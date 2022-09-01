لماذا حلم امتلاك منزل خاص مضر للبيئة؟

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منازل الأسر الخاصة باهظة الثمن، وتنتج الكثير من ثاني أكسيد الكربون في البناء وتهدر مساحة كبيرة. هل يمكن أن تصبح المساكن أيضا أكثر استدامة وعدلا اجتماعيا؟ من أين جاء تقليد التخطيط الحضري القائم على عدم المساواة؟
تستهلك تقنيات تحلية المياه كميات كبيرة من الطاقة فضلا عن أنها تشكل مخاطر على البيئة والحياة البحرية. بيد أن هذه التقنية تعد حيوية في المناطق الجافة والتي تعاني من ندرة في المياه العذبة.
دقت دراسة علمية جديدة ناقوس الخطر بشأن تأثيرات المناخ على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ يلحق تطرف الطقس في المحيطات والبحار الضرر الكبير على الكابلات البحرية ومساراتها.
مزارعو بن مبتكرون يفتحون آفاقا جديدة في عالم إنتاج القهوة. إنهم يطورون طرقا صديقة للمناخ تضمن المزيد من التنوع البيولوجي في الحقول والمزارع والغابات وتضمن للمزارعين دخلاً جيدًا.
مواد كثيرة علينا الحرص الشديد عند التخلص منها. من بينها البطاريات، خصوصا بطاريات الحواسيب والهواتف والسيارات والساعات اليدوية.
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