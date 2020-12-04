 لماذا عليك ألا تخلد للنوم دون إطفاء التدفئة المركزية؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.12.2020

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صحة

لماذا عليك ألا تخلد للنوم دون إطفاء التدفئة المركزية؟

برد قارس في الشوارع ينخر العظام، يجعل المرء يحث الخطى للوصول إلى بر الأمان حيث العائلة والدفء: البيت. ولكن مهلاً فهناك عادة منزلية في ليالي الشتاء قد تؤدي لمخاطر لا تحمد عقباها: النوم وجهاز التدفئة المنزلية يعمل.

Temperaturregler an einem Heizkörper

تناقلت وسائل إعلام ألمانية عدة مادة صحفية لمجلة "الصديقة" الألمانية (Freundin) التي تُعنى بمواضيع النساء، فحواها نصيحة بعدم الخلود للنوم دون إطفاء جهاز التدفئة المركزية.

مختارات

ربطت نتائج دراسة كورية جنوبية بين احتمال إصابة النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث بمتلازمة الأيض، كما أشارت الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في الإصابة بهذا المرض.

التناوب المستمر بين البرودة والحرارة يؤدي إلى تهيج الجلد بشدة في الشتاء. وينحو المرء في الشتاء إلى الراحة والاسترخاء في البيت، ما يعني ممارسة أقل للرياضة وتغذية غير صحية، وكل ذلك يؤثر سلباً على الجلد، حسب المجلة.

التدفئة الزائدة عن الحد تؤدي إلى جفاف الجلد وتهيجه، وخاصة لمن يعانون من أمراض سابقة كالصدفية. وقد ثبت علمياً أن الإنسان يخلد للنوم بطرق أسرع وبشكل أفضل عندما تكون درجة حرارة الغرفة بين 15 و18 درجة مئوية. وهذا يحفز عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ويحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية.

وتنصح المجلة بتهوية الغرفة قبل النوم وبعد الاستيقاظ. وجود جهاز تطريب الجو، الذي يرفع من درجة رطوبة الغرفة، أمر مفيد. وبعض تلك الأجهزة مدمجة في جهاز التدفئة المركزي بشكل مباشر.

خ.س/ أ.ح

  • Hautkrebs Untersuchung

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تبين من خلال دراسة حديثة، أعدها باحثو معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث، أن التعرض لكمية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب على مدى فترة طويلة الإصابة بسرطان الجلد.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.

  • Deutschland Arbeiter auf einer Baustelle in Berlin

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

  • Straßenbau Deutschland

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.

  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )


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