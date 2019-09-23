لماذا علم ليفانوفيسكي بصفقة كوتينيو قبل إعلانها؟

يبدو أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كان أول لاعبي نادي بايرن ميونيخ الألماني الذين أُخبروا بانتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى كتيبة المدرب نيكو كوفاتش. وأفادت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن إدارة النادي الألماني أبلغت ليفاندوفسكي بالأمر قبل يومين من إغلاق صفقة إعارة اللاعب البرازيلي من برشلونة، وإعلانها رسميا.
وكان الدولي البولندي الذي تألق منذ بداية الموسم الحالي (أحد عشر هدفاً في ثماني مباريات)، قد طالب إدارة النادي علناً وفي أكثر من مناسبة بتعزيز خطوط الفريق بصفقات انتقال جديدة. إذ سبق له أن قال في مقابلة صحفية على هامش جولة النادي في الولايات المتحدة في تموز/ يوليو الماضي: "آمل أن تعزز إدارة النادي صفوف الفريق، لكن ليس بلاعبين جدد فقط، بل وبلاعبين من قمة كرة القدم. هذه هي رغبة لاعبي بايرن وأتمنى أن تتحقق في الأيام المقبلة".
خلال مباراة بايرن الأخيرة مع فريق نادي كولونيا التي انتهت بفوز البايرن برباعية نظيفة، اتضح جلياً أن ليفاندوفسكي يجيد التفاهم مع نجم بايرن ميونيخ الجديد، حيث منح الفرصة لزميله البرازيلي الجديد كوتينيو لتسديد ضربة جزاء، وبالتالي ساعد كوتينيو في تسجيل أول أهدافه بقميص بايرن ميونيخ.
عن هذا يقول ليفاندوفسكي: "كنت سعيداً لأنه سجل أول أهدافه ودخل قائمة الهدافين في البوندسليغا لأول مرة. الآن بات كوتينيو ينتمي حقاً إلى بايرن ميونيخ"، فيما تحدث كوتينيو نفسه بعد ذلك عن التفاتة كبيرة من قبل اللاعب البولندي البالغ 31 عاماً.
ويبدو أن التعاقد مع البرازيلي أثار حماس ليفاندوفسكي للاستمرار في اللعب لصالح صاحب الرقم القياسي في الحصول على لقب البوندسليغا، فمدد عقده مع النادي نهاية آب/ أغسطس الماضي حتى 2023. وقال المهاجم الذي لوح خلال السنوات القليلة الماضية بالرحيل عن النادي البافاري: "أنا متأكد من أن بايرن ميونيخ هو مكاني الصحيح تماماً".
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
أصغر مدير في تاريخ "البوندسليغا"
اعتزل أولي هونيس عالم الساحرة المستديرة بعمر لم يتجاوز السابعة وعشرين سنة، وذلك بسبب إصابة قوية في الركبة. وفاز أولي هونيس كلاعب بكأس العالم سنة 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية. وأصبح هونيس أصغر مدير للنادي في تاريخ البوندسليغا، حيث عينه رئيس بايرن ميونيخ آنذاك ويلي هوفمان في ذلك المنصب المهم في الفريق.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
موهبة إدارية منذ الصغر
حتى أثناء فترة لعبه فوق المستطيل الأخضر، أثبت أولي هونيس موهبته الإدارية، فقد ساهم سنة 1978 في حصول بايرن ميونيخ على اتفاقية رعاية مع شركة في مسقط رأسه مدينة أولم، التي تقع في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
أول صفقة كبيرة
عندما تولى أولي هونيس منصب مدير نادي بايرن ميونيخ، كان يتحتم على النادي دفع ديون بلغت قيمتها سبعة ملايين مارك ألماني (العملة آنذاك). وقال هونيس عن تلك المرحلة "الشيء الأهم كان هو جعل بايرن ميونيخ بلا ديون". وانتعشت خزائن النادي البافاري بمبلغ 11 مليون مارك بعدما نجح أولي هونيس في بيع النجم كارل هاينز رومينيغه، ما ساعد مدير بايرن ميونيخ في تسديد ديون الفريق كاملة.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
العدو اللدود ليميك
كان ويلي ليميك (يمين الصورة) عدو أولي هونيس اللدود، فقد أطلق ليمك، الذي كان يشغل منصب مدير فريق فيردر بريمن في منتصف فترة الثمانينيات عدة تصريحات قوية ضد هونيس على غرار "الغطرسة التي لا يمكن تجاوزها"، في حين رد عليه هونيس بـ "المُحرض".
