لماذا حلم امتلاك منزل خاص مضر للبيئة؟

صديقة للبيئة ومخاطرها أقل.. تقنيات جديدة لتحلية المياه!

تستهلك تقنيات تحلية المياه كميات كبيرة من الطاقة فضلا عن أنها تشكل مخاطر على البيئة والحياة البحرية. بيد أن هذه التقنية تعد حيوية في المناطق الجافة والتي تعاني من ندرة في المياه العذبة.