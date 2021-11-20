 لماذا لا ننام بصورة مريحة في غير أسرتنا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.11.2021

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صحة

لماذا لا ننام بصورة مريحة في غير أسرتنا؟

نحن في إجازة لكننا لا نستطيع النوم بشكل مريح، وخاصة في الليلة الأولى؟ هذه الحالة تصيب الكثير من الناس، ما شجع باحثون أمريكيون على دراستها واكتشفوا ما تفعله الأسرة الغريبة بالدماغ. وشرحوا طبيعة هذه المشكلة.

الليلة الأولى في أسرة غريبة تسبب للكثيرين اضطرابات في النوم

الليلة الأولى في أسرة غريبة تسبب للكثيرين اضطرابات في النوم

يقول مثل ياباني: "إذا غيرت وسادتك، فلن تنام". يبدو أن هذا المثل الشعبي ينطبق على الكثير من البشر، فقد اكتشف باحثون أمريكيون سبب ارتباط الليلة الأولى لنوم الأشخاص في أسرة غريبة أو غير مألوفة بظهور اضطرابات النوم.

مختارات

هل تشخر أثناء النوم أو تستيقظ بشكل مفاجئ أو تشعر بالنعاس طوال النهار رغم أنك نمت لساعات كافية؟ قد يكون انقطاع التنفس أثناء النوم هو السبب! فما مدى خطورة هذا الاضطراب؟ وكيف يمكن علاجه؟

عدم النوم المريح بالليل يجعل الواحد منا مجهدا وضعيف التركيز، وكلما تقدم السن قد يزداد الامر سوءاً، لكن هناك خطوات تساعد في مجابهة اضطراب النوم، فما الذي يمكن فعله لتخفيف هذه المشكلة، وهل لكورونا علاقة بهذا الامر؟

استيقاظ الأطفال بشكل متكرر ليلاً يدفع بعض الأمهات للقلق، فالكثير منهن يعتقدن أن قلة نوم الأطفال تؤثر على نموهم. فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ومساعدة الأطفال على النوم بشكل هادئ وهانئ؟

ويقول العلماء إن النصف الأيسر من المخ يظل في حالة تأهب نوعاً ما طالما بقي الشخص في بيئة غير مألوفة له، وأنه يظل يقظًا أكثر من النصف الأيمن، وفقًا لدراسة أشرفت عليها الباحثة يوكا ساساكي من جامعة براون في بروفيدنس الأمريكية. ونشرت نتائج الدراسة في دورية "Current Biology"، بحسب ما ذكر موقع "تي أونلاين" الألماني.

وقالت أستاذة علم اللغة وعلم النفس المعرفي يوكا ساساكي: "نحن نعلم أن الحيوانات البحرية وبعض الطيور تعاني من  هذه الحالة من النوم حيث يبقى نصف الدماغ مستيقظًا فيما ينام النصف الآخر". وتضيف أن "أدمغة البشر لا تعمل مثل أدمغة الحيوانات البحرية، لكن ربما تمتلك أدمغتنا نظاماً مصغراً لما تمتلكه الحيتان والدلافين"، كما تقول ساساكي.

وكان الفريق قد استخدم قياسات موجات الدماغ وتقنيات التصوير لفحص نوم 35 متطوعًاً في الليلة الأولى والثامنة في مختبر للنوم. وكانت النتيجة أنه في الليلة الأولى، كان من السهل التعامل مع النصف الأيسر من الدماغ بشكل خاص أثناء مرحلة النوم العميق الطويل. وفي هذه الحالة يتم تنشيط الدماغ كما يحدث في حالة اليقظة وعند عدم القيام بأي شيء، الأمر الذي يسبب ما يشابه أحلام اليقظة، وفق ما ذكر موقع "تي أونلاين" الألماني.

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صحتك بين يديك - فوائد النوم الجيد

اكتشاف هام لعلاج اضطرابات النوم

ونقل الموقع عن الباحث في علوم النوم ديتر ريمان من المركز الطبي الجامعي في فرايبورغ وصفه لنتائج الدراسة بأنها جديدة ومثيرة للاهتمام للغاية. وأضاف: "تتناسب النتائج مع اتجاه بحثي يسمى "النوم المحلي"- وفي هذه الحالة، يمكن تسميتها بـ" انعدام النوم الثابت"، وهي حالة بين النوم واليقظة. وقال إنه "يفترض في هذه الحالة ألا يكون النوم حالة متجانسة تمامًا في الدماغ بأكمله".

وفي رأيه، يمكن استخدام هذا الأمر بشكل عام لتطوير استراتيجيات لعلاج اضطرابات النوم. ويقول الباحث: "نحن نفترض أنه مع الأرق المزمن فإن هناك فرط إثارة دائم - وفي النهاية يكون الأمر مماثلاً لحالة اليقظة". وفي حالة  اضطرابات النوم المزمنة، يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء على النوم، كما أن التوجه متأخراً للنوم يساعد في ذلك، حسب ريمان.

ومن أجل تجنب أو على الأقل التخفيف من اضطرابات النوم في الليلة الأولى، توصي البروفيسورة ساساكي المسافرين بإحضار وسادتهم الخاصة أو الحجز في فنادق يتعرف عليها دماغهم. ومع ذلك، يمكن للمسافرين باستمرار أيضاً إيقاف حالة "انعدام النوم الثابت"، إذا أن "العقول البشرية مرنة للغاية". 

وتُبذل في جامعة براون حاليًا محاولات لإغلاق جزء "اليقظة" من الدماغ بتقنية معينة واختبار ما إذا كان هذا الأمر يمكن أن يمنع  اضطرابات النوم.

ز.أ.ب/ع.ح.

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري