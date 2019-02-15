 لماذا ترفض ميغان إشراف الفريق الطبي الملكي على ولادة طفلها؟ | عالم المنوعات | DW | 08.04.2019

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منوعات

لماذا ترفض ميغان إشراف الفريق الطبي الملكي على ولادة طفلها؟

بينما يقترب موعد ولادة طفل ملكي جديد، وجهت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، ضربة جديدة للتقاليد الملكية في بريطانيا. حيث يبدو أن دوقة ساكس لا ترغب في الالتزام بما اعتادت عليه الأسرة المالكة فيما يتعلق بولادة طفلها.

Meghan Markle (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

عبرت ميغان ماركل، دوقة ولاية ساكس، عن عدم رغبتها في تولي الفريق الطبي الملكي رفيع المستوى والتابع لملكة إنجلترا، عملية توليدها، حيث تُصر ميغان على عدم تولي "الرجال ذي البدل" مسؤولية ولادة طفلها الأول. 

مختارات

كسرت قواعد البروتوكول الملكي بطلاتها، وعكست تصرفاتها خرقا لقواعد التزم بها أفراد العائلة الملكية لمئات السنين. ميغان ماركل، تحولت إلى علامة استفهام دون جواب. وصارت شخصيتها مقترنة بحماتها. فهل تتحول ميغان إلى ديانا جديدة؟ (17.07.2018)

لطالما لفتت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار بأناقتها ورقتها. وسائل إعلام ركزت مؤخرا على تكلفة ملابس الدوقة التي ارتدتها في جولة ملكية قامت بها مع زوجها الأمير هاري، فماذا ارتدت ميغان وكم بلغت أسعار القطع المختارة؟ (24.11.2018)

فوفقا لما نشرته صحيفة "ميل أون صنداي"، اعتذرت الدوقة البالغة من العمر 37 عاما، للفريق الملكي واختارت فريقا آخر لتوليدها بقيادة طبيبة لم يتم الإعلان عن اسمها.

فريق التوليد التابع للملكة، والذي يضم طبيب النساء "آلان فارثينغ" والطبيب "غاي ثورب-بيستون" المتخصص في الولادات الخطرة، يعتبر ضمن الأفضل في العالم وتولى ولادة الأبناء الثلاثة للأمير وليام، شقيق الأمير هاري. كما تولى الفريق الطبي الملكي أيضا مسؤولية توليد الأميرة الراحلة ديانا، والدة الأميرين وليام وهاري.

ولكن إلتزاما بالبرتوكول، لا يمكن لميغان إقصاء الفريق الطبي الملكي بشكل كامل حيث سيتواجد أثناء عملية الولادة من أجل التدخل السريع في حالة وقوع أي مشكلة. ومع اقتراب موعد قدوم الطفل الملكي للعالم، سيقوم فريق التوليد بعقد عدة اجتماعات لمناقشة الخطة التي سيتم اتباعها للولادة.

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10 أمور لم تعد ميغان ماركل قادرة على القيام بها بعد الزواج

ووفقا لما نشره موقع "دالي ميل"، من المحتمل أن يرى البعض في قرار ميغان ماركل "ترفا غير ضروري" حيث ستضطر لتحمل تكلفة الفريق الطبي الخاص بما يصل لآلاف الجنيهات الاسترلينية. بينما لا يتلقى الفريق الطبي التابع للمكلة أي رسوم، حيث يعتبر العمل للملكة مكسبا معنويا وشرفا يجذب أنظار الآخرين، وهو ما يحقق للأطباء فيما بعد الربح المادي أيضا. 

ولم تقتصر قرارات ميغان غير العادية على الفريق الطبي فقط، إذ قررت خرق التقليد الخاص بالولادة بجناح لندو في مستشفى سان ماري، والذي شهد من قبل عملية ولادة عدة أميرات. فمن الأرجح أن تختار ميغان وزوجها الأمير هاري، دوق ساسكس، مستشفى قريبا من منزلهما في منطقة ويندسور.

