لماذا لا يُصاب بعض الأشخاص بفيروس كورونا؟

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لا يزال هناك بعض الأسئلة المعلقة حول فيروس كورونا. نعلم أن بعض الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بكوفيد 19، بينما يبدو أن آخرين لا يُصابون به أبدا.
يولي خبراء الصحة حول العالم اهتمامًا كبيرًا لمتحور جديد من فيروس كورونا ينتشر في الهند. ويخشى هؤلاء من أن يكون المتحور الجديد أكثر قدرة على التهرب من مناعة الجسم. فما الذي نعرفه عن هذا المتحور حتى الآن؟
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.
ما هي المدة التي يحمي فيها التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح بيونتك/فايزر من الإصابة بمسار شديد من متحوري دلتا وأوميكرون؟ تشير نتيجة دراسة إلى أن جرعات اللقاح الإضافية قد تكون ضرورية، على الأقل عند كبار السن.
من السابق لأوانه رصد مدى فعّالية جرعة رابعة من لقاح كورونا، فأعلى جهة مختصة بتنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، لا توصي بها. بينما سمحت بعض الدول بالفعل بالحصول عليها. ودراسة إسرائيلية حديثة تعزز الشكوك.
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