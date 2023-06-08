 لماذا تقلقنا وسائل التواصل الاجتماعي | صحتك بين يديك | DW | 08.06.2023

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صحتك بين يديك

لماذا تقلقنا وسائل التواصل الاجتماعي

إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، واتس أب - الإشعارات المستمرة تشتت الدماغ. وهذا مرهق جدا، حتى لو لم نلاحظ ذلك في البداية.

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