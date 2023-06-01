لماذا تزود ميتا الولايات المتحدة ببيانات المستخدمين؟

تركيا والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية صعبة وتوتر مستمر!

تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي، لكنه شريك صعب، وحتى بعد انتهاء الانتخابات وفوز أردوغان، ستبقى العديد من القضايا الخلافية قائمة بين الطرفين. لكن يبقى السؤال المهم هو ما مصير مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي؟