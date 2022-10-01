 لماذا تستهدف الأعاصير الولايات المتحدة؟ | المستقبل الآن | DW | 23.10.2022

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المستقبل الآن

لماذا تستهدف الأعاصير الولايات المتحدة؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع جاءنا من بنما ويتعلق بظاهرة الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية.

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Dusty Hollar, 57, a cancer survivor who lives with chronic illness, carries the urn containing his father's ashes, as he recovers a few personal items from the mobile home that he shares with his 80-year-old mother in Sunshine Mobile Home Park, three days after the passage of Hurricane Ian, in Fort Myers, Fla., Saturday, Oct. 1, 2022. The family's home stayed on its foundations, unlike those of some of their neighbors, but flooding almost to the height of their ceiling destroyed most of their possessions and household items. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

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وصل إعصار إيدا إلى ولايات الشمال الشرقي الأمريكي اليوم، فاجتاح نيويورك ونيوجيرسي وما يجاورهما، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

عمدة نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار قياسية 02.09.2021

لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم في ولاية كِنتاكي الأمريكية، بحسب حاكم الولاية أندي بشير، وذلك بعدما ضربتها أسوأ الأعاصير.

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المستقبل الآن - الإمارات العربية المتحدة وحقن الغيوم 23.10.2022

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الإمارات العربية المتحدة تحقن الغيوم 23.10.2022

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Das Setzen neuer Messstangen auf dem Vadret Pers im Oberengadin. Im Rahmen vom Schweizerischen Gletschermessnetz (GLAMOS ? Glacier Monitoring in Switzerland). Von links nach rechts Dr. Romain Hugonnet, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der ETH Zürich, Geograph und Glaziologe Dr. Andreas Linsbauer von der Universität Fribourg und Universität Zürich und Glaziologe Dr. Matthias Huss von der Universität Fribourg und der ETH Zürich. Aufgenommen am Montag, 12. September 2022, auf dem Pers Gletscher, Pontresina (KEYSTONE/Mayk Wendt)

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