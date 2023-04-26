 لماذا تعتبر مزارع الرياح العائمة أكثر كفاءة | صنع في ألمانيا | DW | 26.04.2023

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صنع في ألمانيا

لماذا تعتبر مزارع الرياح العائمة أكثر كفاءة

تغيير بسيط يمكن أن يحدث ثورة بفضل مزارع الرياح العائمة. حتى الآن، لا يمكن نصب توربينات الرياح إلا في المياه الضحلة. لكن أقوى الرياح تهب على بعد عشرات الكيلومترات من السواحل. فهل ستكون توربينات الرياح العائمة هي الحل؟

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