لماذا تقلقنا وسائل التواصل الاجتماعي

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إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، واتس أب - الإشعارات المستمرة تشتت الدماغ. وهذا مرهق جدا، حتى لو لم نلاحظ ذلك في البداية.
تستخدم الشركات الناشئة تقنيات الربط والتشفير في تصميم تطبيقات التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لأن تكون أكثر صحية وأمانا وديمقراطية. لكن هل تستطيع منافسة التطبيقات المسيطرة لعمالقة التكنولوجيا؟
تواصلت الاحتجاجات في إيران لليلة العاشرة احتجاجًا على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها، وارتفع مستوى التوتر بين طهران ودول غربية ووصل إلى استدعاء سفراء وفرض أو المطالبة بفرض عقوبات على إيران، التي رفضت الانتقادات الغربية.
أعلن توم هولاند نجم أفلام "سبايدرمان" مقاطعته منصات التواصل الاجتماعي لينضم لمشاهير كثيرين آخرين فعلوا نفس الأمر. وكشفت أبحاث أن التخلص من "السموم الرقمية" قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة.
في نتيجة يتوقع أن تعيد النظر في بعض الأفكار "السلبية" المرتبط بحقن البوتوكس، توصلت دراسة حديثة إلى تأثير إيجابي للبوتوكس على الاكتئاب والمشاعر السلبية. النتيجة اعتمدت على تجربة علمية شارك فيها العشرات ولمدة طويلة.
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