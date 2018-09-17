 لماذا رفع أحد منقذي ″فتية الكهف″ في تايلند قضية على إيلون ماسك؟ | سياسة واقتصاد | DW | 17.09.2018

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سياسة واقتصاد

لماذا رفع أحد منقذي "فتية الكهف" في تايلند قضية على إيلون ماسك؟

في تصعيد للتراشق الكلامي بين غواص بريطاني ساعد في عملية إنقاذ صبية الكهف التايلاندي وبين الملياردير الشهير إيلون ماسك، رفع الاول دعوى قضائية على الأخير بتهمة لا تخطر على البال.

Elon Musk (Reuters/J. Skipper)

رفع الغواص البريطاني فيرن أونسورث، الذي ساعد في عملية الإنقاذ الشهيرة لمجموعة من الصبية في كهف في تايلند، دعوى قضائية على الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مدعياً أن الأخير اتهمه على حسابه في "تويتر" بأنه "غلماني" (مولع جنسياً بالأطفال). ويطالب أونسورث بتعويض قدره 75 ألف دولار وأن يتوقف ماسك عن ادعاءات مماثلة.

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وجاءت ادعاءات ماسك بعد مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية وصف فيها أونسورث عرض سابق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إرسال غواصة صغيرة للمشاركة في عملية إنقاذ فتية الكهف في تايلاند بأنها "حيلة" دعائية. وقال فيرن في تموز/ يوليو الماضي إن "الغواصة لم يكن لديها أي فرصة للنجاح"، مشيراً إلى أن ماسك "لم يكن لديه تصور حول ممر الكهف. فطول الغواصة يبلغ حوالي خمسة أقدام و6 بوصات ولذلك فإنها لم تكن لتتمكن من الحركة حول الزوايا أو عبور أول خمسين متراً داخل الكهف ... هذه كانت مجرد حيلة دعائية".

وكان أونسورث جزءاً من فريق دولي من خبراء الغوص في الكهوف الذين أنقذوا 12 صبيا مراهقاً ومدربهم. وظل فريق كرة القدم "وايلد بورز" عالقاً في الكهف لأكثر من أسبوعين .

خ.س/ ي.أ (رويترز، د ب أ)

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (picture-alliance/AP/Thailand Government Spokesman Bureau)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    من وراء زجاج

    يطمئن أقارب الأطفال وذويهم على صحتهم من وراء الزجاج؛ إذ لا يُسمح لجميع الأطفال بضم ومعانقة أسرهم، لخوف الأطباء من احتمال إصابة بعضهم بعدوى رئوية.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (picture-alliance/AP/Thailand Government Spokesman Bureau)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    لغة الجسد

    يخضع الأطفال لفحوص طبية في المشفى. ويرتدي بعضهم أقنعة الفم الواقية، غير أن لسان حالهم وحركاتهم تفصح بما لا يستطيعون نطقه: نحن بحالة جيدة.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (Getty Images/AFP/Tang Chhin Sothy)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    "تمت المهمة بنجاح"

    "تمت المهمة بنجاح": هكذا عنونت الصحيفة التايلندية "The Nation" على صدر صفحتها الأولى. كما احتفل زملاء الأطفال في المدرسة مرددين نفس المقولة.

  • Höhlendrama Thailand (picture-alliance/dpa/AP/J. Lai)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    صلاة شكر

    بعد أن تمت العملية بنجاح أدى زملاء الأطفال في المدرسة صلاة شكر. وكانوا قد طلبوا من "الرب" في صلوات سابقة مساعدة زملائهم والتلطف بحيواتهم.

  • Bildergalerie Thailand Höhlenrettung (picture-alliance/AP Photo/Tham Luang Rescue Operation Center)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    غصة

    بعض الحزن يخيم على الأجواء بعد وفاة غواص سابق تابع للبحرية أثناء مهمة لتزويد المحاصرين بإمدادات داخل الكهف.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (Reuters/Thai Navy Seals)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    على مراحل

    وجرى إنقاذ ثمانية أطفال وفتية، وخرجوا محمولين على محفات، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين. ونجحت أمس الثلاثاء عملية إنقاذ الأربعة الباقين والمدرب.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (picture-alliance/Photoshot/Royal Thai Navy)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    نهاية سعيدة

    قام فريق من الغواصين الأجانب والقوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية بعملية الإنقاذ، وبذلك يكون الستار قد أُسدل على الدراما التي استمرت 18 يوماً. إعداد: مارتينو مونو/خ.س


مختارات

بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

وأخيراً نجحت عملية الإنقاذ الصعبة لإخراج فريق أشبال كرة قدم، المكون من 12 من الفتية ومدربهم، علقوا لمدة أسبوعين في كهف في تايلاند. DW تأخذكم في جولة مصورة في أجواء ما بعد إسدال الستار على الدراما التي حبست أنفاس العالم. (11.07.2018)  

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