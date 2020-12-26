 لماذا لا يُصاب بعض الأشخاص بفيروس كورونا؟ | DW الأخبار | DW | 28.07.2022

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DW الأخبار

لماذا لا يُصاب بعض الأشخاص بفيروس كورونا؟

لا يزال هناك بعض الأسئلة المعلقة حول فيروس كورونا. نعلم أن بعض الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بكوفيد 19، بينما يبدو أن آخرين لا يُصابون به أبدا.

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