لماذا تعتبر مزارع الرياح العائمة أكثر كفاءة

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تغيير بسيط يمكن أن يحدث ثورة بفضل مزارع الرياح العائمة. حتى الآن، لا يمكن نصب توربينات الرياح إلا في المياه الضحلة. لكن أقوى الرياح تهب على بعد عشرات الكيلومترات من السواحل. فهل ستكون توربينات الرياح العائمة هي الحل؟
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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