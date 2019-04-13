 لماذا تعارض واشنطن وموسكو قرارا أمميا لوقف القتال في ليبيا؟ | أخبار | DW | 19.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

لماذا تعارض واشنطن وموسكو قرارا أمميا لوقف القتال في ليبيا؟

أخفق مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقد الليلة الماضية لبحث الوضع الليبي، في التوصل إلى استراتيجية واضحة لمطالبة المتحاربين بوقف سريع لإطلاق النار بسبب معارضة الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار بريطاني، كما قال دبلوماسيون.

Libyen Bereits mehr als 200 Tote bei Kämpfen um die Hauptstadt Tripolis (Reuters/A. Jadallah)

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وروسيا قالتا الليلة الماضية إنه لا يمكنهما تأييد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي. وأضافوا أن روسيا تعترض على القرار الذي أعدته بريطانيا والذي يلقي باللوم على القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في التصاعد الأخير في العنف عندما زحفت قواته إلى مشارف طرابلس في وقت سابق هذا الشهر.

من جانبها، لم تذكر الولايات المتحدة سببا لموقفها من مسودة القرار، التي تدعو أيضا الدول صاحبة النفوذ على الأطراف المتحاربة إلى ضمان الالتزام بالهدنة كما تدعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط في ليبيا. وامتنعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن التعليق. ولم ترد البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية على طلب للتعقيب.

وأوضحت الولايات المتحدة وروسيا موقفيهما في اجتماع مغلق للمجلس قدم فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بيانا دعا فيه إلى وقف إطلاق النار، وحذر من أن الأسلحة تتدفق على البلاد ومن أنها تتجه إلى وضع إنساني خطير.

مختارات

حذر مبعوث الأمم المتحدة من "اشتعال" الوضع في ليبيا، موضحا أن الانقسامات الدولية شجعت حفتر على حملته للسيطرة على طرابلس. ومن جانب آخر اتهمت حكومة طرابلس فرنسا بدعم حفتر وأصدرت مذكرة توقيف بحقه هو وستة من ضباطه الكبار. (18.04.2019)

طلبت ألمانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا "للتشاور حول إيجاد سبل المضي قدماً". هذا فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي مئتي شخص لقوا مصرعهم خلال القتال الدائر منذ أسبوعين قرب طرابلس. (18.04.2019)

ويتناقض امتناع الولايات المتحدة عن دعم قرار مجلس الأمن مع معارضة واشنطن العلنية في السابق لهجوم حفتر. ولمح بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة ربما تسعى لكسب الوقت بينما تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديد كيفية التعامل مع أحدث التطورات في ليبيا.

على صعيد آخر، أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الجمعة (19 نيسان/ أبريل 2019)، بأن 213 قتيلا سقطوا خلال أكثر من أسبوعين منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة الليبية، طرابلس. وذكر المكتب، عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، أن أعمال العنف تسببت أيضا في إصابة 1009 شخص، محذرة من الهجمات ضد المدنيين في منطقة الصراع.

مشاهدة الفيديو 02:55

تونس تلقي القبض على مسلحين فرنسيين بجوازات دبلوماسية.. ما السر وراء عبورهم الحدود مع ليبيا؟

وقالت المنظمة  "لحقت أضرار بأكثر من سيارتي اسعاف. تدعو المنظمة جميع الأطراف في ليبيا لحماية المدنيين وموظفي الصحة والمنشآت الصحية: إنهم ليسوا هدفا". ولم تحدد المنظمة عدد الضحايا المدنيين في أحدث تقرير لها.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها نقلت 163 لاجئا من ليبيا التي تشهد معارك، الى النيجر المجاورة مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ثلاثة آلاف لاجئ عالقين في مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال.

إلى ذلك، أفاد ضابط تابع "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن الجيش تصدى لهجوم شنه مسلحون على مدينة غريان التي تبعد 60 كيلومترا عن طرابلس الليلة الماضية وفي الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة. وأضاف النقيب محمد أبو خزام في تصريح  لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن هذه المجموعة، التي تطلق على نفسها حماية غريان، كان هدفها إرباك الخطوط الخلفية لقوات الجيش التي تقاتل على مشارف العاصمة طرابلس.

 

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/ د.ب.أ)

  • Sudan Omar al-Bashir (Reuters/M.N. Abdallah)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    أشقاء عمر البشير

    عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.

  • Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة

    تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.

  • Al Saadi Gaddafi Sohn von Muammar Gaddafi Porträt (Reuters)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    الساعدي القذافي

    لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.

  • Afrika Tunesien Januar 2011 Symbolbild Ben Alis Frau, Leila Ben Ali, floh mit 1,5 Tonnen Gold (picture alliance/dpa)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    شقيق ليلى الطرابلسي

    اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.

  • Suha Arafat (AP)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    سهى عرفات

    جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

  • Syrien Rifaat al-Assad, 1984 (Getty Images/AFP/P. Bouchon)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    رفعت الأسد

    بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.

  • Ägypten Gericht verurteilt Mubaraks Söhne wegen Korruption (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    جمال وعلاء حسني مبارك

    مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".


مختارات

بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

في ظل غياب الشفافية والديمقراطية عن كثير من الدول العربية، يصبح كرسي الحكم بالنسبة للمقربين من الحاكم، وخاصة أفراد أسرته، مصدراً للسلطة والمال. هنا جولة مصورة مع نماذج لأفراد أسر زعماء عرب متهمون بالتربح والفساد. (18.04.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تونس تلقي القبض على مسلحين فرنسيين بجوازات دبلوماسية.. ما السر وراء عبورهم الحدود مع ليبيا؟  

مواضيع ذات صلة

Russland Moskau General Khalifa Haftar aus Libyen

الصراع الليبي..هل تدعم روسيا الجنرال خليفة حفتر خلف الكواليس؟ 13.04.2019

تمتنع روسيا عن الإنحياز علناً لأي طرف من أطراف الصراع الليبي، وتكتفي بعرض فكرة المصالحة بين الأطراف المتناحرة .لكن هل وقع اختيار روسيا على معسكر الجنرال حفتر وباتت تراهن عليه؟ تقريرDW يكشف المزيد.

Libyen Zusammenstößen zwischen Haftars Streitkräften und den GNA-Streitkräften

احتدام المعارك في طرابلس تدفع بآلاف السكان إلى الفرار 12.04.2019

بعد أسبوع من زحف قوات حفتر صوب العاصمة الليبية طرابلس، تحتدم المعارك فيها، حيث ترددت أصوات إطلاق النار ودوي الانفجارات ما يدفع بآلاف السكان إلى الفرار، فيما يعاني السكان العالقين في المناطق الخطيرة من نقص في الإمدادات.

Emmanuel Macron, Fayez al-Sarraj und Khalifa Haftar

السياسة الفرنسية في ليبيا.. دور "متناقض" في مشهد معقد أصلاً 18.04.2019

تدعم باريس حفتر في السر والسراج في العلن. وإضافة لهذا التناقض، يطرح ضبط عناصر مسلحة فرنسية كانت تحاول التسلل من ليبيا إلى تونس تساؤلات عن طبيعة الدور الفرنسي والأهداف الحقيقية لفرنسا في ليبيا. DW عربية سألت خبراء.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  