 لماذا تزود ميتا الولايات المتحدة ببيانات المستخدمين؟ | كليك | DW | 12.06.2023

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لماذا تزود ميتا الولايات المتحدة ببيانات المستخدمين؟

حكم الاتحاد الأوروبي على عملاق التكنولوجيا "ميتا" بغرامة مالية وصلت إلى 1,2 مليار يورو. والسبب هو تزويد فيسبوك السلطات الأمريكية ودول أخرى ببيانات خاصة بمستخدمين من الاتحاد الأوروبي.

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