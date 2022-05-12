صحتك بين يديك

لماذا تسبب بعض المنسوجات الحكة؟

لمن يعانون من مشاكل جلدية مثل الأكزيما، قد تكون بعض الأقمشة غير مريحة للغاية. السبب الرئيسي وراء ذلك هو الصوف، لكن كيفية نسج القماش تلعب دورا في ذلك أيضا. ما هي الأقمشة التي يتحملها الجلد بشكل أفضل؟