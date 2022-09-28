لماذا لدينا أحلام رطبة؟

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تعتبر الأحلام الرطبة نوعاً من الأحلام التي تصيب الأولاد المراهقين خصوصاً خلال فترة البلوغ، نتيجة ارتفاع معدّلات إفرازات هرمون التستوستيرون. مراسل دي دبليو ديريك وليامز يوضح لماذا تعتبر هذه الأحلام أمرا طبيعيا تماماً.
تعتبر القيلولة من التقاليد المعروفة في اليابان وإسبانيا فيما هي مجهولة في بلدان أخرى، فهل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟ وعكس ما هو شائع أكدت دراسة حديثة أن القيلولة ليست بالضرورة مؤشرا على صحة جيدة.
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