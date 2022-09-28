لماذا لدينا أحلام رطبة؟

حقيقة القيلولة ـ هل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟

تعتبر القيلولة من التقاليد المعروفة في اليابان وإسبانيا فيما هي مجهولة في بلدان أخرى، فهل هي مفيدة للصحة أم مضرة بها؟ وعكس ما هو شائع أكدت دراسة حديثة أن القيلولة ليست بالضرورة مؤشرا على صحة جيدة.