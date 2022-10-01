لماذا تستهدف الأعاصير الولايات المتحدة؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع جاءنا من بنما ويتعلق بظاهرة الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية.
تحاول ولايات أمريكية استيعاب حجم الدمار الناتج عن الإعصار "إيان"، أحد أقوى العواصف التي ضربت البر الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تسبب في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات ومقتل عدد غير معروف من الأشخاص.
تيارات الرياح المتغيرة تزيد من احتمال حدوث ظواهر الطقس الشديدة كالجفاف أو الأمطار الغزيرة، لأن الرياح التي ينتج عنها في خطوط العرض التغير بين المرتفعات والمنخفضات الجوية تتأثر بالاحتباس الحراري.
في أقل من أربع وعشرين ساعة سجلت تايوان هزّتين أرضيتين قويتين بلغت إحداهما 6,9 درجة على سلم ريختر، فيما ضربت اليابات أعاصير قوية دفعت الآلاف إلى ترك منازلهم.
يشهد العراق موجات متصاعدة من العواصف الترابية والغبارية التي تهدد بتدمير مقومات السكن والعيش في مناطق متفرقة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، ولماذا لا تبدو جهود الجهات المعنية لمواجتها على مستوى المسؤولية؟
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