لماذا ترغب أستراليا في تقنين السجائر الإلكترونية؟

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أعلنت أستراليا عن تدابير صارمة للحدّ من تدخين السجائر الإلكترونية وذلك من خلال خطة تعد أكبر إصلاح عرفته البلاد لمواجهة شركات التبغ التي تتهمها الحكومة الاسترالية بخلق جيل جديد من مدمني النيكوتين.
التبغ له آثار خطيرة على الصحة. أمر معروف تماما، لكن ماذا عن "البدائل الأقل ضرراً" الخالية من الدخان؟ وهل ينجح التحول نحو السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن؟
من المعروف أن تدخين التبغ يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة. ولكن ماذا عن البديل المفترض أن يكون أكثر صحة: السجائر الإلكترونية؟
من المعروف أن التدخين ينطوي على أضرار جسيمة على الصحة مثل الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئتين وغيرها من أمراض. ولكن هل يمكن للجسم أن يعود إلى سابق عهده بعد الإقلاع عن السجائر؟ وماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين؟
أدلة جديدة على الخطر البالغ الذي يحوم حول التدخين. دراسة تؤكد أن مجرد التعرض لدخان التبغ في الطفولة يرفع خطر الإصابة بأمراض الربو، ليس عند المتضرر المباشر، بل على أبنائه!.
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