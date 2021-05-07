 لماذا تشعر ميشيل أوباما بالخوف على بناتها؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.05.2021

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منوعات

لماذا تشعر ميشيل أوباما بالخوف على بناتها؟

بعد صدور الحكم على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد، عبرت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن خوفها على سلامة بناتها. فما السبب وراء قلق ميشيل أوباما؟

BG Annie Leibovitz wird 70 | Familienportrait Obamas

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع زوجته ميشيل بصحبة بناتهم

في حديث تليفزيوني أدلت به مؤخرا، تحدثت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما،زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما،عن ”الخوف الذي غالبا ما يختبره الأمريكيون من أصول أفريقية في حياتهم اليومية".

مختارات

أكدت منظمة العفو الدولية أن الشرطة الأمريكية ارتكبت "انتهاكات جسيمة" بحق المتظاهرين ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد، داعية إلى محاسبة المسؤولين.

وقالت أوباما، في إعلان الحوار الذي سيتم إذاعته على قناة CBS الأمريكية الأسبوع المقبل، إن الكثيرين من أصحاب البشرة السمراء ”مازالوا يعيشون في خوف" خلال قيامهم بأنشطتهم العادية كالتسوق أو قيادة السيارة أو التنزه مع كلابهم.

وذكرت أوباما أن بناتها، ماليا البالغة من العمر 22 عاما وساشا البالغة من العمر 19، لديهن رخص قيادة ولكنها تشعر ”بالقلق" عليهن في كل مرة تقومان فيها بقيادة السيارة وحدهن.

وقالت أوباما إنها شعرت بكونها ملزمة للحديث علنا بعد الحكم بإدانة الشرطي السابق ديريك شوفين في مقتل جورج فلويد،وهو الحادث الذي أشعل الغضب وتظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة بمشاركة الملايين للدفاع عن حياة أصحاب البشرة السمراء.

وعقب صدور الحكم، أصدرت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيانا وصفت فيه الحكم بـ "خطوة ضرورية على طريق التقدم"، وأضافت: ”سنحتاج لاتباع إصلاحات ملموسة تقلل وتقضي بشكل نهائي على الانحياز العرقي في نظامنا للعدالة الجنائية"، وفقا للنسخة الدولية من موقع بيزنس إنسايدر.

وأكدت أوباما، في حوارها التليفزيوني، على ضرورة الحديث عن المخاوف التي يشعر بها أصحاب البشرة السمراء قائلة: ”علينا أن نطلب من زملائنا المواطنين أن يستمعوا أكثر ويصدقوننا".

د.ب./خ.س.

  • Ein Graffitikunstwerk auf einer Backsteinwand zeigt das Gesicht George Floyds sowie seinen Namen als großformatigen Schriftzug, außerdem die Namen weiterer afro-amerikanischer Opfer von Polizeigewalt in den USA. Das Gemälde ist in hellblau und orange gehalten. Vor dem Gemälde liegen Gegenstände und Protestschilder, die Trauernde hinterlassen haben.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    مينيابوليس

    هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.

  • Ansicht einer Wand in der Hennepin Avenue in Minneapolis, auf der die Gesichter von George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor, Tamir Rice und Philando Castile zu sehen sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    وجوه مختلفة ورسالة واحدة...

    على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.

  • Ein Wandgemälde von George Floyd ganz in schwarz-weiß. Davor liegen im Schnee Blumen und andere Gedenkstücke.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    رسائل مختلفة

    فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.

  • Auf dem verschneiten Union Square in New York City prangt ein grau-schwarz-weißes Wandgemälde hinter einem blauen Briefkasten, auf dem der Schriftzug Black Lives Matter sowie die Namen derer zu lesen sind, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    نيويورك

    "حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.

  • Ein Wandgemälde in Washington, D. C.: Eine schwarze Faust hält eine US-amerikanische Flagge in die Höhe, auf der Black Lives Matter steht.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن

    في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.

  • Diese Streetart zeigt eine schwarze Frau mit pinkem, langen Haar. Um sie ist der Schriftzug Fight the Power in rot angeordnet.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    أغنية ورمز

    أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.

  • Ein goldenes Portrait des Bürgerrechtlers Martin Luther King jr.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    الحاضر الغائب

    مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.

  • George Floyds Kopf vor einem gelben Hintergrund auf einer Häuserecke in Venezuela.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في فنزويلا

    في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.

  • George Floyds Gesicht neben dem knalligen, rot-gelben Schriftzug I can't breath

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    برلين ...

    على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".

  • An einer Gebäudewand in Köln recekn auf einem schwarz-blauen Gemälde Aktivistinnen und Aktivisten ihre Fäuste in die Höhe und halten ein Black Lives Matter-Schild

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    كولونيا

    تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.

  • An einem sonnigen Tag in Gazastadt läuft eine Frau mit pinkem Kopftuch und Jeans an einer Mauer vorbei, auf der ein Portrait von George Floyd zu sehen ist, außerdem die Slogans We Are Not Numbers und Black Lives Matter und zwei Hände, eine schwarz, eine weiß, die ein Herz bilden.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في غزة

    فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.


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