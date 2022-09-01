 لماذا حلم امتلاك منزل خاص مضر للبيئة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 29.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

لماذا حلم امتلاك منزل خاص مضر للبيئة؟

منازل الأسر الخاصة باهظة الثمن، وتنتج الكثير من ثاني أكسيد الكربون في البناء وتهدر مساحة كبيرة. هل يمكن أن تصبح المساكن أيضا أكثر استدامة وعدلا اجتماعيا؟ من أين جاء تقليد التخطيط الحضري القائم على عدم المساواة؟

المزيد من المركز الإعلامي

مشروع لايفهاوس يقدم أول نموذج لمنزل صديق للبيئة في لبنان، من شأن دعم الحفاظ على البيئة وإستخدام الطاقة المستدامة.

منزل صديق للبيئة يوفر حلولاً لأزمات لبنان المتعددة 01.09.2022

فرار روس إلى جورجيا

فرار روس إلى جورجيا 22.03.2023

Markt DEU

هل يمكن للسوق إصلاح الأشياء؟ 22.03.2023

Credit Suisse

هل تلوح في الأفق أزمة مالية جديدة؟ 22.03.2023

المزيد صنع في ألمانيا

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - بنوك عملاقة ومنازل كبيرة جدا 29.03.2023

منازل صغيرة - العيش في أصغر المساحات

منازل صغيرة - العيش في أصغر المساحات 29.03.2023

متى يكون البنك مهما للاستقرار المالي؟

متى يكون البنك مهما للاستقرار المالي؟ 29.03.2023

Windenergie Copright: Skysales Power (schon insertiert!)

طاقة في السماء 22.03.2023

اقرأ أيضا

Air is pumped to the surface during a backwash in one of the dozens of pools where salt water begins the desalination process in the Via Maris desalination plant in Palmahim, south of Tel Aviv, Israel, 11 December 2007. The plant manager reports a one degree Celcius rise in the temperature of the Mediterranean Sea since the project began five years ago. In an area that lacks adequate natural water resources, and with rising temperatures, the plant manager says that in about five years they expect some 30 percent of Israel's water needs to be provided by desalination plants along Israel's coast. Foto: EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Report+++

صديقة للبيئة ومخاطرها أقل.. تقنيات جديدة لتحلية المياه! 22.03.2023

تستهلك تقنيات تحلية المياه كميات كبيرة من الطاقة فضلا عن أنها تشكل مخاطر على البيئة والحياة البحرية. بيد أن هذه التقنية تعد حيوية في المناطق الجافة والتي تعاني من ندرة في المياه العذبة.

Manager steht Wasser bis zum Hals | Verwendung weltweit

حين تصل تأثيرات تغير المناخ إلى خدمة الإنترنت المنزلي! 07.03.2023

دقت دراسة علمية جديدة ناقوس الخطر بشأن تأثيرات المناخ على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ يلحق تطرف الطقس في المحيطات والبحار الضرر الكبير على الكابلات البحرية ومساراتها.

Dokumentation Kaffee olé! - Das Beste von der Bohne Sendedatum: 18. Dezember 2022 Beschreibung: Erfinderische Kaffeepionier*innen und mutige Bauern gehen neue Wege. Sie entwickeln klimafreundliche Methoden, die für mehr Artenvielfalt auf Feldern, Plantagen und im Wald sorgen und den Bäuerinnen und Bauern ein gutes Einkommen sichern. Fotograf: © ZDF (Stills aus einer ZDF-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Kaffee, Kaffeeanbau, klimafreundlich, Lupinen, Kaffee-Alternative, Nachhaltigkeit, Honduras, Bioprodukte

قهوة رفيقة بالبيئة 30.11.2022

مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.

12.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Krefeld: Leere Batterien sind in der Sortierung der Firma Accurec Recycling GmbH zu sehen. Foto: Ina Fassbender/dpa

لماذا عليك تفادي رمي البطاريات مع النفايات المنزلية؟ 23.01.2023

مواد كثيرة علينا الحرص الشديد عند التخلص منها. من بينها البطاريات، خصوصا بطاريات الحواسيب والهواتف والسيارات والساعات اليدوية.