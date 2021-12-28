لماذا لا تزال المرأة بعيدة عن سباقات الفورمولا ـ1؟

بنبرة صوت مليئة بالثقة، بدأت صوفيا فلورش حديثها لـ DW قائلة: "أؤكد لك أني سأسير نحو البطولة، إذا سُمح لي بذلك!". نجت سائقة السباقات الألمانية من حادث مروع خلال مشاركتها في إحدى سباقات فورمولا-3 في ماكاو، في الصين، قبل ثلاث سنوات. غير أنها عادت إلى القيادة أكثر إصراراً على الوصوب إلى سباق الفورميلا ـ1، بأي ثمن كان وإذا سُمح لها بذلك، على حد قولها.

على الرغم من أنه يُسمح لكل سائق سباقات محترف، بغض النظر عن الجنس، بالجلوس في قمرة القيادة، إلا أن رياضة السيارات يهيمن عليها الذكور. رغم العدد المتزايد من المهندسات، وسائقات الاختبار والمشرفين، غيرأن الواقع في مضمار السباق، يبقى مختلفاً. إذ لا تكاد تلعب النساء دوراً في هذا المجال على الإطلاق. فقط 1.5 في المائة من جميع الرياضيين المرخصين في رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم هم من الإناث. لكن هل كان ذلك مقصوداً منذ عقود؟

المرأة جوهرة جميلة ولكن ليس لها مكان في مضمار السباق. تقول صوفيا فلورش لـ DW: "إن الجيل الأكبر سناً بشكل متزايد لا يدعم نجاح النساء في الفورمولا ـ1". "إنه الجيل ذو الشعر الأبيض. إنهم من زمن آخر، حيث تسود هذه الصورة عن سائق السباقات القاسي، المتعرق والمجتهد في السباق، وكذلك أن يكون رجلاً. لا يمكن رؤية التغيير في عيونهم".

حاجة الفتيات "للمرأة" القدوة!

بدأت صوفيا فلورش، مشوراها مع سباق السيارات في سن مبكرة جداً. عندما كانت في الرابعة من عمرها، جلست في سيارة لأول مرة، ولم تترك رياضة السيارات منذ ذلك الحين. تقول وهي يضحك: "ذلك يجري في دمي".

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تدعم فلورش مبادراة الاتحاد الدولي للسيارات FIA. وتقول: "طالما لا يوجد سوى رجال يقودون السيارات في المضمار، فمن الصعب على الفتاة أن تجد قدوة لها ويمكن أن تقول في داخلها: "أمي، أريد أن أبدأ بممارسة الرياضة أيضا". لهذا السبب هناك حاجة إلى المتسابقات الإناث. فلورش مقتنعة بأنه "بمجرد وجود امرأة ناجحة في الفورمولاـ 1، يكون هذا نجاحاً أكيداً".. هي نفسها لا تزال تحلم بالوصول إلى الفورمولا ـ1، حتى لو كانت تعلم أن الأمر لا يعتمد فقط على قدرتها.

من وجهة نظرها ترى فلورش أن انضمام المزيد من الفتيات إلى الفئات العمرية الناشئة وترقيتهن بنفس الطريقة التي يتم بها ترقية المواهب الذكورية، قد يكون مسألة وقت فقط قبل أن تصل المرأة إلى الفورمولا ـ1 مرة أخرى. وتضيف أن هذا يتطلب تكافؤ الفرص، وتضيف: "يجب أن تحصل النساء على نفس الدعم الذي يحصل عليه الرجال. إذا كان هناك رعاة وشركات وفرق تؤمن بالمرأة، عندها يمكننا صنع التاريخ" ، كما تقول الفتاة البالغة من العمر 21 عاماً.

يذكر أن آخر امرأة جلست في قمرة القيادة في سباق الجائزة الكبرى هي السائقة الإيطالية ليلا لومباردي قبل 45 عاماً.

ميلاني لاست/ إ.م