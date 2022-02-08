لماذا علينا أن نشرب عصير الجزر يومياً؟

يشتهر الجزر بمحتواه العالي من بيتا-كاروتين، وهو الذي يمنح الجزر لونه النابض بالحياة. عصير الجزر فاتح للشهية. وتطلق عملية العصر مادة كاروتينويد المضادة للأكسدة. لكن هذا ليس كل شيء! فيما يلي فوائد أخرى لهذا النوع من العصير، أوردتها مجلة Vital الألمانية التي تعنى بصحة ولياقة المرأة:

يقوي النظر

يحتوي الجزر على نسبة بيتا-كاروتين أكثر من أي خضروات أخرى. يتحول هذا المركب النباتي إلى فيتامين "أ" في الجسم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين. ويشتهر فيتامين "أ" بقدرته على حماية العينين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض العين مع التقدم بالعمر مثل إعتام عدسة العين (الماء الأبيض) والجلوكوما (الماء الأسود).

ويحسن فيتامين "أ" الرؤية الليلية بشكل كبير. ولكن إذا كانت مشكلات الرؤية غير مرتبطة بفيتامين "أ"، فمن المحتمل ألا تتحسن الرؤية بغض النظر عن كمية العصير التي يتم تناولها.

يدعم المناعة

يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من فيتامين "سي"، المهم لجهاز المناعة لمساعدته على منع الالتهابات. وكمضاد قوي للأكسدة، يقي فيتامين "سي" من الإجهاد التأكسدي ويساهم أيضاً في تكوين خلايا الدم البيضاء التي تلعب دوراً حيوياً في محاربة وصد مسببات الأمراض.

من أجل نضارة البشرة

يحمي فيتامين "أ" خلايا الجلد من الجذور الحرة وبالتالي فهو عامل مهم في نمو خلايا الجلد، حيث يساعد على تعويض الخلايا الميتة ويساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة، ما يقلل من الالتهابات ويعزز التئام الجروح. كما تحمي النسبة العالية من بيتا-كاروتين البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ما يساعد على تقليل حروق الشمس.

حتى يمتص الجسم فيتامين "أ" بشكل أفضل، ينصح بإضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت بذر الكتان إلى العصير.

تحذر دراسة لجامعة ولاية أوريغون من أن تناول كميات كبيرة من عصير الجزر قد يؤدي إلى إصفرار الجلد.

مشاهدة الفيديو 01:05 عصير الجزر...لبشرة نضرة تشع جمالاً وجاذبية

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الجزر على تنظيم مستوى السكري في الدم. ويعود ذلك لأن مرضى السكري يمكنهم امتصاص السكر الطبيعي في الجزر بسهولة ودمجها في النظام الغذائي اليومي. وعلى الرغم من أن عصير الجزر يحتوي على السكر والكربوهيدرات، إلا أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم، ذلك لأن الجزر غني بالألياف والكاروتين. وتحتوي الألياف الغذائية على عدد أقل من الكربوهيدرات القابلة للهضم، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم ويسبب فقط ارتفاعاً تدريجياً في مستويات السكر في الدم، ولا يكون ذلك الارتفاع بشكل سريع مرة واحدة.

يساعد على الهضم

يحتوي عصير الجزر على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتقوي الجهاز الهضمي. ويحفز كوب من عصير الجزر قبل الطعام العصارة الهاضمة ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة بشكل أفضل.

وتلعب الألياف دوراً مهماً في صحة الجهاز الهضمي، فهي تسهل إخراج الفضلات وتقلل من خطر حدوث الإمساك.

ويقي عصير الجزر من بعض أمراض الجهاز الهضمي، حيث أن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف يعد أحد العوامل المسببة للإصابة بالتهاب القولون.

ينظم مستوى الكوليسترول في الدم

ثبت أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يخفض مستويات الكوليسترول. لا تؤدي النسبة العالية من الألياف إلى تعزيز الهضم فحسب، بل تساعد أيضاً على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق اتحادها مع الكوليسترول وفرزها معها خارج الجسم.

يلتصق الكولسترول "الضار" بجدران الشرايين ويسدها، الأمر الذي يؤدي إلى ألم الصدر أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية مثل الجزر يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

خ.س/ص.ش