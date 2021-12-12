 لماذا لا تسقط الغيوم؟ | المستقبل الآن | DW | 19.12.2021

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المستقبل الآن

لماذا لا تسقط الغيوم؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من الولايات المتحدة وفيه يسأل تيري باركر عن سبب عدم سقوط الغيوم من السماء.

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25.10.2020, Hannover, Niedersachsen, GER - Helikopterkamera, eine sogenannte Drohne. Aufklaerung, Aufklaerungsdrohne, aussen, Aussenaufnahme, ausspionieren, bewachen, Bewachung, Beweise, Beweisfilm, deutsch, Deutschland, Drohne, Elektronik, Europa, europaeisch, ferngesteuert, filmen, fliegen, fliegend, fliegt, Flug, Fluggeraet, Flugobjekt, Freisteller, Gewaltpraevention, Hannover, Helikopter, Helikopterkamera, Himmel, Hubschrauber, Kamera, Kameraueberwachung, Kontrolle, kontrollieren, Kriminalitaet, Luft, Luftbild, Luftfotografie, Macht, Mitschnitt, Niedersachsen, niemand, Observation, observieren, Praevention, Remote control, Rotoren, schuetzen, Schutz, sicher, Sicherheit, Sicherheitsmassnahme, Sicherheitsvorkehrung, sichern, Spaeher, Spi

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