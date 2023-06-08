لماذا تقلقنا وسائل التواصل الاجتماعي

قضية أميني ـ الاحتجاجات في إيران تتواصل وتصاعد التوتر مع الغرب

تواصلت الاحتجاجات في إيران لليلة العاشرة احتجاجًا على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها، وارتفع مستوى التوتر بين طهران ودول غربية ووصل إلى استدعاء سفراء وفرض أو المطالبة بفرض عقوبات على إيران، التي رفضت الانتقادات الغربية.