ويعتقد البعض أنه نظرا لعدم كون الطفل المُنتظر وريثا مباشر للعرش في بريطانيا، مقارنة بأولاد عمه دوق كمبريدج، يرى والداه أنه ليس هناك من داع للظهور أمام عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام مع وليدهم. ومن المتوقع أن يكون هناك إعلان مختصر عقب الولادة، لتلحق بالإعلان فيما بعد صورة للطفل الملكي.

د. ب/ ع. ج

  • Prince Harry kisses Meghan Markle (Reuters/B. Birchall)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    زفاف ملكي

    شهدت إنجلترا اليوم السبت التاسع عشر من مايو/آيار احتفالاً فريداً من نوعه بزفاف الأميرهاري حفيد الملكة إليزابيث، على الممثلة الأميركية ميغان ماركل، في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور. وقد تابع الملايين حول العالم هذا الحفل الذي عرف الاهتمام بأدق التفاصيل، بما في ذلك باقة الزهور التي حملتها العروس، والتي اختارها العروسان من نفس نوع الزهور الذي كانت تحبه الأميرة ديانا.

  • Prince Harry and Meghan Markle (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    زوجان سعيدان

    ووسط انبهار الملايين حول العالم بقصة الحب الخيالية التي جمعت بين أمير بريطاني وعروس من هوليوود، تابع العالم بفضول كبير مراسم حفل هذا الزفاف، والذي حضره ما يقرب من 600 شخص. ومن بين المشاهير الذين حضروا مراسم الزفاف في الكنيسة النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، ولاعب كرة القدم السابق الشهير ديفيد بيكام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا والمذيع البريطاني جيمس كوردن.

  • St Georges Chapel at Windsor Castle (picture-alliance/Photoshot)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    كنيسة سان جورج

    أجريت مراسم الزفاف في كنيسة سان جورج، التي تعود للقرن الخامس عشر والواقعة بقلعة وندسور. ووصل الأمير هاري إلى الكنيسة برفقة شقيقه وإشبينه ويليام، تلتهما الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب، ثم الأمير تشارلز وزوجته كاميليا. وفي غياب والد العروس، توماس ماركل، بسبب المرض قام الأمير تشارلز بمصاحبة ماركل خلال سيرها على الممر بكنيسة سان جورج ليوصلها إلى عريسها.

  • St. George's Chapel inside the Windsor Castle (picture-alliance/empics/D. Lawson)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    قلعة وندسور

    وسيكون الأمير هاري وميغان الزوجان رقم 16 من العائلة المالكة ممن يتزوجان في قلعة وندسور. وقد بدأ هذا التقليد في عام 1863 بزفاف أمير ويلز والأميرة ألكسندرا من الدنمارك. كما تزوج الأمير تشارلز وكاميلا باركر باولز في قلعة وندسور أيضاً.

  • Inside St Georges Chapel as it fills with guests (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lipinski)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    انتظار المدعويين

    وفي كنيسة سان جورج التي تسع أكثر من 800 شخص، أعلن كبير أساقفة كانتربري زواج هاري و ميغان بعد أن وقفا وجها لوجه من أجل تلقينهما ما يعرف بـ"العهد". ولم تتضمن قائمة الحضور في الكنيسة أي من المسئولين أو الساسة لتجنب أي جدل. وتجمع أمام الكنيسة ما يقرب من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة لمدينة وندسور، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا إلى الغرب من لندن؛ لتهنئة العروسين الملكيين.

  • Prince Harry and William at Harry's wedding to Meghan Markle | (picture-alliance/empics/G. Fuller)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    الأمير هاري برفقة شقيقه

    ووصل الأمير هاري إلى الكنيسة برفقة شقيقه وإشبينه ويليام، وارتدا كلاهما الزي العسكري التقليدي ملوحين للجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق. وقد اختار هاري اطلاق لحيته على عكس التقاليد وقواعد الزي المعروفة في الزفاف الملكي سابقاً.

  • Doria Ragland, mother of the bride (picture-alliance/AP Photo/G. Fuller)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    والدة العروس

    ووصلت ميغان ماركل إلى الكنيسة مع أمها دوريا راغلاند، 61 عاما، التي قضت ماركل معها ليلة ما قبل الزفاف، في سيارة "رولز رويس فانتوم 4"، صُنعت خصيصًا للملكة في عام 1950. وتعتبر دوريا هي الشخص الوحيد تقريباً من عائلة ميغان الذي حضر الزفاف، والتي بكت بشدة فرحًا بهذه اللحظة السعيدة التي تعيشها ابنتها وأسرتها بالكامل.

