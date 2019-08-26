لماذا تطلق الكلاب ترنيمات العواء الحزينة نحو القمر؟

شعور مرّ به أغلب البشر بالتأكيد حين تكابد الفؤاد آلام العشق. لكن هل تعشق الحيوانات أيضاً. قد يكون الشاعر العربي قد تنبه قديماً إلى ذاك حين قال "أحبها وتحبني.. ويحب ناقتها بعيري". لكن ما هو الحال لدى أفضل صديق للإنسان: هل يمكن للكلاب أن تشعر بالهيام أيضاً؟ عن ذلك تقول الطبيبة البيطرية كارين أوبليت (56 عاماً) من مدينة هامبورغ الألمانية: "نعم يمكنها أن تفعل ذلك! لكن السبب لا يعود إلى ارتباط عاطفي، وإنما للغريزة من أجل المحافظة على النوع".
تكون أنثى الكلب مستعدة للتزاوج مرتين في العام، وفي الأغلب بالربيع والخريف. وخلال هذه الفترة تكون رائحة الكلبات مكثفة للغاية وجذابة لدرجة أنها يمكن أن تدير رؤوس الذكور. العلامات التي تتركها أنثى الكلب من خلال تبولها يمكن أن "تعبث" بالتركيبة الهرمونية لأي كلب.
وتضيف البيطرية الألمانية لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حين يشم الذكر هذه الرائحة المكثفة فإنه ينسى كل "انشغالاته" الأخرى، وتبقى في ذهنه "أولوية" واحدة فقط: كيف يمكنني الوصول إلى هذه الحبيبة؟ وليس من النادر أن تصاب الكلاب باضطراب جراء ذلك، لتدور بلا هوادة في المنزل دون هدف وتشكو آلامها للقمر بالعواء".
من جانبه يقول الدكتور مارك بيكوف، أستاذ سلوك الحيوان وعلم الأخلاقيات المعرفية وعلم البيئة السلوكي في جامعة كولورادو: "بالطبع. إن عرّفنا الحب كعلاقة انهماك طويلة الأمد، بمعنى الحزن عند الفراق والسعادة باللقاء مجدداً والرعاية المتبادلة وإنجاب الصغار وتربيتهم، فيمكننا أن نتحدث بالطبع عن حب غير بشري لدى الحيوانات أيضاً".
ويضيف الدكتور بيكوف لموقع "فايس" الألماني بالقول بأننا لو عرّفنا الحب بمعنى علمي أكثر، فإن الخبراء يتوصلون إلى نفس النتيجة، موضحاً: "على الرغم من وجود دراسة مؤكدة بعد، إلا أن هناك الكثير مما يوحي بأن هرمون الأوكسيتوسين له تأثير إيجابي على مزاجنا وعلاقاتنا".
كما توصل باحثون بحسب الموقع الألماني أيضاً إلى أنه عندما يجتمع الإنسان والكلب، يطلق كلاهما المزيد من هرمون الأوكسيتوسين، الذي يُطلق عليه أيضاً "هرمون الدلال". وهذا هو الحال أيضاً عندما تلتقي الكلاب، وفقاً لدراستهم المنشورة مؤخراً في مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.
ويقول الباحثون في دارستهم: "يعزز الأوكسيتوسين الدوافع الاجتماعية للتوجه والتقرب إلى الكلاب الأخرى ومع والشركاء من البشر، مما يشكّل الأساس لتطوير أي شكل من أشكال العلاقة الاجتماعية المستقرة". ويتزايد توزيع الأوكسيتوسين أيضاً "عندما تكون الكلاب مع أصحابها من البشر".
تماماً كما هو الحال لدى البشر، فلا تحتاج الكلاب إلى رسوم بيانية توثق إطلاق هرمونها، لمعرفة بأن ما تشعر به هو الحب ليس إلا. في هذا السياق يقول بيكوف: "إنه شعور جيد حتى لدى الكلاب أيضاً أن تكون في علاقة إيجابية".
