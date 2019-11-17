 لماذا تصل مبيعات أسلحة روسيا في الشرق الأوسط مليارين دولار سنوياً؟ | أخبار | DW | 17.11.2019

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أخبار

لماذا تصل مبيعات أسلحة روسيا في الشرق الأوسط مليارين دولار سنوياً؟

تحظى الأسلحة الروسية بسمعة قوية في الشرق الأوسط ويبدو ذلك هو السبب وراء زيادة تصديرها إليها، حيث حدد ديمتري شوجاييف مدير الوكالة الاتحادية للتعاون العسكري الروسية حجم صادرات أسلحة بلاده للمنطقة بملياري دولار سنوياً.

S-400 Flugabwehrraketenregiment auf der Krim im eingesetzt (picturealliance/A. Pavlishak/TASS/dpa)

بطارية صواريخ أس 400 الروسية

صرح ديمتري شوجاييف، مدير الوكالة الاتحادية للتعاون العسكري والفني الروسية، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، في معرض أقيم في دبي بأن بلاده تصدر سنوياً أسلحة بأكثر من ملياري دولار إلى دول الشرق الأوسط. وأضاف "..حصة المنطقة في مجموعة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية مستقرة أيضاً من 10 إلى 20 بالمئة"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية. وفي وقت سابق، أعلن شوجايف، أن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى أفريقيا قد يصل إلى 40 في المئة من جميع صادرات الأسلحة. وحالياً تبلغ قيمة صادرات وزارة الدفاع الروسية حوالي 50 مليار دولار.

مختارات

وفي نهاية شهر آب/أغسطس، أعلن الجهاز الاتحادي للتعاون العسكري التقني في روسيا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت بطلب من أجل إجراء اختبار للطائرة المسيرة الروسية "أوريون-إيه" على أراضيها. وقال المكتب الصحفي للجهاز لوكالة سبوتنيك: "جاري العمل على مسألة إمداد إحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطائرة المسيرة "أوريون-إيه"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

واستفادت القوات الروسية المشاركة في محاربة الإرهاب من نماذج تجريبية أيضا ًمن الطائرات المسيرة التي ابتكرتها روسيا مؤخرا أبرزها طائرة "أوريون". وبحسب خبير الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف، فإن بإمكان طائرة "أوريون" حمل أسلحة بالإضافة إلى أجهزة مراقبة واستطلاع. ويشار إلى أن بإمكان طائرة "أوريون" حمل قنبلتين صغيرتين. ويبلغ طول جناح طائرة "أوريون" 16 متراً، ويبلغ طولها 8 أمتار. ويمكنها أن تحمل ما يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام. ويمكن أن تتراوح سرعتها بين 120 و200 كيلومتر في الساعة. ويمكن لها أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر، وتحلق إلى مسافة 300 كيلومتر. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 24 ساعة

من جهة أخرى، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي على السعودية شراء أسلحة من بلاده، وذلك بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية للنفط: "نحن على استعداد لدعم السعودية بالشكل المناسب". وأشار بوتين إلى إمكانية بيع أنظمة صواريخ الدفاع الجوي إس300- وإس400-، وقال إن هذه الأسلحة "يمكن الاعتماد عليها في حماية كل البنية التحتية في السعودية"، وترك للسعودية حرية الاختيار بين نظام إس300- والنظام المعدل إس400.

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أسلحة بالمليارات لم تحم منشآت النفط ما الذي يجري في السعودية؟ #مسائية_DW

يشار إلى أن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 تتمتع بسمعة جيدة بين قيادات الجيوش في الدول النامية والمتقدمة وهو أمر دفع بتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بالتزود بها، ما أثار خلافا عميقا بين أنقرة وواشنطن. وتخشى الولايات المتحدة من استخدام المنظومة الروسية لأنها، وحسب رأي الجانب الأمريكي، ستقوم بالتجسس على طبيعة المنظومة الأمريكية الدفاعية "باتريوت" المعتمدة في دول حلف شمال الأطلسي والمنتشرة حالياً في تركيا والأردن وفي المملكة العربية السعودية.

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ)

  • Eröffnung der IDEX in Abu Dhabi

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    شهد الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفاعا بزيادة 5.2 بالمئة في العام 2014 عن العام الذي سبقه، لتصل المبالغ المرصودة لشراء أسلحة الى 196 مليار دولار.

  • Bundeswehr Einsatz in Afghanistan Archiv 2010 bei Kundus

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    مع الطلب المتزايد للصين وروسيا وأوربا الشرقية على التسلح. بلغ الإنفاق العسكري العالمي لعام 2014 حسب إحصاءات معهد ستوكهولم 1776 مليار دولار.

  • Sicherheitsvorkehrungen in Mekka vor Pilgerfahrt ARCHIVBILD 2003

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وذلك في قائمة الدول الخمس عشرة الأكثر تسلحا.

  • Saudi Arabien Soldaten Archivbild 2010

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    بيانات معهد ستوكهولم رصدت زيادة مقدارها 17 بالمئة في العام 2014 على الإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالعام السابق بمبلغ إجمالي يصل إلى 80.8 مليار دولار.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 Weltumrundung Testflug

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عشر، حيث أنفقت ما قيمته 22.8 مليار دولار على التسلح في عام 2014.

  • Symbolbild US Präsenz am Persischen Golf

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    الإنفاق العسكري لمنطقة الشرق الأوسط شهد زيادة قدرها 57 بالمئة في الاعوام المحصورة بين 2005 و2014. حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على زيادة التسلح.

  • Irak Tikrit Offensive gegen IS

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وزاد كل من لبنان والعراق من نفقاتهما بنسبة 15%، بينما خفضت عمان النفقات بنسبة 20%. وكان هناك نقص في البيانات بالنسبة لعدة دول في المنطقة بينها قطر وسوريا وإيران.

  • Kamerunische Soldaten an der Grenze zu Nigeria Archiv 12.11.2014

    الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

    وظلت أفريقيا المنطقة صاحبة أعلى زيادة في الإنفاق العسكري، حيث تصدرت الجزائر وأنغولا المنتجتان للنفط والغاز قائمة النفقات في تلك المنطقة. إعداد : علاء جمعة

    الكاتب: إعداد: علاء جمعة


مختارات

الدول العربية الأكثر انفاقا على التسلح

ما هي الدول العربية الأكثر إنفاقا على التسلح؟ وكم تبلغ الأموال العربية المستقطعة سنويا لشراء أسلحة؟ حقائق بالأرقام يقدمها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، والذي يُعنى بدراسة الإنفاق العسكري العالمي. (14.04.2015)  

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