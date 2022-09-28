 لماذا لدينا أحلام رطبة؟ | صحتك بين يديك | DW | 28.09.2022

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صحتك بين يديك

لماذا لدينا أحلام رطبة؟

تعتبر الأحلام الرطبة نوعاً من الأحلام التي تصيب الأولاد المراهقين خصوصاً خلال فترة البلوغ، نتيجة ارتفاع معدّلات إفرازات هرمون التستوستيرون. مراسل دي دبليو ديريك وليامز يوضح لماذا تعتبر هذه الأحلام أمرا طبيعيا تماماً.

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