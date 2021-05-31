لماذا لا يستمر الكبار في النمو؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع يتعلق بنمو جسم الإنسان في مراحل عمرية مختلفة
وفقاً لأحدث البيانات الدولية، فإن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد عن مليوني طفل وفتاة. وما يزيد من تعقيد الوضع هي الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل العائلات والتي معظمها غير قانوني، حسب ما كشفه تحقيق لـ DW
دخلت حيز التنفيذ في إسرائيل الأحد تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية. ومن المتوقع أن يكون أكثر من نصف مليون إسرائيلي كبير في السن قد حصلوا على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.
مع تزايد المخاوف بشأن المتحورة دلتا، تعتزم ألمانيا بدء تطعيم كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية من لقاحات كورونا بدءا من سبتمبر المقبل، وفق مسودة وثيقة حكومية. كما تتجه ألمانيا حسب الوثيقة لتطعيم الأطفال.
أظهرت دراسة فرنسية أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط. فكيف تؤثر مشاهدة التلفزيون على نمو قدرات الأطفال اللغوية؟ وأين تكمن مسؤولية الوالدين؟
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