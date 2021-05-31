 لماذا لا يستمر الكبار في النمو؟ | المستقبل الآن | DW | 14.11.2021

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المستقبل الآن

لماذا لا يستمر الكبار في النمو؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع يتعلق بنمو جسم الإنسان في مراحل عمرية مختلفة

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