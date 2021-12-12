لماذا لا تسقط الغيوم؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من الولايات المتحدة وفيه يسأل تيري باركر عن سبب عدم سقوط الغيوم من السماء.
تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد إلى أكثر من 34 درجة مئوية. وبصرف النظر إن كنت تعيش في ألمانيا أو خارجها، إليك هذه النصائح لمواجهة موجة الحر.
أمام مؤتمر ليبيا الثاني في برلين مهمة أولى تتمثل في مساعدة الليبيين على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري. لكن المؤتمر تواجهه قضية شائكة هي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والخيارات إزاءها صعبة للغاية.
ليس فيروس كورونا فقط من يجبر الناس على البقاء في المنازل. فهناك سحابة آتية من صحراء غرب أفريقيا عبرت المحيط الأطلسي وغطت جزيرة بورتوريكو وضربت جنوب فلوريدا والجزء الأكبر من كوبا. إنها الأكبر من هذا النوع منذ نصف قرن.
فيما يبدو خطوة مبكرة وحتى مفاجئة لعدد من المحللين بعثت إدارة الرئيس جو بايدن بإشارات حول توجهاتها إزاء الأزمة الليبية واللاعبين الإقليميين والدوليين المؤثرين فيها. لكن تضاريس الأزمة الليبية معقدة.
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