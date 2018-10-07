لماذا تغلق المحلات مبكراً في ألمانيا؟

على صفحة قوانين العاصمة يُقرأ النص التالي: "يجب أن تبقى محلات البيع التي تتأخر في الإغلاق ليلاً في برلين مغلقة يوم الأحد، وينطبق هذا على المحلات التي تبيع أكثر من مجرد الزهور والصحف والخبز ومنتجات الألبان، وهذا الأمر يطبق بموجب قرار المحكمة الإدارية العليا". يبدو الأمر صارماً وصادماً، لكنّ الحقيقة هي أن المدن الألمانية ترتاح يوم الأحد وتخلو من كل شيء تقريباً، بل إنّ محلات بيع الخبز التي تفتح في الثامنة صباحاً تغلق في منتصف النهار.

هذا القانون ليس جديداً، إلا أن السلطات تشددت في تطبيقه منذ العام الفائت. صحيفة "تاغس شبيغل" نشرت مقالاً تابع أحوال الناس في منطقة نويكولن ببرلين العاصمة، فوجدت أن كثيراً من أصحاب المحلات معنيون بالعمل في يوم الأحد، لذا هم يفتحون محلاتهم بشكل شبه قانوني، فيتركون الباب موارباً وضوءاً صغيراً في داخل المحل، ولا يفتحون كل الواجهات الزجاجية ولا ينيرونها. ولدى سؤالهم عن هذه المخالفة، أكد أغلبهم أن يوم الأحد هو من أحسن الأيام في البيع.

وطبقاً لتحقيق نُشر في موقع "فيسن" الإلكتروني الألماني، ورغم أنّ مواعيد البيع واضحة وصريحة، إلا أن محلات بيع المواد الغذائية الكبرى (سوبر ماركت) لها استثناءات خاصة بناءً على طلبات المناطق السكنية وطبقاً لالتماس رسمي يتقدم به مدير الفرع في منطقة معينة، فتتحول ساعات الفتح عادة من الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة أو العاشرة ليلاً، بدلاً من الثامنة مساءً.

محلات السوبرماركت، يمكن ان تخصص لها اوقات فتح اضافية في بعض المدن

وزارة العدل الاتحادية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وضعت القواعد التالية:

1. تبقى المحلات كافة مغلقة يوم الأحد وفي كل أيام العطل الرسمية.

2. تُمنع المحلات (في أيام العمل العادية وبضمنها السبت) من الفتح قبل الساعة السادسة صباحاً، وتمنع من استمرار الفتح بعد الساعة الثامنة ليلاً.

أما الصيدليات، فهناك جداول خفارة معلنة لأيام العطل، وبعض الصيدليات تتقاضى أسعار دواء مضاعفة في أيام العطل. أما عيادات الأطباء فتغلق بالكامل، لكنّ المستشفيات تبقى عاملة وتستقبل الطوارئ كيفما كانت وحسب التخصصات.

محطات تعبئة الوقود تفتح لمدة أربع وعشرين ساعة سبعة أيام في الأسبوع، إلا إذا رغب صاحب المحطة الخاصة في إغلاقها في أوقات وأيام يحددها هو. أما منافذ البيع والمطاعم ومحلات الخدمات في المطارات وفي مدن السياحة، فلها قوانينها الخاصة بتوقيتات الفتح والاغلاق.

رياض الأطفال لها توقيتات خاصة لتناسب اوقات عمل أولياء أمور الأطفال

استثناءات خاصة

- رياض الأطفال

تفتح رياض الأطفال الرسمية من الساعة السابعة صباحاً، بما يتيح لأولياء أمور الأطفال توصيلهم لدى الروضة والذهاب باكراً إلى أعمالهم. وتغلق رياض الأطفال الرسمية أبوابها الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، باستثناء يوم الجمعة فيكون الإغلاق الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. أما إذا رغب أولياء الطفل أن يُحضروا طفلهم قبل هذا الوقت، فعليهم أن يتعاقدوا مع مربية مستقلة مختصة تحضر في الدار لرعاية الطفل، وينظم ذلك بقوانين خاصة.

- المصالح الخدمية

يتعلق الأمر أيضاً بالفنيين وأصحاب المهن الذين يتوجب عليهم الذهاب إلى البيوت والمحلات والإدارات والمصانع لتقديم خدماتهم، ومثلهم محلات الحلاقة والخياطة والإسكافية ومحلات السمكرة والنجارة والحدادة وتصليح المعدات والسيارات، فكلها تعمل بتوقيتات متفاوتة غير محددة توضع من قبل أصحاب المصالح وطبقاً لاحتياجات الناس وطلباتهم.

- مراكز الخدمات الرسمية

تعرض أوقات فتح وإغلاق متفاوتة طبقاً لأيام الأسبوع، دون أن يكون لها يوم عطلة حتى في الظروف الخاصة. وهكذا تبدأ عملها في أوقات مبكرة جداً، وتغلق في أوقات متأخرة جداً (الشرطة والإطفاء والمستشفيات).

- الكنائس والمساجد والكنس ودور العبادة الأخرى

تفتح وتغلق حسب توقيتات المراسم الدينية، وحسب أوقات حضور المؤمنين من زوار مراكز العبادة.

- مصالح الجيش الفدرالي الألماني (بوندسفير) لها توقيتات عمل خاصة بها.

ملهم الملائكة/ ي.أ (DW)