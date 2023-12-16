لماذا تكون أصوات سكان بعض المناطق مرتفعة؟

لدى سفرك إلى إيطاليا أو العديد من البلاد العربية يمكن ملاحظة أن حديث الناس مع بعضهم يكون عاليا مقارنة بدول مثل النرويج أو ألمانيا. بحسب دراسة يمكن أن تتأثر مستويات الصوت في اللغات بمحيطها وبدرجة حرارة البلد فكيف ذلك؟

وفقا لدراسة لغوية جديدة، هناك صلة بين المناخ وتطور اللغة: فوفقا للدراسة، تؤثر درجات الحرارة المحيطة على لفظ أصوات الحروف والكلمات، وهذا هو السبب في أن اللغات غالبا ما تبدو أعلى صوتا في البلدان الاستوائية، في حين يتواصل الناس في الهواء البارد بصوت أهدأ، وفقًا لما نشر في مجلة PNAS Nexus.

"ببساطة،اللغاتفي المناطق الأكثر دفئا أعلى صوتا من تلك الموجودة في المناطق الأكثر برودة "، كما يقول الباحث في اللغويات سورين فيشمان من جامعة كريستيان ألبريخت في كيل الذي كتب الدراسة بالتعاون مع ثلاثة زملاء من جامعة نانكاي في تيانجين، الصين.

الحبال الصوتية تهتز بشكل أسوأ في البرد

يمكن تفسير التأثير على النحو التالي: تنتقل الكلمات المنطوقة عبر الهواء كموجات صوتية. وبالتالي، فإن الخصائص الفيزيائية للهواء تؤثر على مدى سهولة توليد الكلام أو سماعه.

يتم إنتاج الأصوات أثناء نطق بعض الحروف مثل "p" و "t" و "s" بشكل صامت أي دون اهتزاز صوتي للحبال الصوتية. من ناحية أخرى، تنشأ أصوات لدى نطقحروف أخرى مثل "b" و "d" و "z" عن طريق اهتزاز الحبال الصوتية.

في الهواء الجاف والبارد، تميل الحبال الصوتية إلى الجفاف وتجد صعوبة في إنتاج الاهتزاز اللازم للأصوات الصوتية. في الهواء الدافئ، من ناحية أخرى، يتم امتصاص الطاقة عالية التردد للأصوات التي تنشأ بدون اهتزاز الحبال الصوتية لأن الجزيئات تهتز بشكل أسرع في الهواء الدافئ. هذا سيجعل الصوت باهتا أو أقل تميزا.

استخدم الباحثون مقياسًا من 1 للأصوات الصامتة إلى 17لأحرف العلة المفتوحة مثل حرف "A" لتحديد ما يعرف باسم "Sonority"، أو ما يُعرف بـ"الكمية الصوتية"، بحيث يتم قياس كمية الصوت وفق سلم درجات بحسب علوها. وباستخدام هذه المنهجية تم تصنيف ما مجموعه 5293 لغة أو طريقة نطق، تم توثيق مفرداتها الأساسية في قاعدة بيانات Automated Similarity Judgment Programمثل بيانات برنامج حكم التشابه الآلي وفقا للصوت العالي أو الهادئ

ثم تم مقارنة هذه اللغات أو طرق النطق مع البيانات المتوسطة لدرجات الحرارة لمكان المنشأ المعني. وكانت النتيجة إظهار علاقة إحصائية واضحة وهي: متوسط الصوت الأعلى حول خط الاستواء، أي أن اللغات الأعلى صوتا موجودة هناك ، وفقا لمجلة Nature.

حرف العلة له تأثير

في المقابل، غالبا ما يكون للغات المستخدمة في المناطق الاستوائية علاقة متوازنة بين حروف العلة والحروف الساكنة: غالبا ما تتناوب الحروف الساكنة وحروف العلة الفردية في الكلمات.

يعتمد مدى ارتفاع أو هدوء اللغة أيضا على نسبة حروف العلة إلى الحروف الساكنة. تعتبر لغات ساليش "هادئة" بشكل خاص وهي لغة مستخدمة في شمال غرب المحيط الهادئ ، أي على الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية. هناك ، غالبا ما تفتقر الكلمات إلى حروف العلة: "płt" تعني "الدهون" و "pk'm" هو اسم البعوض.

على النقيض من ذلك، غالبًا ما تحتوي اللغات المتحدث بها في المناطق الاستوائية على نسبة توازن بين الحروف الصوتية والحروف الساكنة: في الكلمات، تتناوب الحروف الساكنة والحروف الصوتية بشكل متكرر. "Wehewehe" مثلاً تعني "شرح" باللغة أهل هاواي، و"Edo okuta" هو الاسم الذي يُطلق على "الحجر".

وفقا للدراسة، تبدو اللغاتو غرب إفريقيا "عالية" بشكل خاص. على سبيل المثال، اسم الفراشة في ياروبا ، والتي يتم التحدث بها في جنوب غرب نيجيريا ، هو "labalábá".

بالطبع، هناك بعض الاستثناءات: في بعض مناطق أمريكا الوسطى وفي مناطق جنوب شرق آسيا، هناك لغات ذات صوت منخفض إلى حد ما - على الرغم من المناخ الدافئ السائد هناك.

وفقا للخبير فيشمان تظهر هذه الاستثناءات أن تأثيرات درجة الحرارة على الصوت تتطور ببطء فقط وتشكل أصوات اللغة فقط على مدى قرون أو حتى آلاف السنين.

هل تتكيف اللغة مع البيئة؟

تشير البحوث إلى أن البيئة، وبشكل خاص درجة الحرارة، قد تكون لها تأثير طويل الأمد على مستوى الصوت والهيكل اللغوي للغات. وهذا يضع تساؤلات حول الافتراضات السابقة ويفتح آفاقًا جديدة لفهم التفاعل بين اللغة والبيئة. . "لفترة طويلة، افترض الباحثون أن الهياكل اللغوية قائمة بذاتها ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال بالبيئة الاجتماعية أو الطبيعية" بيد أن هذه الدراسة الآن أثبتت عدم صحة هذا الافتراض". يقول اللغوي فيشمان.

اعده للعربية : علاء جمعة