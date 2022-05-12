لماذا تسبب بعض المنسوجات الحكة؟

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لمن يعانون من مشاكل جلدية مثل الأكزيما، قد تكون بعض الأقمشة غير مريحة للغاية. السبب الرئيسي وراء ذلك هو الصوف، لكن كيفية نسج القماش تلعب دورا في ذلك أيضا. ما هي الأقمشة التي يتحملها الجلد بشكل أفضل؟
بينما يجتهد علماء كثر للتوصل إلى اختراعات وأبحاث علمية جدية نافعة للبشرية، وجد زملاء لهم المتعة في اختراعات وتجارب علمية مضحكة وغير مسبوقة. هذه قصة جائزة "إغ نوبل" للحماقة العلمية.
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