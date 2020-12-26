لماذا لا يُصاب بعض الأشخاص بفيروس كورونا؟

متحور جديد من أوميكرون يثير القلق.. فهل هو أكثر خطورة؟

يولي خبراء الصحة حول العالم اهتمامًا كبيرًا لمتحور جديد من فيروس كورونا ينتشر في الهند. ويخشى هؤلاء من أن يكون المتحور الجديد أكثر قدرة على التهرب من مناعة الجسم. فما الذي نعرفه عن هذا المتحور حتى الآن؟