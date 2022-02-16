لماذا ترتفع الأسعار؟

تحليل: سعر النفط وتحدي نقص المياه والغذاء في العالم العربي

في عام 2021 خفف ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية الأخرى من التراجع الدراماتيكي في إيرادات غالبية الدول العربية، غير أن مشكلتها الأساسية اليوم تكمن في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المياه، فهل من مخرج أمامها؟