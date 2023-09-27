لماذا حطم رجل زجاج 245 سيارة في هامبورغ خلال شهر واحد؟

لمدة شهر تقريبا أرعب محطم سيارات أصحاب السيارات في هامبورغ. وبحسب ما نشره موقع مجلة (فوكوس) الألمانية بدأ الأمر في أواخر نيسان/ أبريل، عندما تم القبض على الجاني من قبل الشرطةوهو يقود سيارته دون رخصة ويقال إن الشرطة صادرت مفاتيح سيارته.
بعد بضعة أيام ، قيل إن الجاني وهو شاب سوري اسمه فراس.أ البالغ من العمر 31 عاما جاء إلى الشرطة لأخذ مفتاح سيارته مجدداً. غير أنه بالطبع لم يحصل على ما جاء من أجله. الأمر الذي كما يبدو جعله يستشيط غضبا ليتوجه بعد أيام في أيار/ مايو إلى السيارات المركونة ويقوم بتحطيم زجاجها الأمامي. وحتى آواخر يونيو/ حزيران ألحق الضرر بـ 245 سيارة.
وقد تم اعتقاله عندما شاهده رجل شرطة يحطم زجاجسيارات مركونة مجدداً بمطرقة، كما فتش المحققون شقة الشاب، وعثرت الشرطة على مطرقة أخرى كأداة جريمة للمشتبه به وسلاح محظور.
وكانت شرطة هامبورغ قد كلفت عشرات المحققين المدنيين من مناطق أوسدورف وستلينغن وروثرباوم وألتونا من أجل القبض على محطم السيارات.
وفي 23 آب/ أغسطس، هاجم فراس أ. امرأة تبلغ من العمر 84 عاما في مركز التسوق أوسدورفر بورن أثناء وقوفها أمام ماكينة الصراف الآلي لسحب الأموال. وأصيبت المتقاعدة بجرح وكدمات عديدة في يدها نتيجة الهجوم والتعرض للسرقة. وبمساعدة الكاميرات الأمنية، تم التعرف على فراس أ. باعتباره الجاني في هذه القضية ايضا.
وفيما يتعلق بالسيارات المحطمة، قرر القاضي أن اثني عشر زجاجا أماميا مدمرا لا تكفي لتبرير السجن . وحتى بعد الاتهام بالسرقة، لم يتم إصدار مذكرة توقيف "لعدم وجود أسباب للاعتقال". ومع ذلك، لا توجد "أدلة" على وجود خطر الهروب.
الشرطة "عاجزة عن الكلام"
شرطة هامبورغ، التي تعرفت على الجاني في الحادثتين، كانت أيديها مقيدة بشكل قانوني تقريبًا، وفقًا لصحيفة "بيلد". يقول رئيس اتحاد الشرطة الألمانية في ولاية هامبورغ، توماس يونغفر: "بينما قامت الشرطة بعملها هنا، يبدو أنه لا يزال هناك مجال للقضاء، ومن المرجح أن يمارسوا الرحمة بدلاً من إقامة العدالة. وهذا يتركك عاجزا عن الكلام."
ر.ض
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
صرح موسيقي وتحفة معمارية
استمرت أعمال بناء دار الموسيقى الكبيرة الجديدة (Elbphilharmonie) في حي "هافن سيتي" بهامبورغ حوالي 10 أعوام، تم افتتاحها رسميا 11 كانون الثاني/ يناير 2017. يتميز هذا المبنى بهندسته المعمارية الفريدة وهيكله الزجاجي الجميل، ويعتبر نقطة جذب سياحية جديدة في المدينة.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
هافن سيتي/ مدينة الميناء
تعتبر(Elbphilharmonie)، في منطقة هافن سيتي، من أكبر مشاريع التنمية الثقافية في أوروبا. شيدت الكثير من الأبنية والشقق السكنية الفخمة والحدائق والمتنزهات والأسواق في المنطقة منذ عام 2001. يظهر في الصورة الجزء الغربي باللون الأخضر الذي يمثل المشاريع المنجزة، ويمثل الجزء المركزي باللون الأزرق مشاريع قيد التنفيذ، أما الجزء الشرقي باللون الأحمر فيمثل الأعمال الإنشائية التي بدأت للتو.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
منطقة "ماوراء البحار"
ينقسم حي هافن سيتي إلى عدة مناطق منها منطقة "ماوارء البحار" الذي ستصبح القلب التجاري لهافن سيتي، ويوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة، مع مجموعة من المطاعم والفنادق والمحلات بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المميزة التي تتضمن صالة سينما ضخمة. وقد أنجز الجزء الشمالي كلياً إلا أن الجزء الجنوبي فما يزال قيد العمل.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
مركز "هافن سيتي" للرحلات البحرية
يعتبر مركز الرحلات البحرية "هافن سيتي" بوابة إلى العالم، حيث سيستبدل هذا المبنى المؤقت بمبنى آخر أكبر مع تشييد فندق ضخم هذا العام 2017.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
برج ماركو بولو
هو تحفة فنية معمارية أخرى في "هافن سيتي" بالقرب من دار الموسيقى (Elbphilharmonie). مؤلف من 17 طابقاً على ارتفاع 55 مترا، ويمكن مشاهدته من مسافة بعيدة. استكمل إنجاز هذا البناء عام 2010.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
الخط الساحلي
الآن، لدى هامبورغ نحو 10 كم من الامتداد على الواجهة المائية مع منتزهات متعددة. بداية من مركز الفن"دايشتورهالين" مروراً بجسور هافن سيتي وصولاً إلى منطقة "أوفيل غونيه".
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
المشهد الثقافي
لا يقتصر اهتمام هامبورغ على تنمية المدينة فقط وإنما الجانب الثقافي أيضا، إذ ستصل الاستثمارات الثقافية حتى عام 2020 في الأبنية الثقافية إلى ما يصل الـ1.6 مليار يورو. وتعتبر دار الموسيقى الجديدة مثالاً واضحاً، وهناك مباني أخرى مثل مركز الفن والمسارح وقاعات الحفلات التي شيدت مؤخراً.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
التنمية والتنوع السكاني
لسنوات عدة كانت هذه المنطقة مهملة، إلا أنها قد أنعشت من جديد بالوحدات السكنية الجديدة وصيانة وتجديد المباني القديمة وتطويرها والمبادرة بعدة مشاريع اجتماعية. تعرف هذه المنطقة في الوقت الحالي بتنوعها السكاني وإقبال العائلات والطلاب عليها.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
ألتونا
تنشأ منطقة جديدة أيضاً في منطقة "ألتونا الوسطى- Mitte Altona". حيث ستغلق محطة السكك الحديدية وستبنى آلاف الشقق السكنية في هذه المنطقة والمساهمة في حل الأزمة السكنية ونقص الشقق في المدينة الجذابة.
-
هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً
تغطية الأنفاق وتوفير مساحات جديدة
مساحة جديدة كبيرة ستتوفر لتشييد المنازل بفضل نظام تغطية جديدة للأنفاق في هامبورغ. حيث ستغطى ثلاثة أماكن من الطريق السريع (A7 ) المزدحم لتخفيف ضوضاء المرور. وسيتحول غطاء النفق إلى حدائق ومنتزهات تهدف لربط المناطق ببعضها البعض. إليزابيث يورك وارتنبيرغ / ريم ضوا.