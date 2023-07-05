 لماذا تزداد معانات الجهاز الهضمي في الصيف؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 05.07.2023

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علوم وتكنولوجيا

لماذا تزداد معانات الجهاز الهضمي في الصيف؟

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة لمدة طويلة في الصيف إلى إجهاد الجسم والتسبب في مشاكل كبيرة للجهاز الهضمي. فلماذا نتأثر كثيرا في الصيف وما هي العلاجات التي تساعد على التغلب على ذلك؟

3D-Darstellung | Verdauungssystem

غالبا ما يكون لارتفاع درجات الحرارة في الصيف تأثير على صحتنا. فعلى الرغم من أن الجسم يمكن أن يتكيف مع الطقس الحار إلا أن استمرار فترات الحرارة الشديدة لمدة طويلة تثقل أحيانا كاهل الكائن الحي. ويمكن ملاحظة ذلك بطرق مختلفة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل الصداع أو الدوخة أو مشاكل في الجهاز التنفسي والهضمي، حسب ما جاء في موقع "تي أولاين" الألماني.

وتشير تقارير لأخصاء طبيين، ذكرت في موقع "ها إن" الألماني، إلى أن موجات الحرارة تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات عند المرضى الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة. أما الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض معوية سابقة فقد يصابون كذلك بأمراض الإسهال أيضا بشكل أثناء موجات الحرارة، وفقا لموقع "براكسيس فيتا" الألماني.

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وذكر الموقع أيضا أن الأشخاص الأصحاء لا يصابون بعدوى الجهاز الهضمي فورا ولكن المرض يتأخر عندهم عادة لبضعة أيام. أما أولئك الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء المزمن، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات عدوى الجهاز الهضمي إذا استمرت الحرارة لفترة طويلة.

مع ارتفاع درجات الحرارة تتكاثر مسببات الإسهال الجرثومي مثل السالمونيلا بسرعة أكبر، ويزيد هذا بشكل عام من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي التي تسببها العدوى المنقولة بالغذاء. والتوتر كذلك هو أيضا من بين بعض مسببات الإسهال والمسؤولة عن تراكم أمراض الإسهال في فصل الصيف.

ويوصى الخبراء الطبيين باتخاذ تدابير مختلفة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي عند الارتفاع المفرط لدرجات الحرارة. من بين هذه التدابير إيلاء المزيد من الاهتمام بالنظافة فأكثر أهمية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، تبريد الأطعمة وطهيها جيدا لتفادي مسببات الأمراض مثل السالمونيلا، استخدام ألواح تقطيع وسكاكين منفصلة. كذلك يوصي  الخبراء الطبيين بشرب كمية كافية من الماء في فصل الصيف ومزاولة النشاط البدني في الصباح الباكر أو المساء وارتداء ملابس خفيفة وتغطية الرأس في الشمس.

ع.اع.  DW

  • Symbolbild Magenschmerzen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تلعب الألياف دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة الألياف غير قابلة للهضم والتي توجد في الخضروات الفواكه والحبوب الكاملة.

  • Leinsamen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تنصح جمعية التغذية الألمانية (DEG) بتناول كمية 30 غراماً من الألياف على الأقل في اليوم الواحد. وتعتبر بذور الكتان مصدراً مهماً للألياف النباتية.

  • 10.12.2014 DW Fit & Gesund Vollkornbrot

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تعتبر الحبوب الكاملة مورداً رئيسياً للألياف، فأربعة شرائح من الخبز الكامل تحتوي على 15 غراماً من الألياف.

  • Hülsenfrüchten

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    البقوليات بدورها تتوفر على كميات مهمة من الألياف، إذ أن 100 غرام من البقوليات تحتوي على سبع غرامات من الألياف. لكن يجب توخي الحذر، فتناول البقوليات بكميات كبيرة يتسبب في انتفاخ البطن.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ينصح أيضاً بتناول وجبات تحتوي على الخضار أكثر من مرة في اليوم الواحد. فهي تحتوي على كثير من الألياف التي تحفز الأمعاء. وينصح بصفة خاصة بتناول القرنبيط والجزر والبطاطس.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ما قيل عن الخضار ينطبق أيضاً على الفواكه، وبصفة خاصة أنواع التوت المختلفة.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تساعد الفواكه المجففة مثل الخوخ والمشمش والتين على التخلص من الإمساك. وتحتوي مائة غرام من الفواكه المجففة على ثمانية إلى 10 غرامات من الألياف.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    إلى جانب تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، يُنصح أيضاً بتناول كميات كافية من السوائل.

    الكاتب: ع.ش


 

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