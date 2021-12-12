لماذا لا تسقط الغيوم؟

مع حلول فصل الصيف.. كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديد؟

تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد إلى أكثر من 34 درجة مئوية. وبصرف النظر إن كنت تعيش في ألمانيا أو خارجها، إليك هذه النصائح لمواجهة موجة الحر.