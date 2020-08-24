 لماذا كان الفوز بالثلاثية أكثر إثارة لدى فليك من الفوز بكأس العالم؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.09.2020

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رياضة

لماذا كان الفوز بالثلاثية أكثر إثارة لدى فليك من الفوز بكأس العالم؟

رغم مشاركته في فوز ألمانيا بكأس العالم 2014، إلا أن هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ يرى أن فوز فريقه بثلاثية الدوري المحلي وكأس ألمانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا كانت أحداث أكثر إثارة من الفوز بكأس العالم في البرازيل 2014.

هانزي فليك يرفع كاس بطولة دوري أبطال أوروبا

كانت لحظات الفوز بالثلاثية هي الأكثر إثارة في حياة هانزي فليك بأكثر مما كان عليه الحال عندما فازت ألمانيا بكأس العالم 2014

قال هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ إن أكثر اللحظات إثارة في حياته، لم تكن لحظة إطلاق صافرة النهاية في ريو بنهائي كأس العالم 2014 عندما فازت ألمانيا باللقب، وكان وقتها يعمل كمدرب مساعد ليواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني، وإنما تلك اللحظة التي فاز فيها بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ كمدرب للفريق ولحظتي الفوز بالبطولات الألمانية.

مختارات

تلقى مدرب لبايرن ميونيخ هانزي فليك المديح من المهاجم المخضرم توماس مولر. ففي أحدث مقابلة معه قال مولر الذي استعاد مستواه تحت قيادة فليك، إن الأخير طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته، مشبها إياه بالإسباني غوارديولا.

أكد هانزي فليك، مدرب بايرن ميونيخ، أن فريق "ليون أزعجنا وضغط علينا"، مضيفا "أفلتنا بالفوز ببعض الحظ". وأشاد فليك بأداء نجمه سيرغي غنابري، وقال نريد الآن استكمال الثلاثية وسنبذل كل ما بوسعنا للفوز على باريس سان جرمان.

واضاف فليك في تصريحات لموقع صحيفة "بيلد" الرياضية: "كان الأمر رائعاً في ذلك الوقت، لقد شاركت بالفعل في الفوز ببطولات قبل كأس العالم 2014، وكنت هادئاً نسبياً قبل المباريات وخلالها. لكن مع بايرن كان الوضع مختلفاً، كان وضعاً مميزاً للغاية: كنت مسؤولاً عن الفريق وعن الطاقم بأكلمه لذلك كان الأمر مختلفاً".

ويضيف المدرب الألماني بالقول: "كنا نتمتع بالكثير من المرح خلال العمل والتدريبات، لكننا نعلم أن هناك الكثير من العمل مايزال في انتظارنا. كان العمل الجماعي رائعاً، الجميع يساهم بكل قوته بشكل مثالي. هذا شيء أستمتع به.. ببساطة: هناك ثقة كبيرة بين أفراد الفريق، يصاحبها الكثير من الجودة في تنفيذ العمل المطلوب من كل فرد. أدرك الجميع أنهم جزء من شيء خاص، شيء يريدون المساعدة في إنجازه ببذل أكبر جهد ممكن". وفاز فريق بايرن ميونخ ببطولتي ألمانيا للدوري والكأس، تبعها بدوري أبطال أوروبا.

ولم يكن الأمر سهلاً بهذا الشكل دائماً، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خسر بايرن ميونيخ 5-1 أمام إنتراخت فرانكفورت واضطر المدرب نيكو كوفاتش إلى الرحيل بعد الهزيمة ليتولى فليك زمام الأمور وتبدأ سلسلة من النجاحات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فليك يأسف لشيء واحد فيقول: "لقد حققنا نجاحاً هائلاً، لكننا كنا نفتقد مشاعر الجماهير في الملعب. تخيل ما كان سيحدث لمشجعينا بعد الفوز بالبطولة أو بعد انتصار 8: 2 على برشلونة. للأسف لا يمكننا تغيير الظروف الحالية".

ويضيف فليك: "تقبلنا الوضع الحالي بسبب كورونا بشكل مثالي وأصبح علينا التعايش معه. علينا أيضاً التكيف معه مرة أخرى ومع العودة إلى التدريبات وهو أمر يحتاج إلى قوة عزيمة وانضباط.

ع.ح/ ع.غ

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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