ع.غ/ أ.ف
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
ممَ تتكون الدمعة؟
المكون الرئيسي للدموع هو الماء، كما تحتوي الدمعة على البروتينات والإنزيمات والمواد التي تحتوي على النيتروجين. أما الملح فيكون نحو 9 بالمائة من الدمعة، وهذا هو سر طعمها المالح أيضاً. لكن هذه التركيبة تختلف باختلاف السبب الذي ذُرفت من أجله هذا الدموع: الحزن أو آلام الحب وما يرافقه من وجع في الفؤاد أو السعادة.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
دموع دائمة
لا ينتج جسمنا الدموع عندما نبكي فقط، ولكن بشكل دائم، وإلا لأصاب عيوننا الجفاف المميت، فغالباً ما يكون الهواء في الغرف التي نقيم فيها جافاً جداً. الغدد المسيلة للدموع تضمن إبقاء العين رطبة. كما تحمي الدموع عيوننا من الأجسام الغريبة الصغيرة، ويطردها من العين.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
دموع قاعدية
أما الجفن فيعمل تماماً كما تعمل ممسحة الزجاج الأمامي في السيارة. وإفرازات العين تحتوي على مواد مبيدة لكثير من الجراثيم. وهذا النوع من الدموع يُسمى بـ "الدموع القاعدية". ولهذا فإن البشر بطبعهم لا يحتاجون إلى إسالة الدموع للتعبير عن الانفعالات العاطفية في الحزن والخوف والسعادة الغامرة.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
دموع بصل أم عاطفة؟
يقول البعض إن الممثلين يستدرون الدموع من خلال وضع بصلة تحت أنوفهم، قبل أن يؤدوا أدوارهم في المشاهد الحزينة للغاية. التفسير العلمي لذلك منطقي إلى حدٍ ما: ففي البصلة بُعيد قطعها يطلق أنزيم حمضاً أمينياً يحتوي على الكبريت ما يجعل الدموع تنساب بغزارة. لكن هناك بعض الممثلين الذي ينجحون في ذرف الدموع من دون بصلة أيضاً.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
التغلب على دموع البصل
ومن أجل تجنب ذرف الدموع عند تقطيع البصل، هناك الكثير من النصائح: البعض يضع قناعاً أو يقطع البصل تحت الماء أو في اتجاه المعاكس لتيار هواء قوي. وللسهولة يمكن أن يُطلب ذلك من شخص يضع العدسات اللاصقة، إذ تعمل العدسات اللاصقة كنوع من الحاجز وتمنع المواد المهيجة من الوصول إلى قرنية العين.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
دموع لا إرادية
دموع الحزن ومثيلاتها عند الفرح هي الأكثر شهرة بالنسبة لنا، فهناك جزء من الدماغ مسؤول عن العواطف، وهو الجهاز النطاقي أو الحوفي أو الطرفي، المرتبط بالجهاز العصبي اللاإرادي، الذي لا يمكننا التحكم فيه أو توجيهه. وتؤدي العواطف الجياشة إلى تحفيز هذا الجهاز العصبي، الذي ينشط بدوره المكان الذي يولد الدموع.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
من الأطول بكاءا؟
تنشأ الدموع التي نذرفها عند العواطف الجياشة بتحفز المشاعر القوية الجهاز العصبي اللاإرادي. وتحتوي هذه الدموع العاطفية على كمية أكبر من البروتينات بكثير مما يُسمى بـ"الدموع المنعكسة" التي تتشكل استجابة لمنبها خارجية كالرمل وتقطيع البصل. ووفقاً للمعهد الألماني لطب العيون، فإن ذرف الدموع لدى النساء يدوم حوالي ست دقائق. أما عند الرجال فلا يستغرق الأمر سوى دقيقتين إلى أربع دقائق حتى تنتهي مرحلة البكاء.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
دموع مختلفة
قامت المصورة الأمريكية روز-لين فيشر بتصوير الدموع تحت المجهر الضوئي واكتشفت: تباين الدموع في الشكل بحسب السبب الذي ذُرفت من أجله سواء أكان خسارة أم حب أم سعادة أم حزن. كل دمعة تبدو مختلفة بعد تكبيرها لنحو 100 إلى 400 ضعفاً تحت المجهر. وليس الشكل وحده يختلف وإنما التركيبة المكونة لها.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
دموع الحيوانات
تساؤل يدور في ذهن الكثيرين ربما: هل للحيوانات مشاعر وهل تعبر عنها بالدموع أيضاً؟ العلماء يختلفون إزاء ذلك، فطائفة منهم يرون أن الحيوانات قادرة فعلاً مثلنا نحن البشر على إظهار عواطفها بالدموع أيضاً، ويعتقدون على سبيل المثال أن الأفيال الحزينة تذرف الدموع مثلنا خصوصاً عند وفاة حيوان من حيوانات القطيع.
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لكل دمعة أسرارها.. حقائق لا تعرفها عن الدموع
وماذا عن دموع التماسيح؟
الجزء الأكبر من العلماء يرى أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على البكاء. لكن: هل هناك دموع تماسيح فعلاً؟ لا تنساب دموع الحيوانات لمشاعر تغالبها. ويعزون سبب هذه الدموع إلى: للتمساح جفن ثالث تتجمع فيه الكثير الإفرازات، وحين تتراكم بكثرة فلا بد أن تجد طريقها إلى الخارج. لكن الإنسان هو القادر على ذرف دموع التماسيح حين يبكي كذباً، لذا يمكن للدموع أن تكذب أيضاً، كما يقول المثل الألماني.ع.غ/غودرون هايز