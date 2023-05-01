لماذا ترغب أستراليا في تقنين السجائر الإلكترونية؟

تغيرات متسارعة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد تدخين آخر سيجارة

من المعروف أن التدخين ينطوي على أضرار جسيمة على الصحة مثل الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئتين وغيرها من أمراض. ولكن هل يمكن للجسم أن يعود إلى سابق عهده بعد الإقلاع عن السجائر؟ وماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين؟