتى الآن لا يوجد سبب رسمي لعدم قدوم ميغان وأطفالها إلى بريطانيا،  لكن حسب المطلعين فإن الأمر يرجع إلى تزامن حفل التتويج باحتفال ابن هاري وميغان آرتشي بعيد ميلاده الرابع يوم 6 مايو. ويعتقد الخبير الملكي أوميد سكوبي والذي يعتبر أيضًا صديقًا مقربًا لعائلة ساسكس أن عيد ميلاد أرشي "لعب دورًا في قرار الزوجين". حسب ما جاء على موقع غالا الألماني.

عودة سريعة لهاري إلى الولايات المتحدة

وقد يكون السبب الآخر هو أن القصر وجه الدعوة فقط لهاري وميغان قبل بضعة أسابيع. وذكرت صحيفة صنداي تلغراف مؤخرًا أن آرشي وليليبت لم يذكر اسمهما في الدعوة، والتي قال متحدث باسم العائلة إن الزوجين تلقياها عبر البريد الإلكتروني.

هاري وميغان في وثائقي نتفليكس: يثيران ردود فعل متباينة

ويتوقع سكوبي أيضًا أن هاري قد يبقى في لندن لفترة قصيرة فقط وسيعود إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. ونشر سكوبي تدوينة على توتير تشير إلى ذلك جاء فيها "رحلة سريعة جدًا [...] للأمير هاري، الذي سيحضر فقط حفل التتويج في وستمنستر ". وإذا كان سكوبي محقا، فمن الواضح أن هاري لن يحضر الاحتفالات الأخرى لتتويج والده والمخططة في السابع والثامن من مايو.

وقال صديق مقرب من الأمير هاري لمجلة "بيبول" الأمريكية إن هاري أراد دعم والده في هذه اللحظة المهمة من حياته. و ذلك أيضًا على الرغم من أن العلاقة بين هاري ووالده الملك تشارلز وأخيه ولي العهد ويليام تعتبر متوترة جدًا.

فمنذ انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة، قام هاري وميغان  مرارًا وتكرارًا بانتقاد أعضاء من العائلة المالكة في عدة مقابلات وفي فيلم وثائقي على Netflix وأيضا في كتاب عن مذكرات الأمير هاري. وفي بعض الأحيان اتسمت تلك الانتقادات بالشدة.

هـ.د

  • الأمير هاري والدوقة ميغان.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    حياة حرة

    استراحتهما المؤقتة خلال فترة نهاية السنة التي تكون عادة مليئة بمواعيد القصر الرسمية شكلت في حد ذاتها أمرا غير اعتيادي. فسحة من الوقت للتفكير، ولقضاء حياة خاصة هادئة مع العائلة في كندا. قرار الانسحاب المدروس بعناية، على ما يبدو، أعلن على إنستغرام، في خطوة تتماشى مع "دورهما التقدمي" كما أعلن الثنائي.

  • الأمير هاري والدوقة ميغان ماركل

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    زفاف الأحلام

    التقى الأمير هاري بميغان وهي ممثلة أمريكية لأول مرة في يوليو/ تموز 2016 وتعرفا على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين. وبعدها بسنة أصبح الأمر رسميا وأعلنا أنهما في علاقة حب. في 19 ماي أيار 2018 احتفلا بحفل زفافهما في دير وستمنستر في لندن. ويعتبر الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

  • الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان مع ابنهما.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    مولود ذكر

    في السادس من مايو 2019 حان الوقت أخيرا: ابن ميغان وهاري يرى النور. اسم آرتشي الذي اختير له بقي سريا في البداية، وكذلك صورته التي تم انتظار نشرها رسميا للعلن كما جرت عليه العادة عند ولادة عضو جديد من العائلة. يشار إلى أنه حسب القانون، لن يحظى هذا الطفل بلقب أمير ما لم تمنحه الملكة، استثناء، لقب النبيل.

