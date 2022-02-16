 لماذا ترتفع الأسعار؟ | صنع في ألمانيا | DW | 23.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

لماذا ترتفع الأسعار؟

التسوق لم يعد ممتعا. لأن كل شيء يزداد تكلفة. وليس في ألمانيا فقط كدولة صناعية، بل في العديد من البلدان. ولكن لماذا ترتفع الأسعار؟

مشاهدة الفيديو 04:52

المزيد من المركز الإعلامي

ارتفاع الأسعار في أوروبا بسبب التضخم

ارتفاع الأسعار في أوروبا بسبب التضخم 16.02.2022

أدت إجراءات احتواء كورونا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول العالم ومنها دول أوروبية ومنها ألمانيا.

ارتفاع الأسعار في أوروبا بسبب التضخم 16.02.2022

تعاني تركيا من ارتفاع الأسعار بسبب انهيار الليرة التركية. وألقت أزمة التضخم ظلالها على صناعة السيارات وتكاليف الحياة.

تركيا .. أزمة في قطاع السيارات بسبب التضخم 14.02.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - المجلة الاقتصادية 23.02.2022

المزيد صنع في ألمانيا

ما هي العملة المشفرة؟

ما هي العملة المشفرة؟ 23.02.2022

DW Made in Germany Sendung vom 27.7.2021 l Videostills

هل الدفع بالبيتكوين عملي؟ 23.02.2022

22.2.2022, DW-Eigendreh für Made in Germany/Sendung Made in germany 22.02.2022

ما هو التضخم؟ 23.02.2022

22.2.2022, DW-Eigendreh für Made in Germany/Sendung Made in germany 22.02.2022

التضخم يضر الأمريكيين الأقل تعليما 23.02.2022

اقرأ أيضا

Photo: Jabal Habashi road in the west of Taiz Main title: The dangerous roads of Taiz city Photo's title: A truck on the Jabal Habashi road, west of the city of Taiz, one of the limited and bumpy roads.jpg Place & Date :Taiz, Yemen, 2019. Copyright / Photographer: Khaled Al-Benaa exclusive for DW

حوادث الطرق والتهاب الأسعار.. حرب أخرى تهدد حياة سكان تعز! 04.12.2021

كأن ويلات الحرب وما خلفته من دمار ومجاعة لا تكفي، ليقوم المتحاربون بقطع الطرق والإمدادات عن السكان. معاناة أهالي محافظة تعز التي تقطعت أوصالها تجسد مأساة اليمنيين، فكيف يعيشون حياتهم اليومية في ظل الحرب والحصار؟

Lebanese bakers bag freshly-baked bread as people queue outside of a bakery in the southern coastal city of Sidon, on August 13, 2021, amidst a deepening economic crisis sparking various shortages of basic staples in the country. - Forgeoing face masks, Lebanese flocked to bakeries before dawn fearing shortages and looming price hikes in a country where fuel and medicine are already in critically short supply. The rush followed reports that the government would soon lift fuel subsidies, effectively causing costs to triple, at a time when many live in poverty and businesses can barely stay afloat. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP) (Photo by MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images)

تحليل: سعر النفط وتحدي نقص المياه والغذاء في العالم العربي 10.01.2022

في عام 2021 خفف ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى من التراجع الدراماتيكي في إيرادات غالبية الدول العربية، غير أن مشكلتها الأساسية اليوم تكمن في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المياه، فهل من مخرج أمامها؟

14.04.2021 April 14, 2021, Mosul, Nineveh, Iraq: General view of Bab Al-Saray market seen with people during the Muslim holy month of Ramadan. (Credit Image: © Ismael Adnan/SOPA Images via ZUMA Wire

تحليل: ارتفاع الأسعار الجنوني يدخل بيوت العرب.. فهل من حلول؟ 16.11.2021

يطال التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مستوى معيشة غالبية سكان الدول العربية بقسوة غير مسبوقة منذ عقود. هل تستطيع هذه الدول تجنب الأسوأ مع استمرار التوترات السياسية وغياب تعاون دولي يخفف من حدة المشكلة؟

Vor der Ausfahrt Köln-Rodenkirchen hat sich auf der Autobahn A555 in Fahrtrichtung Köln ein erheblicher Stau gebildet. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 30.07.2021

تحليل: أوكرانيا والخطر الأكبر الذي يهدد نمو الاقتصاد الألماني 22.02.2022

ألحقت جائحة كورونا خسائر بالاقتصاد الألماني تصل إلى ثلث تريليون يورو. ومع تخفيف قيود الجائحة تنتعش الآمال بعودة النمو وكبح جماح التضخم. غير أن خطراً آخر مرتبط بالتصعيد الخطير في أوكرانيا يهدد هذه الأمال، فما هو؟