  • A girl with flowers in her hair seated in a car (Getty Images/AFP/C. Jackson)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    الأمراء الصغار

    اختارت ميغان بدلاً من وصيفات الشرف، عشرة أطفال وفتيات تحملن الزهور لمرافقتها في الممر. ومن بين هؤلاء الأطفال الذين اتبعوا العروس، كان أكبر أبناء الأمير وليام، الأمير جورج والأميرة شارلوت، اللذان شوهدا قبل وصولهما إلى الاحتفال.

  • Meghan Markle arrives at the church(picture-alliance/empics/A. Matthews)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    فستان ميغان

    وارتدت ميغان ثوبا أنيقا تميز بالانسيابية والبساطة، كما حمل لمسة عصرية. والفستان من تصميم ايت كيلر من دار أزياء جيفنشي. وارتدت ماركل الثوب بأكمام طويلة وفتحة عنق واسعة، ومعها طرحة طولها خمسة أمتار تمتد خلفها وتاجا مرصعا بالألماس، أعارته لها الملكة إليزابيث.

  • Prince Charles accompanies Meghan Markle to Prince Harry (Getty Images/J. Brady )

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    ماركل برفقة الأمير تشارلز

    بعد تعرض والد ماركل لأزمة قلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت أن يرافقها الأمير تشارلز إلى زوجها في الكنيسة وبناء على هذا الاقتراح تم ذلك بالفعل وكان الأمير تشارلز هو من سلمها لابنه في الكنيسة. ولم تقم ميغان باختيار وصيفات شرف أو اشبينات من أصدقائها، حيث أكدت إن اختيار أحد أصدقائها العديدين لهذا الدور سيكون صعباً للغاية.

  • Prince Harry and Meghan Markle exchange vows (Reuters/J. Brady)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    تبادل العهود

    وكان الزوجان السعيدان يبتسمان عندما التقيا في الكنيسة لتبادل العهود. واتفق كلاهما على الحب والشرف والراحة والبقاء مخلصين لبعضهما البعض. واستمر الاحتفال ما يقرب من ساعة تضمنت تلاوات من الكتاب المقدس وترانيم وأغاني إنجيلية وكذلك النشيد الوطني البريطاني.

  • Prince Harry puts the ring on Meghan's left ring finger (Reuters)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    خاتم البلاتين

    خرج الأمير هاري عن التقاليد وارتدى خاتماً من البلاتين في حين ارتدت ميغان خاتماً مصنوعاً من ذهب ويلز كهدية من الملكة. ويمثل ذلك خروجاً عن التقاليد نظراً لأن أفراد العائلة الملكية من الذكور لا يرتدون عادة خاتم زفاف. وحمل الأمير ويليام، شقيق هاري ووصيفه، الخاتمين إلى العروسان في الكنيسة. والخاتمان من صنع شركة "كليف آند كامبني" التي تصنع المجوهرات للبلاط الملكي.

  • Michael Curry of Chicago holds a sermon (Reuters)

    زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

    قوة الحب

    وقد تم تعميد ميغان ماركل في كنيسة إنجلترا قبل الزفاف، وهناك قدم عدد من الكهنة من الكنيسة الأنغليكانية خطباً قصيرة، وعلى رأسهم رئيس الكنيسة الأسقفية مايكل كوري، التي يقع مقرها في شيكاغو. وقال الكاهن للعروسين "هناك قوة في الحب ، لا تقلل من شأنها" نقلاَ عن مارتن لوثر كنغ الابن. س.م


مختارات

زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان

اصطف عشرات الآلاف حول قصر ويندسور، لحضور مراسم الزفاف الأسطوري للأميرهاري وميغان ماركل. وانطلق العروسان بعد ذلك في جولة وسط الجماهير على متن العربة الملكية الشهيرة التي تجرها الخيول. فكيف كانت مراسم الاحتفال؟ (19.05.2018)  

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