  • الأمير تشالز والأميرة ديانا مع ابنيهما وليام وهاري

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    هاري الصغير

    لم تكن حياة الأمير الشاب بالسهلة. في عام 1984 ولد هاري أمير ويلز والإبن الأصغر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. طغى على طفولته طلاق والديه والموت المبكر لوالدته الليدي ديانا. الصورة تظهر الأسرة الملكية وهي ماتزال متماسكة، خلال حضور مناسبة عامة في لندن في أغسطس 1995.

  • الأميران وليام وهاري خلال جنازة والدتهما.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    وفاة الأم

    توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997. لم يكن عمر هاري يتجاوز وقتها الثانية عشر من عمره بينما كان أخوه الأمير ويليام يبلغ الخامسة عشر. الصورة تظهر الأميرين الحزينين خلال تشييع جثمان والدتهما. هذا الحدث المأساوي أثر بشكل عميق على الأمير هاري كما صرح في وقت لاحق خلال مقابلة شخصية.

  • الأمراء تشارلز، وليام وهاري خلال جنازة الأميرة الراحلة ديانا.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    حزن طويل

    في بداية العام 2018، كشف الأمير هاري أيضا كيف كافح بقوة طيلة حياته للتغلب على هذه الصدمة القوية. وخلال دعمه لحملة تعنى بالصحة العقلية، صرح هاري في مقابلة مع الديلي تلغراف أنه كان قريبا جدا من الانهيار في عدة مناسبات.

  • الأمير هاري.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    أمير الحفلات!

    عندما كان أصغر سنا، نادرا ما غاب الأمير هاري عن الحفلات والسهرات، وهو ما كان يغذي فضائح العائلة الملكية. كان هاري يسعى للتقرب من النساء الجميلات، لدرجة أن الصحافة الصفراء دأبت على وصفه بـ "الشاب اللعوب" لفترة طويلة. سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.

  • الأمير هاري مع شقيقه الأمير وليام.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    محبوب وواع بالواجبات

    خدم الأمير هاري القوات البريطانية المسلحة لمدة عشر سنوات. وصرح فيما بعد أن خدمته العسكرية كانت "أفضل هروب له على الإطلاق". بعد مساره العسكري الذي قاده مرتين إلى أفغانستان، تحول هاري إلى واحد من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية ليس داخل بريطانيا وحدها وإنما في جميع أنحاء العالم.

  • الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل.

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    ميغان ماركل

    قلة من البريطانيين فقط كانت تعرف من هي ميغان ماركل عندما بدأت تظهر على الصفحات الأولى للصحافة عام 2016. ولدت ماركل في لوس أنجليس عام 1981، وأصبحت معروفة بعد أدائها دور محامية في سلسلة “Suits” التلفزيونية الشهيرة. لم تفرش الصحافة البريطانية الورود للوافدة الجديدة على العائلة المالكة، ووصلت بعض التعليقات إلى حد العنصرية والتمييز الجنسي.

  • Meghan Markle (picture-alliance/SOLO Syndication/M. Large)

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    التزام اجتماعي

    كما هو الحال بالنسبة للأمير هاري، انخرطت ميغان في العمل لصالح منظمات اجتماعية مختلفة. ميغان هي أيضا سفيرة للجميعة الخيرية الكندية World Vision Canada التي تعنى بتعزيز فرص التعلم لأطفال البلدان النامية. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل الأمم المتحدة.

  • الملكة إليزابيث مع الأمير هاري

    هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر

    بمباركة الملكة

    "الملكة ودوق إدنبرة سعيدان للزوجين ويتمنيان لهما كل الخير"، هكذا أعلن قصر باكينغهام حفل زفاف هاري وميغان. عندما يدخل ورثة العرش القفص الذهبي، ينبغي أن تبارك الملكة زيجاتهم. يعتبر الزواج بشريك مطلق أمر لم يكن يمكن حتى تصوره في بريطانيا العظمى قديما. ومن غير المعروف كيف تنظر الملكة إليزابيث لخطط حفيدها هاري الجديدة.


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