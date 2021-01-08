 لماذا حذرت مجلة فوربس الشركات من توظيف العاملين في إدارة ترامب؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.01.2021

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منوعات

لماذا حذرت مجلة فوربس الشركات من توظيف العاملين في إدارة ترامب؟

تبعات اقتحام مؤيدي دونالد ترامب لمبنى الكونغرس مازالت مستمرة، ويبدو أن الرئيس المنتهية ولايته لن يتحملها وحده. فقد أصدرت مجلة فوربس "تحذيرا" للشركات من توظيف عدد ممن عمل سابقا مع ترامب. فمن المقصود هنا بالتحديد؟

زادت حدة الانتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد اقتحام مبنى الكونغرس

زادت حدة الانتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد اقتحام مبنى الكونغرس

في إنذار علني غير معهود، أصدرت مجلة فوربس الأمريكية "تحذيرا" للشركات التي ستسعى لتوظيف مسؤولين عملوا بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من التعرض إلى "الإضرار بالسمعة". 

مختارات

في أوّل إدانة من نوعها تصدر عن البيت الأبيض، شجبت متحدّثة "الانتهاكات" التي حدثت بعد اقتحام الكونغرس من قبل مناصرين لترامب، الذي دعا إلى "تضميد الجراح والمصالحة" مع تشديده في الوقت نفسه على أنّ الانتخابات "سُرقت" منه.

شكل اقتحام الكونغرس صدمة للدول الغربية، وخاصة ألمانيا التي شهد برلمانها (البوندستاغ) أيضا محاولة اقتحام من محتجين مناهضين لإجراءات الوقاية من وباء كورونا. وهو ما يثير التساؤل، عما إذا باتت الديمقراطية في خطر؟

    

وحذر مدير المحتوى ومحرر قسم الثروة بمجلة فوربس الأمريكية، راندال لاين، من أن اختيار الشركات توظيف أي من مسؤولي ترامب "سيؤدي إلى افتراض أن كافة المواد الإعلامية الصادرة عن الشركة أكاذيب"، وفقاً لمقال منشور حديثاً على موقع المجلة.

ففي أعقاب اقتحام لمقر الكونغرس مؤخرا، اعتبر لاين أن "الكذب المتكرر" من قبل ترامب ومسؤولي إدارته بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة بمثابة "الشرارة والبنزين"، على حد تعبيره.

إلا أن حديث لاين لم يقتصر على نتائج الانتخابات الأمريكية فقط. ففي المقال الذي حمل عنوان "لماذا نحمل من كذبوا من أجل ترامب المسؤولية"، قدم لاين ملخصاً سريعاً للأساليب التي اتبعها المسؤولين بإدارة ترامب في البيت الأبيض حيث قامت على "أكاذيب ومناورات وسهو ومبالغات"، على حد وصفه.

وذكر لاين أسماء المسؤولين الإعلاميين بإدارة ترامب الذي يرى أن عليهم تحمل المسؤولية.

ويأتي تحذير مجلة فوربس من موظفي ترامب عقب نشر تقارير إخبارية عن قلق الموظفين الحاليين بالبيت الأبيض بشأن توظيفهم في المستقبل، وفقا للنسخة الدولية من موقع مجلة بيزنس إنسايدر.

وصرح مسؤولين إداريين بالبيت الأبيض لموقع بوليتيكو بقلقهم من آثار اقتحام أنصار ترامب للكونغرس، حيث يخشى العاملون من "الإضرار بسمعتهم ووضعهم المالي ووظائفهم بالمستقبل".

وعقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن، قام بالفعل عدد من العاملين بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتقدم بالاستقالة كوزيرة التعليم بيتسي ديفوس ووزيرة النقل إيلاين شاو ومدير العاملين بالبيت الأبيض مايك مولفاني.

د.ب/خ.س

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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