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
شجار مع داوم
من الأمور الحافلة أيضاً في مسيرة أولي هونيس هو شجاره مع مدرب فريق كولونيا كريستوف داوم، ففي برنامج رياضي كان يُذاع على القناة الألمانية الثانية، قال أولي هونيس وهو ينظر إلى ديكور الاستوديو "أنت تُبالغ في تقدير نفسك، يجب أن تنظر إلى فوق وترى أنّ هذه كرة وليست هالة". بينما رد عليه داوم قائلاً "حتى أصل إلى مقياس المبالغة (الذي تتحدث عنه)، يجب أن يكون عمري مائة سنة".
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
علاقة خاصة مع هاينكس
اعترف أولي هونيس أن "الانفصال المبكر عن يوب هاينكس سنة 1991 كان من أسوأ أخطائي". بيد أن هونيس استفاد من الخطأ، وتعاقد مع يوب هاينكس لتولي تدريب بايرن ميونيخ، حيث قاد المدرب الألماني الفريق البافاري إلى الفوز بعدة ألقاب. وتجمع أولي هونيس علاقة صداقة وثيقة مع يوب هاينكس.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
الثلاثية التاريخية
ستبقى سنة 2013 خالدة في ذهن أولي هونيس ومشجعي بايرن ميونيخ على حد سواء، إذ قاد المدرب يوب هاينكس الفريق البافاري إلى الفوز بثلاثية تاريخية: لقب الدوري الألماني لكرة القدم، كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
يساعد في أوقات الحاجة
يُقدم أولي هونيس يد المساعدة قدر استطاعته إلى من يحتاجها، فقد استفادت بعض الفرق الكروية من كرمه على غرار فريق سانت باولي ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
متقلب المزاج
علاقة أولي هونيس مع الجماهير متناقضة نوعاً ما، ففي بعض الأحيان يُقدم نفسه كواحد من القريبين من الجماهير (انظر الصورة)، ويُوزع عليهم النقانق. في حين يصيبه الغضب في أوقات آخرى ويُعبر عن ذلك علنية.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
دموع أثناء أزمة التهرب الضريبي
في الاجتماع السنوي العام سنة 2013 لم يشعر أولي هونيس بالخجل من ذرف دموعه أمام الملأ، ففي تلك الفترة كانت التحقيقات جارية مع هونيس بسبب قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة بايرن ميونيخ.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
ثلاث سنوات ونصف في السجن
سنة 2014 أُدين أولي هونيس بتهمة التهرب الضريبي (28.5 مليون يورو)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وقرر هونيس عدم استئناف قرار المحكمة ودخل السجن، وأمضى فيه نصف العقوبة وخرج سنه 2016. وفي نفس السنة أيضاً، أصبح هونيس مرة أخرى رئيساً لبايرن ميونيخ.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
آراء متباينة
منذ سنوات، يُشكل أولي هونيس مع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه رئاسة مزدوجة. ولا يُعبر الشخصان دائماً عن رأي مُوحد، فمثلاً يُعبر هونيس عن دعمه الواضح لمدرب الفريق نيكو كوفاتش، بينما يُوجه رومينيغه انتقادات علنية إلى المدرب الكرواتي الشاب.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
وقت أكثر لسوزان
استطاع أولي هونيس تحويل بايرن ميونيخ إلى علامة تجارية عالمية. هكذا لخص المدرب الألماني يوب هاينكس فترة إشراف هونيس على النادي البافاري. وأعلن هونيس في وقت سابق أنه سيرحل على النادي خلال سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، حيث سيكون بمقدرته قضاء كثير من الوقت مع زوجته سوزان، التي يرتبط بها منذ سنة 1973.
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أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ
مُحب للغولف
تُعد ممارسة الغولف من الهوايات المُفضلة لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي يقول عن هذه الهواية "أعتقد أن لاعبي كرة القدم بمقدورهم أن يكونوا لاعبي غولف من الطراز الجيد"، وأضاف: "أولاً، جميعهم رياضيون للغاية. وثانيا لديهم شعور معين بلمس الكرة، ما يعني أن لديهم ميزة ضرب الكرة دون الحاجة للقيام بتمارين كثيرة". إعداد: شتيفن نيستلر/ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان